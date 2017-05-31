رمضان شهر التسامح والارتقاء تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017 شهر رمضان، شهر يجمع الفضائل كلها، فيه يراجع الصائم نفسه لتجديد وتقوية علاقة بربه سبحانه وتعالى، وذلك بالإكثار من الطاعات والتقرب بالخيرات ومحاسبة النفس على قصورها في أداء الالتزامات والواجبات الدينية، ومن ثم ينبغي على المسلم تجديد العزم على التوبة، والشكر لله تعالى على نعمه، وأفضل ما يمكن للمسلم الصائم في هذا الشهر الكريم أن يقوم به ويداوم عليه هو تلاوة كتاب الله تعالى وتدبر آياته وترجمة مضامينه في سلوكياته وعلاقاته بمحيطه وبالآخرين، كما أن عليه اغتنام أجواء الصفاء والنور والإشراق في هذا الشهر الفضيل لمراجعة علاقاته بالآخرين، بالتسامح معهم وزيادة الترابط والتواصل بهم والتجاوز عن أخطاء قد تكون حصلت منه أو منهم، فشهر الصيام فرصة رائعة للصائم لترويض نفسه أخلاقياً والارتقاء بها، فهذا الشهر الفضيل فرصة عظيمة لمحاولة التخلق بأخلاق رسولنا، صلى الله عليه وسلم، الذي جمع المكارم كلها فاستحق ثناء المولى تعالى «وإنك لعلى خلق عظيم». على المسلم أن يتأسى بأخلاق الرسول وسلوكياته الإنسانية الرائعة، وبخاصة في تسامحه الإنساني حتى مع أشد أعدائه، ومن هنا فإن دراسة السيرة النبوية وما تضمنته من مشاهد إنسانية لتعامل الرسول، عليه الصلاة والسلام، تقدم دروساً أخلاقية وإنسانية نحن اليوم في حاجة ماسة إليها، وبخاصة أننا في عصر طغت فيه طروحات الكراهية والتطرف والتعصب والعنف. ما أحوجنا في هذه الأيام المريرة إلى تعزيز ثقافة التسامح في نفوس وعقول ناشئتنا وفِي مجتمعاتنا التي تواجه ظواهر التعصب والكراهية والتطرف، هذه المجازر الدامية والفظائع المروعة، من نحر للبشر وحرقهم وقطع الرؤوس وتشريد الملايين من ديارهم وتهجيرهم وتفجير الأبرياء في الأسواق والمساجد والكنائس وتدمير الآثار التاريخية.. هي بعض مظاهر وتجليات ثقافة الكراهية وغياب ثقافة التسامح، فهذا الشاب المنحدر من أصل ليبي الذي أرهب الآمنين في مانشستر فقتل وجرح العشرات من غير أي ذنب.. وأولئك الذين فجروا المصلين في كنائس مصر ثم عمدوا إلى قطع الطريق على ركاب مسالمين، كانوا في طريقهم لأداء عبادتهم في المنيا، وقتلوهم بدم بارد.. كلهم أبناء ثقافة الكراهية.