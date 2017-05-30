قمم الرياض.. استبدال الصور تاريخ النشر: الثلاثاء 30 مايو 2017 إن قمم الرياض (القمة الخليجية، والعربية الإسلامية - الأميركية) 2017/21/20 التي كثر الحديث عنها في العالم كله بأكثر من صورة، جاءت لتقلب صفحة في العلاقات السياسية الدولية. صفحة مهمة واستراتيجية، على الرغم مما قيل فيها وعنها. إن المصالح الوطنية والإقليمية هي التي شكلت قاعدة الحدث. وهذا ما يجب الاحتكام إليه دائماً، بعيداً عن العواطف والأهواء. بعضنا العربي استبق الكلام على هذه القمم النوعية على نحو سلبي، قبل أن يرى نتائج ملموسة على الأرض، وتلك مشكلة تبعث على الأسى. لقد تحملت دول المنطقة صبراً طويلاً وثقيلاً، على مدى ثماني سنوات، هي فترة حكم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. خلالها، ومن قبلها بقليل للدقة، استغلت إيران فراغاً سياسياً ضرب عدة مناطق، لعل أهمها في الجغرافيا العربية، العراق، لتكر بعدها السبحة. وكان ذلك متوقعاً من إيران كأي طامع آخر. وسؤال: لماذا قامت إيران بفعل ذلك؟ لا يجوز طرحه في حديث الجغرافيا السياسية حينما تكون أهداف الآخر (بسماركية) توسعية؛ فعلى قاعدة لعبة الشطرنج، يقتضي عليك ملئ أي فراغ يغفل عنه الخصم. وإيران تعاملت مع جوارها العربي تحديداً، ليس بصفته فراغاً سياسياً فقط يجب ملؤه، بل بصفته خصماً (يهدد أمنها)! اثبتت ذلك دعوات حوار عديدة وُجهت إليها، ولم تلق منها تجاوباً واضحاً أو مشجعاً، آخرها المساعي الكويتية في هذا العام. إن أهم ما سجلته قمم الرياض، ليست الاستثمارات المتبادلة في مجالات شتى، كالصناعي والنفطي والتقنية الحديثة والبنية التحتية وغيرها، بل الأهم هو إلغاء التفاهمات الإيرانية الأميركية السابقة حول أمور عدة مهمة في المنطقة العربية والإقليمية، واستبدال صورة مزيفة بصورة حقيقية عن المنطقة وشعوبها. كانت إيران قد تقدمت إلى أميركا بتوصيفات فكرية وعقائدية جعلت فيها من نفسها، أنها (دولة حديثة وديمقراطية تؤمن بقيم العصر) وتعيش في محيط عربي وإقليمي (متخلّف) ثقافياً وفكرياً، بل يكاد يكون هذا المحيط (خارج التاريخ )! لذلك، فإن أغلب هؤلاء الذين كتبوا عما حدث في الرياض، جانبوا الحقيقة في ما ذهبوا إليه، وصوبوا كتاباتهم وتحليلاتهم على جوانب لا علاقة لها بالمصالح العليا لدول المنطقة. لا علاقة لها بما جرى عملياً. حتى الإرهاب الذي يضرب في كل مكان في العالم على نحو شبه يومي، ويبطش بجميع البشر من دون استثناء، مخرباً ومستهتراً بكل معالم الحضارة الإنسانية، بما هي ابتكار وقيم وعلاقات، وتحتاج هذه الآفة إلى تكاتف دولي وأممي واستراتيجيات فعالة لمواجهته للقضاء عليه، وهو الذي جرت مناقشته في الرياض والاتفاق على ردعه ومكافحته، حتى هذا، ومن أسف شديد، لم يعرض له البعض من هؤلاء الكتّاب بالإيجاب والدعم والتشجيع! وهنا لا يدري المرء ماذا عليه أن يفهم من ذلك، وتحت أي تصنيف عليه إدراج هؤلاء الكتَّاب، عرباً كانوا أم أجانب؟