واشنطن وأميركا اللاتينية تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017 يؤكد مقترح الرئيس دونالد ترامب بشأن الموازنة الجديدة لعام 2018 ما كان يخشاه كثيرون في أميركا اللاتينية منذ وقت طويل، وهو أن تكون أجندة ترامب غير مواتية للمنطقة، وتركز على بناء جدار مع المكسيك، وترحيل المهاجرين اللاتين، وتقليص المساعدات الخارجية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية إلى المنظمات الكوبية والفنزويلية المستقلة. وقد صدرت موازنة ترامب المقترحة في 23 مايو الجاري، عندما كان يقوم برحلته الخارجية الأولى كرئيس. وترامب أول رئيس أميركي في التاريخ الحديث لم تكن رحلته الأولى بعد تنصيبه إلى المكسيك أو كندا، فقد كانت الزيارات الخارجية الأولى لكل من باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون وجورج بوش الأب ورونالد ريجان.. إما إلى المكسيك أو إلى كندا، وهو تقليد متبع منذ أن بدأه الرئيس «ويليام تافت» عقب تنصيبه، إذ قام برحلة إلى المكسيك في عام 1909، واختار معظم الرؤساء الأميركيين السابقين إحدى الدولتين، لأنهم قرروا أن أولى أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة أن تكون لها علاقات طيبة مع دول الجوار. لكن بعض المحللين يرون أن بناء الجدار مع المكسيك لن يكون مجدياً، لأن المشكلة التي يهدف إلى حلها لم تعد خطيرة، فهناك تراجع كبير في عدد السكان الذين لا يحملون وثائق ثبوتية في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2008، بحسب تقرير مركز دراسات الهجرة. وقدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية تكلفة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك بنحو 21.6 مليار دولار، بينما قدره عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي «كلير ماكاسكيل» بقرابة 69.9 مليار دولار. وبالطبع، ستخضع الموازنة للتعديل من قبل الكونجرس الأميركي، لكن لا أحد يعلم إلى أي حد يمكن تعديلها، لا سيما أنها تطالب بتخفيض ميزانية وزارة الخارجية الأميركية والمساعدات الخارجية بنسبة 32 في المئة، وتمويلات واشنطن لأميركا اللاتينية بنحو 36 في المئة. وبحسب الموازنة، ستتقلص المساعدات الأميركية للمكسيك زهاء 45 في المئة إلى 88 مليون دولار، في حين سيتم تخفيض المساعدات إلى جواتيمالا بنسبة 38 في المئة، وإلى هوندوراس بنسبة 31 في المئة، وستتراجع المساعدات إلى هاييتي بنسبة 18 في المئة. وستنال تخفيضات المساعدات كل شيء، من مساعدات مكافحة تهريب المخدرات وإنفاذ القانون إلى البرامج التعليمية والثقافية، بحسب مسؤولين، وتخفض موازنة ترامب المقترحة تمويل التبادل الطلابي والثقافي عالمياً بنسبة 52 في المئة. ولم يذكر ترامب ولا وزير خارجيته «ريكس تيلرسون» أي شيء عن استمرار أو تعزيز المبادرات التعليمية بين الدول في الأميركتين، مثل البرنامج الذي يهدف إلى زيادة الشباب من أميركا اللاتينية الذين يدرسون في جامعات الولايات المتحدة إلى 100 ألف. ومن الواضح أن موقف ترامب لم يتغير بشكل كبير خلال الأشهر الأربعة منذ توليه مهام منصبه، حيال أميركا اللاتينية، وهو ما يؤكده مقترحه لموازنة 2018. أندريس أوبنهايمر يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»