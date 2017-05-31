المواجهة الصينية

تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

تكافح الصحافة من أجل البقاء في عهدٍ بات فيه الناس يتوقعون قدوم المعلومات بشكل سريع ومجاني. واليوم، تزيد المنافسة من قبل بعض المؤسسات التي لا مبادئ لها من إضعاف دور الصحافة وهدفها كمحرك للديمقراطية.

وفي الأثناء، عكّر العالمُ الرقمي الانقسامات القائمة مسبقاً بين الأخبار الحقيقية والإعلانات التجارية والدعاية الحزبية الهادفة للتحريض؛ حيث أخذت المعلومات المغلوطة تنتشر بسرعة البرق على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي عمليات البحث التي تتم على شبكة الإنترنت. وباتت عناوين الأخبار المتوهجة أكبر من شعارات المؤسسات الإخبارية، مما يعطي على الأقل فكرة عن أصل المعلومة والرعاية التي أعطيت له.

وعلى هذه الخلفية، يهدف «مشروع الثقة»، الذي يُعتبر ثمرة تعاون مؤسسات إخبارية حول العالم، إلى جعل الصورة دقيقة وواضحة عبر استخدام التكنولوجيا من أجل تشجيع أخبار دقيقة، ومنتَجة بشكل أخلاقي، وجعلها متاحة وسهلة للمتلقي. إنها تشبه إلى حد ما جدول المعلومات الغذائية على غلاف منتج أو تقرير مختبري عندما تجري فحصاً طبياً.

المشروع، الذي يوجد مقره في مركز ماركولا للأخلاقيات التطبيقية في سانتا كلارا، بكاليفورنيا، يجمع أكثر من 70 مؤسسة إخبارية للعمل على نظام شفافية يُظهر ماهية القصة الخبرية ومن يقف وراءها. ومن جانبها، تساهم شركات التكنولوجيا، التي أصبحت موزعاً قوياً للأخبار، بخبرتها وبرغبة قوية في تطبيق النتائج.

سالي ليهرمان

مديرة برنامج أخلاقيات الصحافة بمركز ماكولا للأخلاق التطبيقية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»