كاسحات الجليد المسلحة

تاريخ النشر: السبت 27 مايو 2017

ذكر قائد حرس السواحل الأميركي الأميرال «بول إف زوكنوفت» أن أحدث طراز من كاسحات الجليد الروسية، وهي سفينة الدورية من «مشروع 23550»، ربما تكون مسلحة بصواريخ كروز. جاء هذا في معرض حديثه أمام عدد من النواب الأميركيين خلال جلسة استماع عامة عقدت يوم 18 مايو الماضي لمناقشة متطلبات حرس الحدود وخطط الاستحواذ المستقبلية. «إننا نرى روسيا اليوم وهي لديها 40 [كاسحة جليد]، وهم ما زالوا يبنون أسطولهم ليكون على استعداد لتسليم اثنين من الفرقاطات الحربية كاسحة الجليد والتي ستحمل صواريخ كروز في عام 2020».

ومن المفترض أن تكون «ايفان بابانين»، التي يبلغ وزنها 7000 طن، مسلحة بمدافع بحرية من طراز إيه كي-176إم إيه، معيار 76 ملم في برج مصمم لتقديم مقطع عرضي راداري منخفض ليكون في مستوى الخلفية المحيطة بالهدف، علاوة على ثمانية صواريخ كاليبر كروز مضادة للسفن من طراز (3إم-54)، ورغم ذلك، لم تؤكد وزارة الدفاع الروسية نوع التسليح المستخدم في السفن الجديدة.

السفينة الجديدة لن تكون «كاسحة جليد مسلحة بمدافع بحرية من طراز إيه كي- 176 إم إيه، بل مقاتلة متكاملة مصممة وفقاً لمتطلبات البحرية من السفن من هذا الطراز، وهي بإمكانها تحطيم الجليد بكثافة تصل إلى 1.7 متر». وستكون السفينة مزودة أيضاً بحظيرة قادرة على استيعاب طائرة هليكوبتر حربية مضادة للغواصات من طراز كي إيه-27. جدير بالذكر أن روسيا لديها حالياً 40 كاسحة جليد وستقوم بتشغيل أكثر من 12 سفينة إضافية في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن تكلف السفينة الأولى من كاسحات الجليد الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية في عام 2019.

فرانز- ستيفان جادي*

*كاتب متخصص في قضايا الدفاع

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