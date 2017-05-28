رحلة إلى الداخل تاريخ النشر: الأحد 28 مايو 2017 في مستهل هذا الشهر الكريم، أسأل الله أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن تعم السعادة ربوع قلوبنا، وتعمر أرواحنا الطمأنينة والسكينة، شعائر كثيرة يمارسها الناس في رمضان، وطقوس متعددة تعودنا عليها كل عام.. ويبقى السؤال الخالد: لماذا رمضان؟ الإجابة واضحة بنص القرآن "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ". ولأن فترة الصيام قصيرة كما وصفها ربنا "أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ"، وجب علينا استثمار هذه الفرصة السانحة في تحقيق الهدف السامي من ورائها، فأول ما انصح به نفسي، الحذر من كثرة السارقين لهذه الأيام، ولا أقصد لصوص المال ، لكن من يسرق منك أهم أمر في حياتك الخاصة ألا وهو وقتك. هؤلاء قد يكونون من الإنس أو الآلات التي نحملها معنا، أو نستمتع بمشاهدتها، ليس مقالي هذا دعوة للانطواء أو الانعزال، لكنه نصيحة لترتيب الأولويات، والاقتصاد من المباحات، ففي نهار رمضان نحن نتعلم كيف نحرم أنفسنا من بعض ما أحله الله تعالى كشرب الماء. ألا نستطيع عند الفطر، وخلال هذا الشهر تقليل تناولنا لبعض العادات التي تسرق منا أوقاتنا مثل متابعة المواقع الإلكترونية غير الضرورية، أو الانشغال بمهاترات كثرت حولها التأويلات في مواقع التواصل الاجتماعي بشتى مجالاتها، الأمر ينصرف على أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة. هناك بلا شك برامج متميزة تزيدنا حسناً في أروحنا ورفعة في عقولنا، لكن في مقابلها مائدة زائفة من البرامج التي إن لم تضرنا لن تنفعنا فالأولى تجنبها، رمضان فرصة ذهبية للاستثمار في أعمال الآخرة، وما أكثرها وما أحوجنا لها في عالم غمرته فتن ظاهرة وبَاطِنَة، حرمتنا لذة العبادة وجمال الطاعة، جعلت قلوبنا قاسية فهي كالحجارة أو أشد، رمضان شهر الإيمان، فإنْ لم تتأثر قلوبنا بما نزل من الحق من عند ربنا فكيف تكون الحياة. عنوان هذا المقال يلخص الأثر المتوقع من رمضان، إنه جمال الداخل الذي يعرف بالطمأنينة والسكينة، لقد أنفق الناس الكثير من أموالهم على عمليات زائفة لجمال ظاهرهم، بيد أنهم كلما غيروا من هيئتهم زادت كآبتهم، لأنهم تناسوا حقيقة واضحة لديّ، هي أن الجمال يبدأ من الداخل وتشرق أنواره من قلب حي عرف ربه. لقد بينت الدراسات النفسية أن السبب الرئيس من وراء عمليات التجميل الجسدية غير الضرورية، يتلخص في فقدان الإنسان ثقته بذاته، لذلك سلم لغيره حياته. وكانت النتيجة التردي في عالم من الوسواس والكدر النفسي، والعلاج الحقيقي يتلخص في السفر الداخلي، إنها رحلة جميلة لا تكلفك أكثر من إعادة النظر في قلبك، كيف يفكر ويقرر، وما هي أولوياته في حياته، فمن استطاع خلال هذا الشهر الإجابة عن ما مضى من تساؤلات سيجد نفسه هائمة في ملكوت ليس له حدود، إنها جنة الله على الأرض، يدخلها كل من تمكن الإيمان في قلبه، عرف ربه وأحبه.