سر «الحياة الدائمة» تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017 في عام 1492، وهو عام سقوط غرناطة، ورحلة كولومبوس إلى المجهول، كان البابا إينوسنس الثامن على فراش الموت، وينقل لنا طبيبه الخاص المشفق عليه، أنه اقترح عليه طريقة مخيفة لإنقاذ حياته؛ وهي نقل الدم من شباب فتيان في صحة وعافية إلى عروق الرجل العجوز. وفعلاً قام بالتجربة ونقل الدم من عروق ثلاثة فتيان إلى دورة دم البابا. لكن لا التجربة نجحت ولا الفتيان بقوا على قيد الحياة. لم تكن هناك معلومات معروفة بعد عن أربع زمر دموية يحملها البشر، كما حددها «لاندشتاينر». والآن، وبعد مرور أكثر من 500 عام على التجربة، يفكر العلماء بولوج نفس الطريق للوصول إلى نبع الشباب القاهر للموت والوهن. التجربة الجديدة يسمونها «بارابيوس»، وتقوم على دمج جسد شاب بآخر عجوز. لقد تمنى العلماء أثناء عملية استنساخ النعجة «دولي» وضع اليد على سر الشباب هذا، لكن دولي شاخت بسرعة، مما دفع العلماء لاعتبارها تجربة فاشلة، بل خطرة. وفي التجربة التي بين يدينا حاول العلماء وضع اليد على سر الحياة الدائمة ومواجهة الشيخوخة وقهر الموت.. فوصلوا إلى القناعة القائلة بأنه علينا البحث عن سر الحياة ولغزها المخبأ في تضاعيف الدم. جاء الجواب من جامعة هارفارد حين عثر باحثوها في الدم على عنصر أعطوه اسم (GDF11)، أما زملاؤهم من جامعة بركلي (كاليفورنيا) فربطوه بهورمون الحب (Oxytocin)، باعتباره المسؤول عن «التشبيب».. لكنهم حتى الآن، وأمام تجربة الفئران، لم يعرفوا على وجه الدقة ما هو العنصر السابح في دم الفأر الفتى الذي منح الشباب للفأر العجوز الواهن. وأمام هذا اللغز قامت شركة «الكاهيست» في «منلوبارك» بكاليفورنيا بتجربتها الأولى على 18 عجوزاً مصابين بمرض الزهايمر، عبر حقنهم ببلازما من فتيان أقوياء، لكن بكلفة 8000 دولار للعجوز الواحد، على أمل أن تعود لهم ذاكرتهم المنسية، وأطلق على التجربة الرائدة اسم «امبروزيا»، مما دفع «توني وايس كوري»، من مؤسسي جمعية البحث في الشيخوخة، إلى التذكير بقصة دراكولا الروماني الذي كان يمتص شباب الفتيات فتدب فيه الحياة مجدداً، ويدفع الفتيات للتحول إلى دراكولات. أما في معهد «ماكس بلانك» في كولن، فأجروا التجربة على السمك، هذه المرة ليس بنقل الدم، بل بطريقة لا تفتح الشهية؛ بإطعام السمك العجوز من براز ومخلفات السمك الفتي، ولدهشتهم فقد امتدت الحياة في العجوز 40%. ورغم ذلك لم تكن المشكلة في البراز بل محتوياته، كما كشف الدكتور «مك فيب»، من تورنتو، عن علاقة البراز بالدماغ، لوجود مجموعات من باكتيريا الأمعاء مسؤولة عن إفراز النواقل العصبية المهيمنة على عمل الدماغ مثل السيروتونين ونور أدرينالين ودوبامين.