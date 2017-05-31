المواجهة الصينية

تاريخ النشر: الخميس 01 يونيو 2017

اعترضت مقاتلاتٌ صينيةٌ طائرةَ مراقبة تابعة لسلاح البحرية الأميركية، وهو حادث الاعتراض الثاني والخطير خلال مايو المنصرم. وبحسب «البنتاجون»، وقع الحادث الأخير في 24 من مايو الماضي. وأفاد مسؤولون تحدثوا شريطة عدم الإفصاح عن هوياتهم، بأن إحدى مقاتلتين صينيتين من طراز «جيه -10» اقتربت في نطاق 180 متراً من طائرة المراقبة الأميركية «بي - 3 أوريون»، على بعد 240 كيلومتراً فقط جنوب شرق هونج كونج، في المجال الجوي الدولي. وأوضح المسؤولون أن الاعتراض حدث بطريقة «غير آمنة وغير احترافية»، إذ قلصت المقاتلات قدرة طائرة المراقبة على المناورة.

«جاري روس» المتحدث باسم البنتاجون، قال في بيان له، «سنواصل مراجعة الحقائق حول ذلك الحادث، وسننقل مخاوفنا عبر القنوات الملائمة إلى الحكومة الصينية».

ووقع حادث الاعتراض في اليوم ذاته الذي أبحرت فيه المدمرة «يو إس إس ديوي» التابعة لـ«لبحرية الأميركية» في نطاق 12 ميلاً بحرياً من «الحاجز المرجاني مستشيف»، حيث تنشأ الصين جزيرة صناعية.

وفي بداية الشهر الجاري، اعترضت اثنتان من المقاتلات الصينية «سو - 30» طائرة مراقبة أميركية أخرى فوق بحر الصين الشرقي، ومرة أخرى في المجال الدولي. وكانت الطائرة الأميركية من طراز «دبليو سي 135 كونستانت فونيكس»، وهي طائرة مخصصة لاكتشاف الإشعاعات، وجمع نماذج من الغلاف الجوي، وتم نشرها في المنطقة مع تصاعد التهديدات النووية من كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة.

ونوّهت التقارير إلى أن المقاتلتين الصينيتين اقتربتا 45 متراً من طائرة المراقبة، وفي تلك المرة أيضاً، نفى المسؤولون في وزارة الدفاع الصينية الاتهامات بشأن دقة التقارير الأميركية.

وعلى الأرجح ستستمر مثل هذه الحوادث، وقد تكون بادرة لرغبة الصين في تأكيد مزاعم سيادتها على المناطق المتنازع عليها.

كال وونج: صحفي متخصص في الشؤون الآسيوية

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»