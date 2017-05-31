جهود متواصلة لضمان حماية المستهلك تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017 في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، لضبط الأسواق وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، خلال شهر رمضان المبارك، الذي تتزايد خلاله معدلات الاستهلاك من السلع الغذائية، أكدت وزارة الاقتصاد أنها منعت بالتعاون مع منافذ البيع وصول السلع المخفضة إلى البقالات الصغيرة، والتي كانت محل شكاوى العديد من الأهالي العام الماضي، وخاصة في المناطق البعيدة، حيث كانت هذه البقالات تشتري كميات كبيرة من السلع الخاضعة لتخفيضات في منافذ البيع الكبرى ضمن العروض الرمضانية، وتبيعها بأسعار مضاعفة للمستهلكين خلال الشهر الفضيل وبعده، حيث نفذت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية، حملات تفتيشية في إمارة رأس الخيمة، وخاصة في المناطق البعيدة للتحذير من رفع الأسعار أو شراء هذه العروض، كما تجاوبت المراكز التجارية ومنافذ البيع الكبرى مع تعليمات الوزارة. وفي السياق ذاته، كثفت مراكز حماية المستهلك والجولات التفتيشية جهودها للتأكد من توافر كل السلع والاطلاع على الحالة السوقية ومعرفة التغيرات السعرية وكميات المعروض. وللمرة الأولى منذ سنوات عديدة سجل اليوم الأول لشهر رمضان غياب شكاوى المستهلكين الخاصة بارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه، ما يعكس استقرار أسعار السلع، فيما ارتفعت أسعار عدد قليل لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من أصناف خضراوات بسبب ارتفاع الطلب على تلك السلع خلال الأيام الأولى من رمضان كل عام، مع توقع تراجع الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية مع نهاية الأسبوع الحالي، بحسب ما قاله الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، خلال جولة تفتيشية حديثة بسوق الخضراوات والفواكه بميناء زايد في أبوظبي. كما وضعت وزارة الاقتصاد خطة للجولات الميدانية خلال شهر رمضان لهذا العام، تشمل 450 جولة معلنة وسرية، فضلاً عن حرصها على عقد اجتماعات مع مسؤولي الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية للتأكد من توفير أكبر كمية ممكنة من السلع وطرح تخفيضات واسعة على السلع الأساسية وصلت نسبة التخفيض فيها إلى 50 في المائة، ويأتي هذا في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية لتلك الجهات إزاء تنفيذ المبادرة الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2017 عاماً للخير. ومن الجلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تولي أهمية خاصة لضمان حماية المستهلك، وتحرص على توفير بيئة اقتصادية تنافسية خالية من الممارسات التجارية الضارة أو تلك التي تعرقل عمل آليات العرض والطلب، مع تأطير قواعد المنافسة بما يضمن حرية حقيقية للتجارة تصب في مصلحة المستهلكين، حيث تعد هيكلة العلاقات السائدة بين التاجر والمستهلك، من أبرز ركائز تعزيز بيئة تنافسية وتنفيذ سياسات اقتصاد السوق وآليات التجارة الحرة، بما يحقق مردوداً إيجابياً على مسيرة التنمية الشاملة في المجتمع ككل. وتعكس الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن في مجملها حرص قيادتنا الرشيدة على التصدي لأي ممارسات سلبية قد تؤثر في رفاهية مواطنيها، وليس بالأمر الجديد على القيادة الإماراتية الحكيمة تلك الرعاية الاستثنائية التي توليها لكل من يعيش على أرضها، بهدف توفير سبل العيش الكريم كافة، وتحقيق رفاهية وسعادة الإنسان انطلاقاً من إيمانها بأنه العماد الأساسي واللبنة الرئيسية لبناء المجتمع واستكمال المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية