ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 30 مايو 2017 إنجاز ياباني في جنوب السودان.. وانقسام حول كوريا الشمالية «يوميري تشيمبيون» «جابان تايمز» في مقاله المنشور، بـ«جابان تايمز»، أول أمس الأحد، وتحت عنوان «بنك التنمية الآسيوي يواجه تحديات جمة في عيد ميلاده الخمسين»، رأى «إيجي كوباياشي»، النائب السابق لمدير قسم الزراعة في «بنك التنمية الآسيوي»، أن البنك الذي تأسس عام 1966 يلعب دوراً قوياً في مساعدة دول آسيا المطلة على المحيط الهادي، ودول المنطقة التي كانت يوماً ما فقيرة، أصبحت الآن محوراً مهماً لتعزيز الاقتصاد العالمي. البنك كان ثمرة جهود رئيسه الأول «تاكيشي واتينابي»، وثمرة للدعم المالي الياباني والأميركي. في البداية كان أعضاء البنك 31 عضواً إلى أن وصل عددهم 67 عضواً، وبلغ إجمالي القروض التي يقدمها حتى عام 2016 ما قيمته 17. 47 مليار دولار أميركي. لكن ثمة مشكلات يتعرض لها البنك، منها أن الصين باتت عضواً فيه منذ عام 1986، لكن تايوان تتمتع بعضويته، والسؤال: كيف يمكن التعامل مع الصين- كعضو جديد في البنك- مع تايون بمنطق الندية؟ كما أن الصين بعدما حققت طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي، أسست في عام 2015 «البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية» الذي وصل عدد أعضائه الآن 70 عضواً، أي فاق عدد أعضاء «بنك التنمية الآسيوي». اليابان والولايات المتحدة قررتا عدم الانضمام إلى «البنك الصيني للاستثمار في البنى التحتية»، بسبب شعورهما بحالة من عدم التأكد تجاه طريقة إدارته. لكن من غير المطلوب أن يدخل البنكان في تنافس، بل يمكنهما التعاون معاً، فحجم البنى التحتية المرجو تدشينها في آسيا، تبلغ كلفتها حتى عام 2030 قرابة 26 تريليون دولار، أو 1.7 تريليون دولار سنوياً. أي أن هذه المبالغ الضخمة تترك مساحة للتعاون بين البنكين الكبيرين. «ذي نيشن» بعبارة «الانقسام حول كوريا الشمالية قد يؤدي إلى نتائج عكسية»، نشرت «ذي نيشن» التايلاندية، أول أمس افتتاحية رصدت خلالها أصداء التجارب الصاروخية المتتالية التي تقوم بها بيونج يانج، ففي يوم الأحد الماضي أطلقت صاروخين بالستيين، ضمن خطوة تكررت 11 مرة هذا العام، من خلالها تُجرى تجارب على صواريخها البالستية. كل المؤشرات تؤكد حيازة الكوريين الشماليين تقنيات، تزداد تطوراً وتعقيداً مع مرور الوقت. صحيح أن هناك فجوة كبيرة بين ما تمتلكه من قدرات وبين تلك الموجودة لدى القوى الكبرى، لكن كوريا الشمالية وصلت لمرحلة تجعلها مصدر تهديد محتمل، كونها تحوز أسلحة دمار شامل وصواريخ من الصعب الاستخفاف بها أو التغاضي عنها. فلديها قدرات نووية يمكن نقلها عبر رؤوس حربية لمسافات بعيدة، فالبرنامج النووي الكوري الشمالي بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي، لكنه شهد تطورات واضحة منذ وصول كيم إون إلى السلطة عام 2015. ورغم الخطر المتصاعد الذي تشكله كوريا الشمالية، فإن مبعث القلق يكمن في غياب استراتيجية دولية متماسكة لاحتوائه. فهناك- حسب الصحيفة- مقاربات ثلاث تتضمن: الردع والعقوبات والحوار. وبالإمكان استخدامها جميعاً لكن لن تسفر عن شيء ما لم يتم تنفيذها بانتظام ووفق رؤية موحدة. وإلى الآن، يفضل الأميركيون وحلفاؤهم في شمال شرق آسيا ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية، من خلال فرض عقوبات على بيونج يانج، أما الصين فتفضل العودة إلى المفاوضات. وتشير الصحيفة إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يضغطون بالفعل على كوريا الشمالية من خلال نشر نظام "ثاد" المضاد للصواريخ في الشطر الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية، بحيث يكون قادراً على إسقاط أية صواريخ يتم إطلاقها من كوريا الشمالية، لكن الصين ترفض لتلك الخطة، وأبدت أيضاً عدم دعمها لفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على بيونج يانج، خاصة وأن هذه الأخيرة تشتري من الصين ما يزيد على 90٪ من وارداته. "ذي كوريا هيرالد" في مقاله المنشور بـ"ذي كوريا هيرالد" يوم الخميس الماضي، وتحت عنوان "على كوريا أن يكون لها قصب السبق في الثورة الصناعية الرابعة". أكد "كيم كوي جون" أستاذ فخري لمادة التخطيط البيئي بجامعة سيئول الوطنية، أن كوريا الجنوبية اعتادت أن تكون في صدارة البلدان التي تستخدم الحلول التقنية، لكنها لم تعد كذلك عند التعامل مع "الثورة الصناعية الرابعة"، الآن هناك فرصة ذهبية، تتمثل في اعتراف الرئيس الكوري الجنوبي الجديد "كون جاي إن" بأهمية اللحاق بهذه الثورة ووعد بتدشين لجنة رئاسية لتحقيق هذا الهدف، اللجنة المرتقبة، ستكون مهمتها ضمان التكامل بين قطاع تقنية المعلومات والانصالات و"إنترنت الأشياء" وأن تتم مراعاة ذلاك في كافة السياسات من أجلل تحقيق التنمية المستدامة.