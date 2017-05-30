ضبط وتقنين عالم الخبرة الواقعية تاريخ النشر: الثلاثاء 30 مايو 2017 ناقش مؤخراً أحد الطلبة تحت إشرافي أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية في موضوع عن تقويم السياسات العمومية، وهو موضوع جديد يدرس منذ عقدين في الجامعات الأوروبية ومنذ ستينيات القرن الماضي في الجامعات الأميركية. ونرى على الساحة الفكرية منظّرين مأسسين لقواعد ونظريات في هذا الباب تساعد الباحثين، وأصحاب القرار على الفهم الجيد للسياسات العمومية، وترصد مدى نجاعتها لأنها تعني ضمن ما تعنيه تلك المشاريع الضخمة التي تستثمر فيها الدولة لتلبية حاجيات المواطنين باستعمال أموال دافعي الضرائب؛ فتتدخل مؤسسات دستورية كالبرلمانات والمجالس العليا للحسابات أو مؤسسات خاصة تحدث في هذا الباب، لمراقبة نجاعتها ومدى مطابقتها للأهداف المستعملة منذ البداية، وعدم تجاوزها للتكاليف المالية المسطرة لها. سار بنا النقاش في كل تجليات الموضوع؛ وتوقفت ملياً في تدخلي عند منهجية البحث وبالضبط عند النظرية الفكرية التي كان على الباحث تطبيقها، وهي في حالته النظرية المؤسساتية الجديدة ما دام يتطرق إلى الموضوع من زاوية المؤسسات.. والذي أراه في العديد من الأطاريح التي تناقش هو تغاضي الباحثين بدقة عن استعمال تلك النظريات وهي من المواضيع الرئيسة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، واعتمادها كمجال معرفي ومادة للتدريس إنما هو اعتراف بمرحلة النضج التي وصل إليها الفكر بشكل عام. فأن تُهيكل الأفكار السياسية في إطار نظريات فهذا معناه أن السياسة لم تعد مجرد أفكار ومقولات عامة بعيدة عن الواقع، بل أصبح من الممكن ضبط وتقنين الشأن السياسي ليصبح علماً مثله مثل العلوم الأخرى. وتعددت التعريفات المعطاة لمفهوم النظرية، فهناك فرق بين الاستخدام الشائع لمفهوم النظرية الذي يعني كل ما هو نظري وتأملي، وقائم على التصورات ‏Insights، ‬وبين ‬المعنى ‬العلمي ‬الحديث ‬للنظرية ‬الذي ‬يربط ‬ما ‬بين ‬الجانب ‬النظري ‬وبين ‬الواقع ‬التجريبي ‬والمعيش. ‬فالنظرية ‬المنفصلة ‬عن ‬الواقع ‬ما ‬هي ‬في ‬الحقيقة ‬إلا ‬فلسفة، ‬أي ‬مجموعة ‬مقولات ‬غير ‬نابعة ‬أو ‬متفاعلة ‬مع ‬الواقع. ‬وأما ‬النظرية ‬العلمية ‬فهي ‬تلك ‬التي ‬تكون ‬في ‬علاقة ‬جدلية ‬مع ‬الواقع، ‬تتطور ‬به ‬ويتطور ‬بها، ‬ويكون ‬الواقع ‬هو ‬المحك ‬العملي ‬لتأكيد ‬مصداقيتها ‬وعلميتها. وقد ضربت في تعقيبي العديد من الأمثلة التي تعج بها الجامعات والمدارس الأميركية، وما يمكن أن تصل إليه تلك النظريات من تغيير جذري للسياسات العمومية (لأن الخارجية والدفاع جزء من السياسات العمومية) كما فعل المحافظون الجدد في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بوش الابن، وما زالت سياستهم الخارجية في تلك الفترة وتدخلهم العسكري دون «نظارات استراتيجية» دقيقة باسم نظريات علمية طوروها لعقود في الجامعات الأميركية، تلقي بفاتورتها الثقيلة على أميركا ومنطقة الشرق الأوسط. إن السمات الأربع للبنية الاستراتيجية الحديثة: التقلب، والتوجس، والتعقيد، والغموض، تدفع الرؤساء في أميركا إلى تبني آليات متعددة لاتخاذ القرار. ويلعب المستشارون دوراً كبيراً في هذا المجال. فإذا بقينا في مثال الولايات المتحدة الأميركية، وفي سياستها الخارجية، نتذكر مثلاً البون الشاسع في التفكير والتنظيم بين كولن باول وزير الخارجية في عهد بوش الابن، ووزير الدفاع رامسفيلد الذي كان يتبنى نظرية المحافظين الجدد فكراً وتطبيقاً. ونعلم هنا أن هذه النظرية مرتبطة بالقوة العسكرية، فالتفوق والقوة العسكرية، يعطيان الهبَّة اللازمة للدبلوماسية الأميركية، وهذه الأخيرة تحاور القوة العسكرية، لتخرج بنجاح سياسي. وكولن باول كان يرفض التدخل العسكري في العراق دون شرعية أممية، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لرامسفيلد، وإلى حد الساعة ما زالت تثار في كواليس الأجهزة الدبلوماسية والعسكرية الأميركية، مسألة تحديد المسؤول المخطئ في الفشل الحالي في إرساء الاستقرار في عدة مناطق كالعراق. إن كل متتبع للأعمال الفكرية التي تكتب وينظر لها في الجامعات الأميركية، سيراها على تواصل دائم مع ذلك البناء التصوري الذي يفسر ظاهرة معينة من خلال نسق استنباطي، فهو بناء متكامل، يضم مجموعة تعريفات وافتراضات وقضايا عامة تتعلق بظاهرة معينة، بحيث يمكن أن تستنبط منها منطقياً مجموعة من الفروض القابلة للاختبار.. وهو بذلك سواء في موضوع تقييم السياسات العمومية، أو في أي موضوع آخر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، يكون قادراً على تفسير عالم الخبرة الواقعية، أي الظواهر والعلاقات بهدف البحث عن العلل والأسباب والتنبؤ أيضاً.. ورمضان مبارك وسعيد.