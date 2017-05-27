دور إماراتي رائد في تعزيز الوسطية والتسامح

تنبض دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها على يد الآباء المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقيم الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش والانفتاح على الآخر واحترامه بصرف النظر عن دينه أو عرقه أو لونه. هذا النهج الإماراتي الحكيم الذي تحرص قيادتنا الرشيدة اليوم، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على مواصلته توّج الإمارات منارة عالمية للتسامح والتعايش، وملتقى عالمياً لثقافات وحضارات الشرق والغرب، بما تحتضنه الدولة من أبناء أكثر من 200 جنسية يقيمون على أرضها الطيبة وسط بيئة مثالية من التناغم والانسجام تجمعهم قيم الإيجابية والاحترام المتبادل والعدالة والمساواة والتعددية الثقافية، فضلاً عن الأعداد الضخمة من السياح الذين يزورون الدولة سنوياً، وينعمون فيها بتجربة قلّ نظيرها من الانفتاح المثمر على الآخر.
إن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تواصل دورها في ترسيخ ثقافة التسامح على المستوى الداخلي بين أوساط وشرائح المجتمع الإماراتي كافة، عبر ما تسنّه من تشريعات وقوانين تجرّم العنف والتمييز والكراهية، وما تتخذه من خطوات غير مسبوقة عالمياً في هذا المجال كتخصيص وزارة للتسامح، تسهم على المستويين الإقليمي والدولي بدور ريادي وحيوي في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة، وتحقيق التقارب بين شعوب المعمورة، وذلك انطلاقاً مما تمتلكه الدولة من حسّ المسؤولية بضرورة إسهامها بفاعلية في إيجاد واقع ومستقبل أفضل للبشرية، وجعل العالم مكاناً أجمل يعيش فيه الجميع بمحبة وأمن وسلام. وضمن هذا الإطار، جاء تأكيد معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، خلال لقائها أحمد حسين وزير الهجرة وشؤون اللاجئين والمواطنة في كندا بمقر مكتب وزيرة الدولة للتسامح بجامعة زايد في أبوظبي، مؤخراً، فلسفة التسامح التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وحرص واهتمام سموهم بضرورة التعاون والتضامن الدولي لمكافحة التطرف والكراهية ونبذ التمييز والعنصرية وتعزيز قيم التعايش واحترام التعددية والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً، مشيرة معاليها إلى المسؤولية الوطنية إلى جانب المسؤولية العالمية التي تضطلع بها دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً لترسيخ واستدامة قيم التسامح والمحبة والتعايش والمودة بين مختلف الشعوب والأديان والثقافات، مشددةً كذلك على أهمية التضافر الدولي لتحقيق السلام ونشر قيم التآخي والتآلف والتآزر والتعارف بين شعوب العالم كافة على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأعراقهم وأديانهم وثقافاتهم ومعتقداتهم.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات وتتعالى فيه الأصوات المطالبة بضرورة تكثيف التعاون الدولي بهدف التصدي للخطر المتزايد لجماعات التطرف وقوى الإرهاب العابرة للحدود، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة وإدراكاً منها أن السبيل الأنجع لتجفيف منابع الإرهاب والتطرف هو تحسين حياة الشعوب عبر التنمية في المجالات كافة بما فيها المجال البشري والثقافي، تواصل إسهاماتها التنموية المميزة في العديد من دول العالم، ومبادراتها الخلاقة داخل الدولة وخارجها بهدف نشر وتعزيز ثقافة الوسطية والتسامح والاعتدال، بما يصب في جهود مكافحة التطرف وتحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، جاء تأكيد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات له على موقع «تويتر» خلال حضوره المؤتمر الدولي عن ضحايا العنف العرقي الديني في الشرق الأوسط في مدريد مؤخراً، أنّ «مبادرات الإمارات في التصدي للتطرف والإرهاب وتعميق قيم الوسطية والتسامح عديدة، وأنّ مصداقية القول والفعل في هذا الملف المهم رصيد للإمارات وقيادتها»، مشدداً معاليه على أنّ «مساهمات الإمارات الفكرية والعملية والمادية في ملف التسامح وشراكة الحضارات رائدة ومتراكمة»، مضيفاً: «أدركنا خطر التطرف وعدم قبول الآخر مبكراً وتعاملنا معه».
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عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.