لمحة على منتديات الأمن الآسيوية تاريخ النشر: السبت 27 مايو 2017 على مدار عقود ظهر عدد من الحلقات النقاشية الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادي. ولعل أقدمها هو مؤتمر «الطاولة المستديرة لآسيا والمحيط الهادي» الذي عقد لأول مرة في عام 1987، ومازال يعتبر المنتدى الرئيس لقضايا الأمن الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادي. ويعقد المؤتمر «معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية» البحثي في ماليزيا بمساعدة معاهد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) للدراسات الاستراتيجية والدولية التي تعتبر مجموعة من المراكز البحثية القومية إما اُنشئت أو تم دعمها من قبل حكومات جنوب شرق آسيا. وهناك منتدى آخر جذب أيضاً كثيراً من الانتباه هو منتدى «شيانجشان» في الصين. وتأسس هذا المنتدى في عام 2006، وشارك فيه في بداية الأمر مسؤولون رسميون، وكان يعقد كل عامين، فأصبحت يشارك فيه قيادات غير رسمية، ثم صار سنوياً في عام 2015. ويعتبر البعض المنتدى محاولة صينية لتعزيز مكانة بكين، والتأكيد على خلق مؤسسات جديدة كجزء من النظام الذي يتمركز حول الصين. وتحظى الحوارات الأمنية الرئيسة في آسيا باهتمام كبير، ولا عجب في هذا، لأنها تقدم فرصة جيدة للاطلاع على نبض منطقة مهمة في العالم. وأحياناً تستطيع الدول أن تستخدمها لاقتراح مبادرات جديدة، أو تطوير مبادرات قائمة. كما حدث مثلاً حين ألقى نائب وزير الخارجية الصيني كلمة كثيراً ما يجري الاقتباس منها بشأن رؤية بكين لتحسين الهندسة الأمنية للمنطقة في «منتدى شيانجشان» العام الماضي. وبعض الاجتماعات الرسمية الأخرى يمكن تنظيمها أيضاً إما على هامش، أو ضمن هذه المنتديات، كما أصبح معتاداً في كل عام من «حوار شانجريلا». وعلى الرغم من أن هذه الحوارات الأمنية الآسيوية تميل عادة لأن تتطور مع مرور الزمن، فإن عدداً من المنتديات الأكثر نضجاً مثل «الطاولة المستديرة لآسيا والمحيط الهادي» و«حوار شانجريلا» تنبني كسلسلة من الحلقات النقاشية والخطب، وبعضها يوفر مزيجاً من الجلسات المخصصة لموضوعات بعينها. وقائمة الأولويات في هذه الحوارات غالباً ما تكون مزيجاً من موضوعات قديمة وأخرى تتغير من عام إلى آخر. وتتواتر بعض الموضوعات مثل العلاقات بين القوى الكبرى والأمن البحري. فقد شهد مؤتمر «الطاولة المستديرة في آسيا والمحيط الهادي» العام الماضي تركيزاً كبيراً على بحر الصين الجنوبي. ولكن التركيز قل هذا العام نسبياً، وتركز الانتباه على قضايا محورية أخرى، مثل التحديات التي تواجه رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مع احتفالها بالذكرى السنوية الخمسين، ودور الولايات المتحدة في المنطقة. وقد أدى انتشار هذه المنتديات إلى مقارنات بينها، وفي بعض الحالات إلى منافسات. وللمقارنة بينها وتقييمها يتعين توافر قائمة معايير شاملة، مثل مستوى ونطاق المشاركة، ونوعية المناقشات والمناظرات، ودرجة التأثير الفعلي في السياسة. وفي المقارنة بين المنتديات، يعد حساب زيادة عدد الدول المشاركة مع مرور الأعوام معياراً أسهل من المعايير الأخرى. فمعيار مثل نوعية النقاش يحتاج عادة سنوات لقياس رجع الصدى من المشاركين، والإصلاحات التي يتعين بحثها ثم العمل عليها. ولكن المنافسة قد تكون فكرة مبالغاً فيها. ولنأخذ على سبيل المثال، فكرة أن منتدى «شيانجشان» قد يمثل منافسا لـ«حوار شانجريلا» وربما قد يحل محله في نهاية المطاف باعتباره المنتدى الأمني الأبرز للمنطقة. صحيح أن منتدى «شيانجشان» أحدث، ولكن تتزايد فيه عدد الوفود المشاركة على مدار السنوات، والصين تعمل على تطويره وإعادة هيكلته، وهذا قد يساهم في رفع مستواه. ولكن المشاركين في تنظيم «شيانجشان» يعترفون أيضاً بأن هذا التقدير ما زال طموحاً للغاية. --------------- براشانث بارامسواران* * كاتب ومحلل سياسي ينشر بترتيب خاص «تريبيون نيوز سيرفيس»