الصين والأمن الإلكتروني

تاريخ النشر: الثلاثاء 30 مايو 2017

من المقرر أن يدخل قانون الأمن الإلكتروني (السيبراني) الجديد حيز التنفيذ في الأول من يونيو. وقد أوضحت السلطات الصينية أنها على استعداد لسجن مواطنين عاديين استناداً إلى المحتوى الذي يتم تقاسمه أو مشاهدته على مواقع التواصل الاجتماعي. وهناك مخاوف من أن التنفيذ الكامل لهذا لقانون يعني مزيداً من سيطرة الحكومة على شركات الإعلام الخاصة وبوابات الأخبار. وتنص قواعد إدارة الإنترنت في الصين (كاك)، الصادرة في الثاني من مايو، على الحد بشكل كبير من مساحة الاستثمار والمساهمات التحريرية للأجانب، وتطالب، على سبيل المثال، بأن يكون رؤساء التحرير من حاملي جواز السفر الصيني.

هذه القواعد تعكس محاولات القادة الصينيين لجعل صناعة الأخبار على الإنترنت أكثر انسجاما مع قطاعات الطباعة والبث المحلية، حيث تكون كافة المنافذ مملوكة للدولة أو الحزب. ورغم ذلك، فإن معظم مراقبي وسائل الإعلام الصينية مازالوا يشعرون بتفاؤل حذر، حيث أنه من المشكوك فيه أن تغلق إدارة الإنترنت ملايين الحسابات على مواقع «وي تشات» و«ويبو» و«كيو كيو».

وسيواصل مستخدمو الإنترنت وخبراء التكنولوجيا ونظراؤهم خارج الصين تطوير وسائل لنشر معلومات غير خاضعة للرقابة حول الموضوعات المهمة وحماية خصوصية المستخدم. في الشهر الماضي، ذكرت «إذاعة آسيا الحرة» أنه بينما كانت الحكومات المحلية في مقاطعتي «خبي» و«جوانجدونج» تعزز الرقابة على نقاط الواي فاي العامة، تم تنزيل تطبيق جديد على الموبايل يسمى «واي فاي ماستر كي»، والذي يقوم بتشفير نشاط المستخدم.

سارة كوك: محللة أبحاث في منظمة «فريدم هاوس»

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»