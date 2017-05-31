ترامب ومستقبل العلاقات الأميركية الأوروبية تاريخ النشر: الخميس 01 يونيو 2017 أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد الماضي، أن أوروبا لن تعتمد مستقبلاً على شركاء أجانب، وذكرت «واشنطن بوست» أن ميركل كشفت النقاب «عن فصل جديد في العلاقات الأميركية الأوروبية بعد اجتماعات مثيرة للخلاف مع الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي»، وأكدت ميركل على أن مصير أوروبا يتعين أن يكون حقاً بيدها. وعشية زيارة ترامب للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وزعماء مجموعة السبع، الأسبوع الماضي، أكدت ميركل أن الأيام التي كانت تعتمد فيها أوروبا على الآخرين قد ولت، وهذا ما عرفته ميركل من «خبرتها في الأيام القليلة الماضية». وهذا تغير هائل في الخطاب السياسي، فأحد الأغراض الرئيسية للناتو هو وضع ألمانيا في إطار عمل دولي يمنعها من أن تشكل تهديداً للسلام الدولي، كما كانت في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وبحسب تعبير أول أمين عام للناتو فإن الغرض من الحلف هو «إبعاد الروس وإبقاء الأميركيين وكبح الألمان». والآن تشير ميركل إلى أن الأميركيين ليسوا في الداخل في الواقع، وإلى أن ألمانيا وأوروبا ستضطلع على الأرجح بدور أكبر وأكثر استقلالية بكثير مما اضطلعت به في السبعين عاماً الماضية. وهذا مما عزز الانطباع لدى الأوروبيين بأن الولايات المتحدة لم تعد شريكاً يمكن الاعتماد عليه، ويُعتقد أن ترامب رفض التعبير عن التزامه باتفاق يمثل حصن العلاقات الأمنية الأميركية الأوروبية على مدار الأجيال الثلاثة الماضية. ورفض أيضاً أن تعمل الولايات المتحدة وفق إطار عمل متفق عليه سابقاً بشأن ظاهرة ارتفاع حرارة الكوكب. لقد خاب رجاء حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، مما قد يؤدي إلى أوروبا أقوى. ومن الواضح أن خطاب ميركل يسعى للتوضيح بأن العلاقة عبر الأطلسي ستضعف والاتحاد الأوروبي سيقوى، وحين تربط ميركل بين مغادرة بريطانيا للاتحاد وعدم إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة، فإنها تقترح أن تركز أوروبا على شؤونها الخاصة، ويحفز على هذا علاقة أقوى بين ألمانيا وفرنسا. وتواجه ميركل تحديات في بناء أوروبا أقوى، فهناك دول مثل بولندا والمجر تتفق مع ترامب أكثر مما تتفق مع ألمانيا في كثير من القضايا. ودول جنوب أوروبا ما زالت ترفض دعم ألمانيا لسياسات التقشف، وإذا أرادت ألمانيا التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بالأمن، فقد تتطلع فرنسا إلى ألمانيا لتقدم تنازلات فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية والإنفاق، ورغم أن ميركل أشارت مؤخراً إلى إمكانية تقديم مثل هذه التنازلات، فإنها ستثير الجدل مع الساسة الألمان الآخرين، وأخيراً فإن انتقادات ترامب وبعض الزعماء الأميركيين ليست خطأ تماماً، فقد أنفقت الدول الأوروبية أقل بكثير على قواتها العسكرية مما فعلت الولايات المتحدة وأوكلت فعلياً مهمة الدفاع عنها إلى القوات المسلحة الأميركية. وتصريحات ميركل تدشن لحجة إقامة اتحاد أوروبي مختلف وأكثر قوة وأكثر اعتماداً على ذاته وغير ميال للولايات المتحدة كقيادة، وإذا فازت ميركل بالانتخابات الألمانية المقبلة واستطاعت تأمين ما يكفي من الاتفاق بين الدول الأوروبية الأخرى، فقد تدشن عملية تغيير جوهرية طويلة الأمد في العلاقات الأميركية الأوروبية. وفي بقية أنحاء العالم فإن الدول التي تصطدم مصالحها مع الولايات المتحدة قد تكون لديها فرصة لتحقيق مكاسب، بينما تنغمس الولايات المتحدة في أزماتها الداخلية. وفي أنحاء أخرى من العالم، قد يعيد الحلفاء تقييم اعتمادهم على الولايات المتحدة. وإذا قررت الإدارة الأميركية الحالية أنها لم تعد بحاجة للاعتماد على حلفاء مثلما كان الحال في الماضي، فإن هؤلاء الحلفاء سيقررون أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الولايات المتحدة بعد ذلك، وسيبدؤون صياغة ترتيباتهم وهو ما يقلص قدرة الولايات المتحدة على التأثير في أفعالهم وقراراتهم. هنري فاريل: أستاذ مساعد في العلوم السياسية والشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن ينشر بترتب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»