إيرلندا والمملكة المتحدة.. بعد «بريكسيت» تاريخ النشر: الإثنين 29 مايو 2017 يُعتبر الإبقاء على الحدود المفتوحة التي تمتد على طول 500 كيلومتر، وتفصل جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، إحدى أعقد المشاكل الناتجة عن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وتقول مصادر الاتحاد الأوروبي إنه من الضروري تقديم البحث في هذه القضية على أي موضوع آخر خلال جولات المباحثات المقبلة التي ستتناول العلاقة المستقبلية للاتحاد مع بريطانيا. وترى الحكومة المركزية في لندن أن الحفاظ على حرية التنقل والسفر عبر تلك المنطقة يمثل شرطاً مهماً لتعزيز وتثبيت السلام في الجزيرة الإيرلندية المنقسمة على نفسها، وذكرت مصادر حكومية أن هذه القضية قد تشكل نقطة خلاف مستعصية منذ بداية المباحثات. وكانت دولتا المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية قد انضمتا معاً إلى الاتحاد الأوروبي عام 1973، في وقت كان فيه العنف سيد الموقف في الجزيرة الإيرلندية. وكانت حوادث التفجير تتم على قدم وساق في إيرلاندا الشمالية. وفي عقد التسعينيات، انهارت نقاط المراقبة الحدودية التي كانت قائمة بين اقتصادين باتا يمثلان سوقاً واحداً بعد أن أدت «اتفاقية الجمعة العظيمة» إلى توقف أعمال العنف بين الأغلبية من الجمهوريين الكاثوليك الذين يقاتلون من أجل توحيد شطري إيرلندا، والاتحاديين البروتستانت الموالين للمملكة المتحدة. وحالياً، يقدر عدد من يعبرون الحدود الفاصلة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلاندا بنحو 30 ألفاً كل يوم. ويوجد 300 معبر حدودي رسمي للتنقل بين الطرفين. ولابد لأي حل مقترح لمشكلة الحدود بين المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا بعد الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، أن يضمن السماح للشركات والناس في إيرلندا الشمالية بالتنقل بحرية عبر تلك الحدود إلى الاتحاد الأوروبي. وتقول آرلين فوستير رئيسة «الحزب الديمقراطي الاتحادي» في إيرلندا الشمالية، إنه من الضروري تجنب إقامة عوائق جديدة فيما تبقّى من المملكة المتحدة، وأشارت إلى أن المبالغة في زيادة القيود بين إيرلندا الشمالية والأرض الأوروبية سوف تمثل «خطاً أحمر». ويقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يبحث عن «حلول مرنة وخلاّقة» للمشكلة، رغم أن المفاوض الرئيس في مباحثات الانسحاب البريطاني من الاتحاد «مايكل بارنيير» حذّر من أن الحقائق القائمة على الأرض تفرض حلولاً أخرى، وقال: «يفرض علينا واجبنا أن نقول الحقيقة». ويذكر أن بارنيير، الذي شغل منصب مفوّض السياسة الإقليمية في الاتحاد الأوروبي بين عامي 1999 و2004، تحدث عن «برنامج سلام» يهدف إلى إيجاد التسويات المناسبة للخلافات في المنطقة الأوروبية، وقال أمام البرلمان الإيرلندي خلال إحدى جلسات انعقاده هذا الشهر: «إن المراقبة الجمركية ستكون جزءاً من إدارة حدود الاتحاد الأوروبي». وذهب مايكل أوليري، مدير شركة «ريان إير» الجوية القابضة، التي يوجد مقرها في دبلن، إلى أبعد من ذلك هذا الأسبوع عندما قال في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي: «إن فكرة الحدود المفتوحة لا تمثل أكثر من كعكة تحلق في السماء». وأشار إلى رغبة الاتحاد الأوروبي في منع المملكة المتحدة من الاطلاع على نظام مراقبة متطلبات السوق الأوروبية الواحدة. ولقد خرج المسؤولون الإيرلنديون من هذا الجدل بفكرة تتضمن إقامة «منطقة التيسير التجارية» التي تبعد بنحو 10 و15 كيلومتراً عن المعابر الحساسة، والتي ستتكفل بإجراء عمليات تفتيش عشوائية لنحو 2 بالمئة من السيارات، وباستخدام أحدث النظم الاستخباراتية المتعلقة بعبور الحدود من أجل استهداف النشاطات المشبوهة. وإذا أثبتت هذه الخطوة نجاحها، فيمكن أن تتحول إلى نموذج جاهز للتطبيق في بقية دول الاتحاد الأوروبي التي تفكر بإخضاع علاقاتها بالمملكة المتحدة لشروط التحقيقات البوليسية والاستخباراتية. والآن، وفي غياب أي من نقاط التفتيش الحدودية، فإن هذا الوضع يطرح التساؤل حول الطريقة التي ستتبعها المملكة المتحدة لاستعادة القدرة على مراقبة حدودها بعد تطبيق شروط ومتطلبات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. دارا دويل محلل سياسي ومستشار اقتصادي إيرلندي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»