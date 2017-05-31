هل وَلَّى زمن جميلة بوحيرد؟! تاريخ النشر: الخميس 01 يونيو 2017 أثار انتباهي في عملي الصَّحفي خارج الجزائر، خلال 32 عاماً، اهتمام المثقَّفين العرب، بل وعامة الناس ممن عايشوا ثورة الجزائر في بلادهم، بالسؤال دائماً عن المجاهدة «جميلة بوحيرد»، وهو ما لا تحظى به في بلادها من رفاقها في درب الثورة.. هناك من يرجع ذلك إلى أن جميلة بوحيرد تنتمي إلى بلد معظم شعبه ثوار، وبالتالي هي جزء من كل، وهناك من يقول: إنها أصبحت رمزاً للثورة ليس فقط لأنها حُكِمَ عليها بالإعدام، وإنما لأن مصر رسّخت وجودها إعلامياً وفنياً واختصرت الثورة فيها، وفريق ثالث: يرى أن التّضحية من أجل الوطن يجب أن لا تتحول إلى منَّة من أحد حتى لو قدَّم حَيَاتَهُ من أجل ذلك. بعيداً عن مكانتها داخل الجزائر شبه نكران من قادة كُثْر، واعتراف من النخب المثقَّفة وعامة الشعب، فإنها محل تقدير من كل العرب، ويكفيها أن اسمها أُخْتِير من طرف أُسُرٍ عربيةٍ كثيرةٍ سمَّت به بناتها بكل حب وتقدير، وفي نهاية السنة الماضية كنت في مؤتمر في الكويت فسألني عنها كثيرون، وهناك من كان يعتقد أنها توفيت، وعند اجتماع الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالجزائر في فبراير الماضي، كُنا في انتظار حضورها، خاصَّة أن الندوة المرافقة للمؤتمر كانت عن ثقافة المقاومة، ولكن ظروفها الصحيّة حالت دون ذلك، وزارها في بيتها الوفدان الأردني والعراقي، كل على حدة، وتمنت كل الوفود زيارتها لولا ضيق الوقت. والأمر الثاني: أن المناضلة جميلة بوحيرد، هي «المرأة التي صفق لها التاريخ طويلاً محبة واعتزازاً وتقديراً»، وأنها «رمز مضيء من رموز الكرامة العربية والحرية والإنسانية، وهي تجسيد للنزوع المقدس نحو كل ما هو جميل في الحياة البشرية». تكريم جميلة بوحيرد بجائزة «بهجت أبو غربية»، يطرح مسألة المقاومة العربية من جديد في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وهي جزء من ثقافة إثبات الوجود العربي، التي لم تكن محل خلاف في سنوات المد القومي لحركات التحرر، وبناء على هذه المرجعية يفترض أن لا تكون محل خلاف اليوم أو مزايدة، ولكن أيّ مقاومة نَعْنِي؟. الواقع أن المقاومة في الدول العربية اليوم ترتبط بخصُوصِيّة الأوطان، فهي لم تعد مثل الماضي هدفها التحرر من الاستعمار، لأن هذا وإن لم يزل موجوداً، خاصة في فلسطين والجولان ومزارع شبعا في لبنان، ممثَّلاً في إسرائيل، وفي جُزُر الإمارات الثلاث كما هي الحال بالنسبة للاحتلال الإيراني، فإنها في الدول العربية الأخرى مثل: الصومال والعراق وسوريا واليمن وليبيا، تتم بوجود قوى متصارعة داخل تلك الدول، والأعداء فيها كثيرون، ولذلك ضاعت الجهود الساعية للخروج من الأزمات، وفي دول عربية أخرى تبدو سبل المقاومة، أهدافها مختلفة، فهي تبدأ من البحث عن لقمة العيش، ولا تنتهي عند الأمن القومي العربي.. لقد اختلفت أساليب المقاومة، ولكن زمن جميلة بوحيرد لم يولِّ، رغم أن كل المظاهر تشي بانتهاء مرحلته، والدخول السريع في مرحلة الدولة الوطنية، ومنها إلى صراع الأقليات والطوائف والمذاهب، وتلك في نظر أصحابها أيضاً مقاومة.. وأيُّ مقاومة؟!