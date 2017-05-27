الخرافة والثورة العلمية تاريخ النشر: السبت 27 مايو 2017 ارتبطت الثورة بالعلم. لذلك ظهر تعبير الثورة العلمية ليدل على شيئين: الأول، الثورة في النسق العلمي، مثلاً من أرسطو إلى نيوتن إلى أينشتاين. وهي الثورات التي عرضها توماس كون في كتابه الشهير «بنية الثورات العلمية». والثاني، الثورة العلمية في المفاهيم السياسية. فالمجتمع البشري مثل الظاهرة الطبيعية يخضع لنفس القانون مع اختلاف نسبة اللاحتمية التي تزيد في الظاهرة البشرية عنها في الظاهرة الطبيعية. ولما كانت الثورة ظاهرة في المجتمع البشري فإنها تخضع لقانون علمي. ولما كانت الخرافة مضادة للعلم، فالخرافة لا تعترف بالقانون العلمي. وقد تستعمل الخرافة عدة وسائل. منها مثلاً زعم استدعاء الجن والشياطين والعفاريت من أجل المساعدة في جلب الرزق! وتحضير الجن فن لا يحسنه إلا شخص بعينه يعطي رقم تليفونه وعنوانه للاتصال به! وكم يكلف؟ فتحول الأمر إلى تجارة. تدخل مع الإعلانات عن المنظفات الصناعية وأدوات التجميل والدهون النباتية. ولولا الحياء لعرضوا صور الجن المزعومة وهي تأتي وتذهب! ومنها قراءة الكف والطالع وحساب النجوم والأفلاك، وادعاء معرفة كيفية اتقاء الحسد والسحر والحصول على السعادة في مجتمع معظمه قلق، الفقير بفقره، والغني لخوفه على ثروته. وقد تنافس النساء الرجال في هذا الخداع. فتظهر النساء الطبيبات المتخصصات في العلاقات الشخصية. والدكتورة موضوع الإعلان محجبة ومبتسمة. وتليفونها وعنوانها ميسوران. تحفظ الأسرار. أخت للجميع. وتعرف أيضاً الطب النفسي، والطب النفسي الاجتماعي. تدخل المرأة عليها مريضة وتخرج سليمة معافاة وبأقل تكلفة! والحجز لديها يتطلب عدة شهور وطول انتظار لكثرة الزبائن وقلة الوقت! واسمها نجاح أو أمل أو بشرى أو سعدية! وفي مجتمع أصبح الزواج فيه صعب المنال، وتزداد فيه نسبة العنوسة والطلاق. فالمهر مرتفع، وتكاليف الخطوبة والشبكة والأفراح المتوالية من قراءة الفاتحة والخطوبة وعقد القران والزفاف لا يقدر عليها الشاب العاطل الذي لم تُقبل أوراق الهجرة الخاصة به في إحدى السفارات الأجنبية، والسكن شبه مستحيل، في مثل هذا المجتمع ظهرت إعلانات الزواج. وانتقلت من المجلات النسوية والفنية إلى البرامج الدينية بالقنوات الفضائية. و«يا بخت من وفق راسين في الحلال»، كما يقال! فالدكتورة لديها المطلوب. وتنافس الإنترنت وإعلانات الزواج فيه التي لا تكلف شيئاً، والتي قد يغلب عليها النصب والخداع. البرامج التلفزيونية أكثر أمناً. فأصحاب الإعلانات معروفون، والطبيبات مسجلات في القنوات. يدفعن الضرائب لصاحب القناة ولمصلحة الضرائب على الدخل. هي الخاطبة الحديثة التي أخذت محل الخاطبة القديمة في الأحياء الشعبية، أو القريبة أو الصديقة العصرية. تقوم هذه البرامج في بعض القنوات الفضائية على الاستدراج النفسي والتكسب بمشاكل الناس، ودغدغة العواطف والإيهام بالحلول، في مجتمع تراجعت فيه السبل والطرق الطبيعية لحل هذه المشاكل على نحو علمي بتحليل الأسباب ومحاولة تغييرها. وهو ما تفعله إعلانات الشركات التجارية، وتتبارى في فن الإخراج بفنيات الإعلانات أو بالصور المتحركة التي يشاهدها الأطفال، أو بالأغاني ذات الإيقاع السريع، أو بمشاهير الفنانين والفنانات. وبدلاً من تحويل هذه المشاكل إلى مراكز البحوث الاجتماعية تحول إلى البرامج «الدينية» في بعض القنوات الفضائية. البحوث العلمية تأخذ وقتاً طويلاً، ونتائجها تختلف من بحث إلى آخر، ومن رؤية إلى رؤية، ومن أيديولوجية إلى أخرى. وعلى فرض صحتها من الذي سيقوم بتطبيقها؟ من الذي سيخرجها من الأدراج والمكاتب؟ وأين تمويلها؟ والناس قد سئمت الكلام والوعود والخطب السياسية. وتريد حلولاً عملية لمشاكلها الحياتية. والبرامج الدينية في القنوات الفضائية تقدم لها ما تريد حسب ما تزعم، في هذه البرامج الخرافية التمويهية. الثورة علم وليست خرافة. والتقدم معرفة وليس مجرد مظاهر حداثة. والتغير الاجتماعي إدراك ورؤية لمسار تاريخي. والتحدي هو كيفية تحقيق الثورة في الثقافة أي في رؤية العالم، وكيفية تحقيقها في الحياة اليومية، وكيفية تحقيقها في النظام الاجتماعي. فبدلاً من أن تقوم الثورة بتثوير الثقافة يقوم الموروث الثقافي بابتلاع الثورة وتحويلها إلى خرافة. حينئذ تحتاج الثورة الأولى إلى ثورة ثانية، ثورة على الثورة حتى تتحول الثورة المؤقتة إلى ثورة دائمة، والثورة المخدوعة إلى ثورة واعية. ---------------- * أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة