ترامب و«سلام» أوكرانيا تاريخ النشر: الخميس 01 يونيو 2017 في مارس الماضي وأثناء اجتماع في المكتب البيضاوي، أخبر الرئيس دونالد ترامب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن أزمة أوكرانيا هي مسؤولية أوروبا، وأن الولايات المتحدة لن تتورط بكثافة، وفقاً لتصريحات مسؤولين قدَّما إفادة بشأن الاجتماع. وبعد ذلك بشهرين فحسب، تراجعت إدارة ترامب عن نهجها، وأصبحت تعتزم الانخراط مجدداً في أوكرانيا بشكل كبير. وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي يتزعم الجهود في الدهاليز يرى أن أوكرانيا تمثل المكان الذي يمكن أن تبدأ منه خطة ترامب لتحسين العلاقات الروسية الأميركية. ورغم أن فكرة تيلرسون ما تزال في مراحل مبكرة، فإنها تتمثل في استئناف نوع من مفاوضات السلام التي شاركت فيها إدارة أوباما العام الماضي. ويعتقد مسؤولون وخبراء أميركيون أن تيلرسون يأمل أن تتمخض الظروف الجديدة والشخصيات الجديدة عن نتائج أفضل. وهناك متشككون في الإدارة يعتقدون أن اتباع أي نوع من إعادة ضبط العلاقات مع روسيا، في بيئة سياسية محلية تهيمين عليها التحقيقات بشأن تدخل روسيا في النظام السياسي الأميركي، هو ضرب من عدم الواقعية. لكن ترامب وتيلرسون عازمان على المضي قدماً في المحاولة. والمسؤولون الأوروبيون مبتهجون من جانبهم. وكان وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل قد صرح لصحيفة «واشنطن بوست» بعد اجتماع مع تيلرسون، يوم 17 مايو المنصرم، قائلاً: «نتوقع أن تكون الإدارة الجديدة أكثر انخراطاً في قضية أوكرانيا. في البداية، كانوا غير مهتمين للغاية فيما يبدو بالقضية. لكن هذا تغير كثيراً». وتورطت ألمانيا وفرنسا فيما عرف باسم «صيغة نورماندي»، وهو مسعى لتطبيق «اتفاق مينسك» لعام 2015، المتوقف العمل به نتيجة انتهاكات وقف إطلاق النار على الأرض وأساساً من القوات المدعومة روسياً، وبسبب الافتقار لتحقيق تقدم سياسي في أوكرانيا. وأمل البلدين يتعلق بأن تستطيع الولايات المتحدة حل المأزق. وأكد وزير الخارجية الألماني: «نعلم أن روسيا لن تتحرك إلا إذا انضم الأميركيون وضغطوا عليها لتبذل المزيد لصالح وقف إطلاق النار، ولسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة.. الروس يعلمون أن سلوكهم في أوكرانيا شرط مسبق للتعاون الأميركي في مجالات أخرى». واتضح تحول ترامب يوم العاشر من مايو حين عقد اجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي لافروف حظي بتغطية صحفية واسعة النطاق. ثم اجتمع ترامب مع وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين. وصرح ترامب لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية: «قلت يا أصدقائي، إنه يتعين عليكم صنع السلام». ورفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية التعليق، لكن مسؤولين أميركيين وآخرين أكدوا أن تيلرسون أجرى عدة نقاشات مع لافروف. وهناك أيضاً عملية نشطة تقوم بها عدة وكالات لرسم الاستراتيجية الجديدة ومكتب نائب الرئيس «مايك بينس» مشارك أيضاً في الموضوع. ويعتقد جون هيربست، السفير الأميركي السابق لدى أوكرانيا، أن ترامب يستطيع استغلال التهديد أو حتى تطبيق عقوبات جديدة لإعطاء لبوتين المزيد من الحوافز لتقديم تنازلات. فإذا وضع فريق ترامب نهجاً منظماً يتماشى مع مدى التزام روسيا بوقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من شرق أوكرانيا، فإنه يمكن التوصل إلى «سلام» أوكراني تساهم فيه روسيا، كما يرى الكسندر فيرشبو المسؤول السابق في «البنتاجون». وأضاف فيرشبو أن تحقيق هذا ليس بالسهل، «لكن أفضل طريقة لترامب لنزع سلاح منتقديه سيكون تحدي التوقعات والتوصل إلى صفقة جيدة بالتفاوض يخرج بموجبها الروس من شرق أوكرانيا». وإذا بذل ترامب أفضل ما لديه لإبرام اتفاق مع موسكو وفشل، فإن النوايا الحقيقية لموسكو ستكون عندئذٍ معروفة للجميع. ولن يكون أمام الإدارة إلا صد التدخل الروسي وتعزيز الدعم للحكومة والجيش الأوكرانيين، والتخلي عن فكرة إعادة ضبط العلاقات مجدداً مع روسيا. جوش روجين: كاتب ومحلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»