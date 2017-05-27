دور إماراتي رائد في تعزيز الوسطية والتسامح تاريخ النشر: السبت 27 مايو 2017 تنبض دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها على يد الآباء المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقيم الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش والانفتاح على الآخر واحترامه بصرف النظر عن دينه أو عرقه أو لونه. هذا النهج الإماراتي الحكيم الذي تحرص قيادتنا الرشيدة اليوم، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على مواصلته توّج الإمارات منارة عالمية للتسامح والتعايش، وملتقى عالمياً لثقافات وحضارات الشرق والغرب، بما تحتضنه الدولة من أبناء أكثر من 200 جنسية يقيمون على أرضها الطيبة وسط بيئة مثالية من التناغم والانسجام تجمعهم قيم الإيجابية والاحترام المتبادل والعدالة والمساواة والتعددية الثقافية، فضلاً عن الأعداد الضخمة من السياح الذين يزورون الدولة سنوياً، وينعمون فيها بتجربة قلّ نظيرها من الانفتاح المثمر على الآخر. وفي الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات وتتعالى فيه الأصوات المطالبة بضرورة تكثيف التعاون الدولي بهدف التصدي للخطر المتزايد لجماعات التطرف وقوى الإرهاب العابرة للحدود، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة وإدراكاً منها أن السبيل الأنجع لتجفيف منابع الإرهاب والتطرف هو تحسين حياة الشعوب عبر التنمية في المجالات كافة بما فيها المجال البشري والثقافي، تواصل إسهاماتها التنموية المميزة في العديد من دول العالم، ومبادراتها الخلاقة داخل الدولة وخارجها بهدف نشر وتعزيز ثقافة الوسطية والتسامح والاعتدال، بما يصب في جهود مكافحة التطرف وتحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، جاء تأكيد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات له على موقع «تويتر» خلال حضوره المؤتمر الدولي عن ضحايا العنف العرقي الديني في الشرق الأوسط في مدريد مؤخراً، أنّ «مبادرات الإمارات في التصدي للتطرف والإرهاب وتعميق قيم الوسطية والتسامح عديدة، وأنّ مصداقية القول والفعل في هذا الملف المهم رصيد للإمارات وقيادتها»، مشدداً معاليه على أنّ «مساهمات الإمارات الفكرية والعملية والمادية في ملف التسامح وشراكة الحضارات رائدة ومتراكمة»، مضيفاً: «أدركنا خطر التطرف وعدم قبول الآخر مبكراً وتعاملنا معه». ـ ـ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.