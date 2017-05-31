الرعاية الصحية.. معضلة «الجمهوريين» تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017 كان من المفترض أن تمضي الأمور بسلاسة أكثر من ذلك. فخلال حملة عام 2016، كان «الجمهوريون» الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه دونالد ترامب يقولون لأنفسهم إن العمل الحقيقي سيكون في الكونجرس، حيث من الممكن أن تتحقق أحلامهم. ومن شأن «بول ريان» و «ميتش ماكونيل» أن يمررا مشاريع قوانين شاملة الواحد تلو الآخر لوضع الأيديولوجية المحافظة موضع التنفيذ، وأن الرئيس سيوقع عليها جميعاً، والقاطرة التشريعية ستواصل المضي قدماً، ما يجعلها جديرة بالاهتمام. بيد أن الأمور لا تعمل هكذا. فقد ذكرت «مولي بول» في صحيفة «ذي أتلانتيك» أن أزمة عميقة قد حلت بالكونجرس: «بالنسبة للجمهوريين الذين يديرون الحكومة، أصبح الكونجرس (كابيتول هيل) مكان عمل تتدنى فيه الأخلاقيات. فالمعتدلون يخافون على حياتهم المهنية، في حين أن المؤمنين الحقيقيين من المحافظين لا يرون سوى القليل من الأمل. ولكن باستثناء المصالح الخاصة المتضررة التي تبحث عن تسهيلات، فإن هذه القوانين هي غير ذات أهمية - ولم يعد بإمكانها استخدام قانون مراجعة الكونجرس ضد اللوائح التي أصدرها أوباما. أما الأمور الأكبر، كما اتضح، فقد كانت أكثر تعقيدا مما يمكن أن يتخيل أي شخص (على الأقل أي جمهوريين في الكونجرس). وهي حتى أصعب عندما لا تكون مدعومة من البيت الأبيض. ولنأخذ مثلا الرعاية الصحية. إذا كنتم تتذكرون، لقد تطلب «قانون الرعاية بأسعار معقولة» جهداً شاقاً من كل من البيت الأبيض تحت رئاسة أوباما و«الديمقراطيين» في الكونجرس. واستغرق عاما بأكمله، وانطوى على عدد لا يحصى من الاجتماعات وجلسات الاستماع والتعليمات، وفي النهاية تم تمريره دون الاستغناء عن صوت واحد. والآن يحاول «الجمهوريون» إلغاءه دون أي مساعدة كبيرة من البيت الأبيض، بل في كثير من الأحيان مع رئيس قد لا يحاول بذل الكثير من أجل مساعدتهم في تصريحاته العامة. ويوم الأحد غرد قائلا «أقترح أن نضيف مزيدا من الدولارات للرعاية الصحية ونجعله الأفضل في أي مكان» في اللحظة التي يحاول فيه «الجمهوريون» تبرير استقطاع مئات المليارات من الدولارات من الإنفاق المخصص للرعاية الصحية. وعند هذه النقطة، فإن النتائج المحتملة على الرعاية الصحية تبدو كلها رهيبة بالنسبة لـ«الجمهوريين»، أو أنهم يمكن أن يمرروا نسخة ما من قانون الرعاية الصحية الأميركي الذي يكرهه معظم الأميركيين بالفعل والذي سيكون بمثابة كارثة سياسية. والبند الآخر الكبير هو الإصلاح الضريبي، وكما يقول «ريتشارد روبين» من صحيفة وول ستريت جورنال، فإن «الجمهوريين يجوبون قانون الضرائب بحثا عن فرصة لتعويض التخفيضات الكبيرة التي يريدون تقديمها». والدرس المستفاد هنا هو أن التشريع الطموح يحتاج إلى عمل الرئيس والكونجرس معا، وهذا ليس هو الوضع في الوقت الحالي. بول والدمان كاتب في «ذي اميركان بروسبيكت». ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»