التبغ والتنمية: نحو عالم بلا دخان تاريخ النشر: الخميس 01 يونيو 2017 أمس الأربعاء، أقام عدد من المنظمات والهيئات والجهات الحكومية العاملة في مجال الصحة العامة، مجموعة من الفعاليات والأنشطة بمناسبة حلول اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، والذي يحل كل عام في آخر أيام شهر مايو، ويهدف إلى التوعية بالمخاطر الصحية وغير الصحية، الناجمة عن استخدام منتجات التبغ بجميع أشكالها، والحث على تبني السياسات الفاعلة والهادفة إلى خفض استهلاك منتجات التبغ. وتم اختيار سمة أو محور لفعاليات العام الحالي، حملت عنوان «التبغ: تهديد للتنمية» (Tobacco – a threat to development)، بهدف إظهار جانب اقتصادي تنموي، غير معروف للكثيرين، عن تبعات صناعة واستهلاك التبغ، يتخطى في مداه السلبيات الصحية المعروفة لدى الجميع، ليشكل خطراً على أهداف التنمية المستدامة لجميع دول العالم، وعلى صحة ومستوى معيشة مواطنيهم. وتضمنت الفعاليات اقتراحات بإجراءات وتدابير، يمكن للحكومات والأفراد تفعيلها وتنفيذها لمواجهة أزمة التبغ العالمية، وبلوغ مستوى أعلى من الصحة العامة، وتحقيق مستوى أفضل من الأداء الاقتصادي للأفراد وللدول، على حد سواء. ولا يميز التبغ بين ملايين الضحايا على أساس العمر أو الجنس أو العرق أو الخلفية الثقافية أو المستوى التعليمي، حيث يعتبر خطراً على الجميع دون استثناء، يجلب معه المعاناة، والمرض، والموت، ويفقر الأفراد والمجتمعات برمتها. وتتراكم الكلفة الاقتصادية للتبغ على الاقتصاديات الوطنية، من خلال رفع تكلفة الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، وعبر خفض الإنتاجية للأفراد بسبب المرض وتدهور صحتهم، بالإضافة إلى الفاقد في رأس المال البشري الناتج عن وفيات ضحايا التبغ. حيث يقدر مثلًا، أن تدخين منتجات التبغ يكلف نظم الرعاية الصحية لدول الاتحاد الأوروبي فقط، أكثر من 25 مليار يورو، أي ما يعادل 110 مليارات درهم سنوياً. كما يعزز استخدام منتجات التبغ من التفاوت في العدالة الصحية، أو ما يعرف بالغبن الصحي، المتمثل في تعظيم الفوارق في نوعية الرعاية الصحية المتوفرة للطبقات المختلفة، داخل نفس الدولة أو المجتمع، ويفاقم من فقر الأفراد بدفعهم لإنفاق جزء من دخلهم النزير على منتجات التبغ، واستقطاع ذلك من احتياجاتهم الغذائية، أو من نفقات تعليم أبنائهم، أو من متطلباتهم الصحية والطبية الأخرى. ومما يزيد الطين بلة، أن نحو 80 في المئة من وفيات التبغ تقع أساساً بين أفراد الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، مما يصعب من مهمة هذه الدول في بلوغ أهداف التنمية المرجوة، ويدفع أفراد مجتمعاتها نحو هاوية الفقر بقوة. ويشكل إنتاج التبغ من الأساس ضرراً اقتصادياً وبيئياً فادحاً، حيث تتطلب زراعة نبات التبغ استخدام كميات هائلة من المبيدات الحشرية، ومن الأسمدة الكيماوية، تتسبب في تلويث التربة ومصادر المياه. كما يحتاج المحصول السنوي العالمي من نبات التبغ لمساحة تزيد على 4.3 مليون هكتار، ما يؤدي إلى فقدان ما بين 2 إلى 4 في المئة من الغابات، ويتسبب في تفاقم ظاهرة التصحر وإتلاف التربة وانجرافها، وفي النهاية يصدر عن العمليات التصنيعية للتبغ أكثر من مليوني طن من النفايات الصلبة. وعلى النقيض من الآثار والتبعات الصحية والاقتصادية والبيئية السلبية لاستهلاك منتجات التبغ، يمكن لإجراءات وتدابير التحكم فيها وتحجيم استخدامها، أن تكون ذات عائد اقتصادي إيجابي. حيث تظهر الدراسات أن إضافة ضريبة بمقدار دولار واحد على منتجات التبغ على مستوى العالم، سيُدر عائداً نقدياً للحكومات يقدر بـ190 مليار دولار (700 مليار درهم)، يُمكن أن يوظف في تمويل النشاطات التنموية وفي دعم وتحسين البنية التحتية. هذا بالإضافة إلى أن مثل هذه الضريبة سوف تقلل من استخدام التبغ، وستخفض من عبئه الاقتصادي على الدول، ومن وطأته الصحية على الأفراد. وهو بالتحديد المنظور الشمولي الذي حدا بمنظمة الصحة العالمية لمطالبة الدول الأعضاء في «الاتفاقية الإطارية للتحكم في التبغ» بوضع هذا الهدف على رأس أولوياتها الوطنية، إذا ما كان لهذه الدول أن تحقق أهداف «أجندة 2030» والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتها.