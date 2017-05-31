ملامح الصحافة البريطانية تاريخ النشر: الخميس 01 يونيو 2017 «دماء» في بغداد.. ومسؤولية الغرب عن جنوب السودان إعداد: وائل بدران دعت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في افتتاحيتها أمس الأول الدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة، إلى مساعدة جنوب السودان على الخروج من الأزمة الراهنة، معتبرة أن واشنطن تتحمل مسؤولية أخلاقية، لاسيما أنها هي من دفعت إلى انفصال الجنوب عن السودان. وأكدت أن الغرب لا يمكنه أن يتخلى ببساطة عن أحدث دولة في العالم، موضحةً أن هناك أيضاً مسؤولية كبرى تتحملها القوى الإقليمية، مثل كينيا وإثيوبيا وأوغندا والسودان. وألمحت إلى أن الصمت الدولي يبدو كضوء أخضر للحكومة في جوبا كي تنفذ ما يبدو تطهيراً عرقياً، مع تدفق الأسلحة إلى البلاد، وتورط النخبة هناك في عمليات غسل أموال مسروقة. ونوّهت الصحيفة إلى أن «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» لعبت دوراً سياسياً مبتكراً، وتجلى ذلك مؤخراً عندما أجبرت رئيس جامبيا «يحي جامي» على قبول الهزيمة الانتخابية، داعية دول شرق أفريقيا إلى التحرك لحل الأزمة في جنوب السودان. وحذرت من أنه إذا لم تتحرك هذه الدول، فإنها تجازف بأن تغرقها موجات اللاجئين، وأن ينتشر الصراع عبر الحدود في أراضيها. وسلّطت الصحيفة الضوء على الوضع الإنساني في جنوب السودان، لافتة إلى أنه من بين سكانه البالغ عددهم 12 مليوناً، لجأ مليون ونصف المليون إلى الخارج، ونزح مليونان في الداخل، بينما يواجه زهاء خمسة ملايين شخص خطر المجاعة. وأعلنت الأمم المتحدة المجاعة في جنوب السودان للمرة الأولى منذ ستة أعوام، معتبرة أنها أسوأ أزمة إنسانية في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وأوضحت أن توصيل المساعدات الإنسانية يشكل تحدياً، لأن الحكومة في جوبا تستغل المساعدات الغذائية لصالحها، كمصدر للإيرادات وكسلاح للحرب، منوّهة إلى أنه في مارس قُتل سبعة عمال إغاثة في أحدث هجوم على من يقدمون المساعدة. لكنها حذرت أيضاً من أن التخلي عن جنوب السودان سيكون خطأ، لأسباب إنسانية وأخلاقية وعملية، فإذا توقفت المساعدة، أو إذا لم تزد، فإن عشرات الآلاف يمكن أن يموتوا جوعاً. «الإندبندنت» سلطت صحيفة «الإندبندنت» الضوء على التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في حي الكرادة ببغداد خارج محل للمثلجات، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً، وإصابة العشرات، منوّهة إلى أن امتزاج «الآيس كريم» بالدماء عند وقت الإفطار ينذر بمزيد من العنف خلال شهر رمضان المعظم، في إشارة إلى أن التفجيرات عادة ما تكون أسوأ في بغداد خلال شهر رمضان، وإن لم تتوقف أثناء بقية العام. ونوّهت إلى أنه خلال الشهر نفسه من العام الماضي قتل 340 مدنياً في انفجار سيارة واحدة مفخخة في العاصمة العراقية. وتوقعت أن تكون الخسائر بين المدنيين خلال العام الجاري أكبر في كل من العراق وسوريا، بسبب خسارة تنظيم «داعش» الإرهابي أكبر معقلين له. ولفتت إلى أن تنظيم «داعش» يتقهقر، وكذلك «القاعدة»، في مناطقهما المختلفة، لكن لن يتخلى أي من التنظيمين عن الإرهاب، وسيظل لديهما عشرات الآلاف من المسلحين المتعصبين أصحاب الخبرات الإرهابية. وذكرت أنه من وجهة نظر «داعش» المستقبل ليس قاتماً بشكل كامل، بينما لا يزال قادراً على غرس بذور الخوف بقتل المدنيين، من مانشستر إلى بغداد وغيرهما. «الجارديان» وصفت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها أمس الأول، لقاء الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» ونظيره الروسي «فلاديمير بوتين» في قصر فيرساي، يوم الاثنين الماضي، بأنه كان «تعوزه الحماسة»، مشيرة إلى أنه كان اختباراً آخر في الشؤون الدولية للقادم الجديد في فرنسا. وأوضحت أنه على النقيض من «السلام الحار» مع دونالد ترامب، بدا لقاء «ماكرون» متوازناً تجاه بوتين، إذ أثار الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء قضيتي حرية المنظمات غير الحكومية والإفراج عن السجناء السياسيين، محاكياً بذلك رسائل أنجيلا ميركل التي كثيراً ما ألحت عليها أمام رجل روسيا القوي. وأفادت الصحيفة بأن ماكرون أوضح أن الكلمات الحاسمة يمكن أن تقترن بمفاتحات من أجل الحوار، فأخبر ضيفه أنه يسعى إلى شراكة وثيقة في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، لكن فرنسا مستعدة أيضاً إلى تطبيق «الخط الأحمر» في سوريا ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، وزيادة العقوبات ضد روسيا إذا لم تحترم اتفاقيات وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وذكرت أن الرئيس الفرنسي يحاول تعزيز قوته بنهج يتجاوز الانقسامات الحزبية القديمة، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية الشهر الجاري، ويعلم أن إظهار الحسم مع بوتين يمكن أن يساعده في تثبيت أقدامه كرجل دولة. «ديلي إكسبرس» وأفادت صحيفة «ديلي إكسبرس» في افتتاحيتها أمس، بأن حملة الانتخابات الحالية في بريطانيا تغلب عليها عبارتان، لطالما كانتا شعارين لحزب «المحافظين» الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء «تريزا ماي»، الأولى هي: «أنها ستقدم حكومة قوية ومستقرة»، وأما الثانية: «فهي أن التصويت لحزب العمال هو تصويت على ائتلاف الفوضى»، في إشارة إلى أن عدم حصول حزبها على الأغلبية واضطراره إلى تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب «العمال» بقيادة «جيرمي كوربن»، سيشكل حالة من الفوضى. وأوضحت الصحيفة أنه فيما يبدو من المستبعد أن يحصل حزب «العمال» على الأغلبية، لكن على خلاف ما تتوقعه استطلاعات الرأي من الممكن أن تتغير الأمور، وألا يحصل «المحافظون» على أغلبية تمكنهم من تشكيل الحكومة وحدهم. وحذرت من أن استطلاعات الرأي قد تكون مضللة، مستشهدة بانتخابات 2015، حيث كانت تتوقع الاستطلاعات أن تتمخض الانتخابات عن حكومة ائتلافية، قبل أن يكتسح حزب المحافظين، ويشكل الحكومة منفرداً.