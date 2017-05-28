خطوة مهمة تجسد التسامح الديني تاريخ النشر: الأحد 28 مايو 2017 تولي دولة الإمارات العربية المتحدة حقوق الأفراد والجماعات من مختلف الأديان والثقافات اهتماماً كبيراً، وتحرص بشدة على ضمان تحقيق مصالح وحقوق هذه الفئات حرصها على حماية ورعاية وضمان حقوق ومصالح المواطنين. ولا شك في أن الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى به ليس فقط في التسامح الديني أو التنوع الثقافي حيث يعيش على أرضها رعايا أكثر من 200 دولة، وإنما أيضاً في تقنين حقوق الجاليات أو المقيمين من أتباع الديانات والثقافات المختلفة بما يتوافق والمواثيق الدولية وينسجم تماماً مع الدستور الإماراتي الذي يكفل تمتع الأجانب والمقيمين أيضاً، بصرف النظر عن ديانتهم وجنسيتهم، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك تأكيداً منها على أنها دولة يسودها القانون وتحكم سياستها وتشريعاتها خدمة الإنسان، من دون أي اعتبارات خاصة غير موضوعية ترتبط بالدين أو اللون أو الثقافة أو المنطقة. وفي هذا السياق جاء القرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، مؤخراً، والقاضي بإنشاء مكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين في الإمارة. ويكتسب هذا القرار المتقدم جداً أهمية كبيرة من زوايا مختلفة: فهو أولاً، دليل على تلمس القيادة الرشيدة الاحتياجات الواقعية لكل مكونات المجتمع في إمارة أبوظبي خاصة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عامة، ووضع الآليات التشريعية لحماية حقوق وحريات الأفراد الدينية وخصوصية انتماءاتهم العقائدية المختلفة تحت مظلة الدستور الإماراتي. وهو ثانياً، دليل واضح على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على إنشاء بنية مؤسساتية تضمن حقوق المقيمين من أتباع الديانات الأخرى غير الإسلام، ومن ثم تعزز وترسخ قيم التسامح وقبول الآخر التي هي في الحقيقة ثوابت في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الاتحاد على يد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- الذي كانت قيمة التسامح كما قيمة الخير صفات ملازمة له قولاً وفعلاً، وقد حرصت من بعده القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- على مواصلة هذا النهج وتعزيزه حتى غدت الإمارات بحق نموذجاً يحتذى، ومقصداً للناس من أتباع الديات المختلفة. وهو ثالثاً، يبعث برسالة واضحة إلى كل من يحارب التنوع الديني والثقافي تحت مسميات مختلفة وواهية، بأن الإمارات ماضية في الدفاع عن قيم الإسلام السمحة التي يحاول البعض تشويهها لخدمة أجنداته الخاصة الرافضة للتسامح والحريات الدينية، ولا أحد يستطيع أن يتجاوز حقيقة أن الرسول الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم قدم أروع وأبلغ الأمثلة على حماية الحريات الدينية وحقوق الأقليات أو الأفراد من أتباع الديانات الأخرى من غير المسلمين، عندما صاغ وثيقة المدينة التي كانت وما زالت دليلاً على درجة عالية وغير مسبوقة من التسامح الديني. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية