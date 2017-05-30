خطوة جديدة نحو تجسيد الطموح النووي السلمي للدولة تاريخ النشر: الثلاثاء 30 مايو 2017 هو سباق مع الزمن تخوضه دولة الإمارات العربية المتحدة، بغية تجسيد رؤاها الطامحة بمزيد من الإنجازات الباهرة الكفيلة بأن تبرهن على أن مسيرة البناء والنهضة والتنمية التي أطلقها الآباء المؤسسون وعلى رأسهم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع إطلاقهم ملحمة الاتحاد المباركة في سبعينيات القرن العشرين، هي مسيرة متواصلة وماضية بحكمة قيادتنا الرشيدة ممثلةً بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعزم أبناء الإمارات وبناتها كافة، في حصد المزيد من الثمار الطيبة، بما يسهم في الارتقاء بالإمارات وشعبها أكثر وأكثر في مختلف سماوات الريادة والسعادة. فبينما تستعد دولة الإمارات لجني ثمار «رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى تتويجها كواحدة من أفضل دول العالم في مختلف المجالات بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، بدأت الدولة بالفعل خطواتها الواثقة على طريق تحقيق رؤية «مئوية الإمارات 2071» التي تهدف إلى وضع الدولة في صدارة أفضل دول العالم مع حلول الذكرى المئوية لتأسيس دولة الاتحاد. هذا المشهد الفريد من الطموح على مستوى المنطقة ككل، هو ليس فقط نتاج فكر نهضوي تنموي استثنائي تمتلكه قيادتنا الرشيدة، وهي تدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة، بل هو كذلك حصيلة سنوات من الجد والعمل والاجتهاد منحت الإمارات مكانة إقليمية وعالمية مرموقة، كواحدة من أبرز الدول وأنشطها في مختلف ميادين التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية والتعليمية والصحية وسواها، ما عزز في نفوس أبناء الإمارات وبناتها الثقة بأنهم قادرون عبر الأجيال الإماراتية المتلاحقة على أن يكونوا دوماً عند حسن ظن قيادتهم بهم، وأنهم قادرون على تأدية الأمانة وتحقيق رؤى الدولة التنموية حاضراً ومستقبلاً. وتعكس هذه الخطوة الجديدة كمّ ونوع الجهود التي يبذلها القائمون على البرنامج النووي السلمي الإماراتي، في إطار سعيهم نحو تجسيد الطموح النووي السلمي للدولة، وفي هذا السياق جاء تأكيد سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بأن «وصول أولى شحنات الوقود النووي بشكل آمن وسليم إلى موقع مشروع براكة للطاقة النووية السلمية هو إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والبرنامج النووي السلمي الإماراتي، لاسيما أنه يأتي بالتزامن مع الاستعداد للانتقال إلى مرحلة التشغيل»، مضيفاً أن «وصول حزم الوقود وتخزينها بسلامة وأمان، يدل على التزام جميع الفرق المعنية بأرقى المعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة». عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية