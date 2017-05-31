الفيدرالية في الفلبين!

تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

سعى الرئيس الفلبيني «رودريجو دوتيرت» إلى إعادة ترتيب تدفقه الأيديولوجي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته التاريخية إلى موسكو في 22 مايو، حيث اصطحب معه وفداً حكومياً رفيع المستوى، لكنه أنهى الاجتماع وأعلن الأحكام العرفية في جنوب الفلبين.

ومع العودة المفاجئة لدوتيرت إلى مانيلا شن الجيش ضربة سريعة ضد مقاتلي جماعة «موت» وجماعة «أبو سياف»، بيد أنه منذ إعلان الأحكام العرفية، بلغ النقاش العام مستوى جديداً من التوتر، حيث عبّر ضحايا القوانين العرفية في الماضي عن الحاجة إلى اليقظة المقيدة بالأدوات القانونية.

هناك نظامان يخضعان للتدقيق بالنسبة للفلبين: النظام المركزي والنظام الفيدرالي. وكل منهما له سلبياته وإيجابياته، وتقدم الفيدرالية نظاماً سياسياً يتمتع بالحكم الذاتي للأقاليم والحكم المشترك للجميع، حيث ستوجد الحكومات الإقليمية والحكومة المركزية، وتعزز المبادئ الأساسية للفيدرالية تقاسم السلطة وتقاسم الموارد واحترام الجميع وتحقيق التنمية للكل.

وقد صعدت الفيدرالية إلى الوعي العام مجدداً عندما فاز دوتيرت بالرئاسة، بعد أن تعهد بتعزيز النظام الفيدرالي. وكان في ديسمبر الماضي قد حث الكونجرس على الإسراع في تنفيذ النظام الفيدرالي للحكومة، معتقداً أن هذا هو المفتاح لتحقيق السلام في ميناناو التي تملؤها الخلافات.

وفيما لا تزال معدلات الثقة في دوتيرت عالية، فإنه يتمنى أن يستطيع الحفاظ على الوعد الذي قطعه لعدد هائل من المسلمين والمسيحيين والسكان الأصليين في جنوب الفلبين. وقد دعا الكونجرس الفلبيني إلى سن قانون لانتخاب مندوبين للتفاوض بشأن الاتفاقية الدستورية، وفي الوقت نفسه إجراء محادثات سلام مع الجماعات المسلحة تنتهي بحلول عام 2018.

وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، سيتعين إجراء استفتاء عام بحلول 2019. والطريق إلى الفيدرالية سيبدأ عام 2019 مع أول انتخاب لأول مجموعة من المسؤولين من مختلف الولايات والحكومة الفيدرالية في عام 2022.

ويعود الجدل بشأن التحول نحو الفيدرالية في الفلبين إلى بداية تاريخها كدولة مستقلة. ورغم ذلك، فإن ذكريات الهجين السياسي والتنوع المقدس تثير الأسئلة البلاغية بشأن كيفية توحيد الدولة المقسمة وتقديم أفضل خدمة للشعب الفلبيني مع برنامج جديد للحكومة.

وينبغي أن يتأهب صانعو السلام في ميناناو للجزء الأكثر صعوبة من تنفيذ عملية السلام (نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج)، وهو أمر لم يحققه أصحاب المصلحة بعد، وعدم التماثل في عملية السلام جعل من الصعب إيجاد صيغة مثالية تعمل لصالح الحكومة.

ولضمان سيادة الفلبين، يجب أن يتزامن التحول إلى الفيدرالية مع القيام بإصلاحات دفاعية، ويجب أن تتضمن الأجندة التشريعية تحديث قانون الدفاع الوطني القديم لعام 1935 لتعميم التغييرات في سياسات الدفاع الوطني الحالية، وينبغي أن يكون قانون الدفاع الوطني الجديد متزامناً مع قانون الأمن القومي، الذي يضفي الطابع المؤسسي على عملية التخطيط الإنمائي الوطني.

ورغم كونها قابلة للجدل، فإن الوعود بالتحول إلى الفيدرالية قد تزيد من فرص الفلبين لتحسين الديمقراطية، وتقريب الحكم من المواطنين عن طريق تمكين المجتمعات المحلية بطريقة تعترف بالمساءلة الديمقراطية والفصل بين السلطات. وربما يساعد ذلك على تحسين الحكم الرشيد من خلال مخاطبة التنوع المحلي والتنويعات الإقليمية في السياسات، وأخيراً فإن الفيدرالية قد تدير التنوع من خلال منح المجتمعات القائمة درجة من الحكم الذاتي لإدارة شؤونها الخاصة.

تشيستر كابالزا

أستاذ مشارك في كلية الدفاع الوطني في الفلبين

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