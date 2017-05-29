فرصة عظيمة لتأكيد هوية الإسلام السمحة

مع بداية شهر رمضان المبارك، انطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أقصاها إلى أقصاها، كما في كل عام، أجواء الشهر الفضيل التي تتسم بخصوصية كبيرة في المجتمع الإماراتي، بما تزخر به من مظاهر روحانية جليلة تزينها سكينة الإيمان والعبادات، وعظيم القيم الإسلامية، وجمالية الموروث الاجتماعي الإماراتي المنبثق من رقي الثقافة الإسلامية وأصالة العادات العربية كمظاهر التلاقي والتآخي في مجالس رمضانية تمتلئ بكل ما هو مفيد ومثمر، وتغشاها أجواء المحبة والوئام بين الجميع.
فقيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة كل الحرص على تهيئة كل ما من شأنه أن يزيد ألق واستثنائية أجواء الشهر الفضيل في دولة الإمارات، بما يعود بالخير والنفع على جميع مكونات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين. وتعمل الدولة في ظل توجيهاتها السديدة على إتاحة كل السبل التي تمكن المسلمين من أداء عبادات الشهر الكريم بكل يسر وطمأنينة. كما تزداد خلال الشهر الفضيل المكرمات الجليلة التي تسعى من خلالها القيادة الرشيدة إلى نشر السعادة في صفوف شرائح المجتمع كافة، ومن أبرزها مكرمات الإفراج عن أعداد كبيرة من المحكوم عليهم، بغية منحهم الفرصة لبدء حياة جديدة وإدخال البهجة على أسرهم وذويهم، فضلاً عن حرص القيادة الرشيدة، برغم مشاغلها الكثيرة في تسيير شؤون الدولة، على التقاء المواطنين خلال هذه الأيام المباركة، حيث نرى حكام الإمارات وهم يستقبلون جموع المهنئين ويتبادلون معهم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل في مشاهد صادقة تظهر متانة «بيتنا الإماراتي المتوحد»، وتفرّد العلاقة التي تجمع بين القيادة والشعب. وبينما تزداد وتيرة الأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية الأهلية داخل الدولة وخارجها، خلال الشهر الكريم من كل عام، فإن هذا الجانب بالذات يشهد كذلك خصوصية متزايدة خلال شهر رمضان الحالي، في ظل الزخم الكبير الذي تشهده ثقافة العطاء الإماراتية منذ إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير في دولة الإمارات.
وفي الوقت الذي يواصل فيه أعداء البشرية من أصحاب الفكر التضليلي المتطرف محاولاتهم اليائسة لتشويه الدين الإسلامي الحنيف وتزييف هويته السمحة، تقوم دولة الإمارات، في ظل التوجيهات السديدة والحكمة العظيمة للقيادة الرشيدة، بدور جليل يشهد برقيه القاصي والداني، في الذود عن الإسلام وحقيقته السمحة ومبادئه الصحيحة التي تنادي بالوسطية والاعتدال والتسامح والسلام، واحترام الآخر وقبوله وضمان حقوقه كافة من جهة، وترفض العنف والتطرف والاعتداء على الآخر وترويعه ومعاداته لا لسبب سوى الاختلاف الديني أو المذهبي أو العرقية من جهة أخرى. وإدراكاً من قيادتنا الرشيدة لاستثنائية شهر رمضان المبارك كفرصة عظيمة لتعزيز صورة الإسلام السمحة حول العالم والتصدي لأكاذيب وافتراءات قوى الظلام، فإنها حريصة على تبني مبادرات وفعاليات تصب في هذا النطاق خلال الشهر الفضيل، بما يرسخ ثوابت الخطاب الإسلامي الصحيح الذي يؤكد حق الجميع في التعايش المشترك في أمن وسلام. ولعل من أبرز هذه المبادرات، المكرمة السنوية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باستضافة كوكبة من العلماء من العالمين العربي والإسلامي لإحياء ليالي رمضان، والاستفادة من علومهم الدينية والفقهية في إرشاد وتوعية الناس عبر محاضرات ودروس، تسهم في نشر المبادئ الإسلامية الصحيحة وإثراء منظومة القيم الإيجابية القائمة على التراحم والتسامح والتعايش في المجتمع الإماراتي. وضمن هذا السياق، ومع انطلاق شهر رمضان المبارك أول من أمس السبت، بدأ أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، فعاليات برنامج الدروس والمحاضرات والفعاليات خلال الشهر الفضيل الذي تنظمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أشاد العلماء الضيوف القادمون من عدد من الدول العربية والإسلامية، بما شاهدوه من نهضة إماراتية شاملة تسابق الزمن، وبما وفرته القيادة الرشيدة لمجتمع الإمارات من وسائل تعينه على أداء العبادة في هذا الشهر الفضيل خير أداء.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية