فرصة عظيمة لتأكيد هوية الإسلام السمحة تاريخ النشر: الإثنين 29 مايو 2017 مع بداية شهر رمضان المبارك، انطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أقصاها إلى أقصاها، كما في كل عام، أجواء الشهر الفضيل التي تتسم بخصوصية كبيرة في المجتمع الإماراتي، بما تزخر به من مظاهر روحانية جليلة تزينها سكينة الإيمان والعبادات، وعظيم القيم الإسلامية، وجمالية الموروث الاجتماعي الإماراتي المنبثق من رقي الثقافة الإسلامية وأصالة العادات العربية كمظاهر التلاقي والتآخي في مجالس رمضانية تمتلئ بكل ما هو مفيد ومثمر، وتغشاها أجواء المحبة والوئام بين الجميع. فقيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة كل الحرص على تهيئة كل ما من شأنه أن يزيد ألق واستثنائية أجواء الشهر الفضيل في دولة الإمارات، بما يعود بالخير والنفع على جميع مكونات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين. وتعمل الدولة في ظل توجيهاتها السديدة على إتاحة كل السبل التي تمكن المسلمين من أداء عبادات الشهر الكريم بكل يسر وطمأنينة. كما تزداد خلال الشهر الفضيل المكرمات الجليلة التي تسعى من خلالها القيادة الرشيدة إلى نشر السعادة في صفوف شرائح المجتمع كافة، ومن أبرزها مكرمات الإفراج عن أعداد كبيرة من المحكوم عليهم، بغية منحهم الفرصة لبدء حياة جديدة وإدخال البهجة على أسرهم وذويهم، فضلاً عن حرص القيادة الرشيدة، برغم مشاغلها الكثيرة في تسيير شؤون الدولة، على التقاء المواطنين خلال هذه الأيام المباركة، حيث نرى حكام الإمارات وهم يستقبلون جموع المهنئين ويتبادلون معهم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل في مشاهد صادقة تظهر متانة «بيتنا الإماراتي المتوحد»، وتفرّد العلاقة التي تجمع بين القيادة والشعب. وبينما تزداد وتيرة الأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية الأهلية داخل الدولة وخارجها، خلال الشهر الكريم من كل عام، فإن هذا الجانب بالذات يشهد كذلك خصوصية متزايدة خلال شهر رمضان الحالي، في ظل الزخم الكبير الذي تشهده ثقافة العطاء الإماراتية منذ إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير في دولة الإمارات. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية