ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017 أجندة قمة حلف «الناتو».. ومواجهة تحدي الإرهاب تورونتو ستار وبعد كل الهجمات الإرهابية الأخيرة، يُفترض أننا بتنا نعرف الآن أن الحكومات لا تستطيع إيقاف إرهابي مصمم على تنفيذ هجومه، ولاسيما مهاجم يتصرف بمفرده، ومتأثر بإيديولوجيا منحرفة اطلع عليها في الإنترنت، تقول الصحيفة. ولكنه أمر مفعم بالدلالات أيضاً كون هجوم مانشستر لا يختلف عن نهج هجمات وقعت مؤخراً وتبنى تنظيم «داعش» المسؤولية عنها. فهؤلاء الإرهابيون لا يحاولون ضرب أهداف حكومية أو عسكرية مهمة، لأن ذلك سيكون صعباً كثيراً عليهم نظراً لكل الإجراءات الأمنية التي تم تشديدها. وبالمقابل، فإنهم يستهدفون الأهداف السهلة من قبيل المدنيين في الحفلات الموسيقية أو الذين يمشون في الشارع. ووفق الصحيفة، فإن الهجمات درامية ودموية ومروعة، لا تطرح تهديداً وجودياً. كما أنها لاتُظهر قدرة الإرهابيين على بث الخوف، ولكنها تؤكد أيضاً حدود قوتهم. إذ على رغم كل التدابير الأمنية التي تم تبنيها خلال فترة العقد ونصف العقد الماضية، إلا أن الحكومات لا تستطيع ضمان عدم حدوث مزيد من الهجمات بشكل كامل. صحيح أنها تستطيع نقل ميدان القتال إلى أماكن تواجد التنظيمات الإرهابية وملاحقة من يلبون نداءها، ولكنها لا تستطيع السيطرة على المكان الذي سيختار الإرهابيون ضربه. غير أن «ما نستطيع السيطرة عليه هو رد فعلنا على الهجمات الإرهابية»، تقول الصحيفة التي تشير إلى أن حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تبنت مقاربة متوازنة تتسم بضبط النفس، حيث عززت الإجراءات الأمنية عبر البلاد، ولم ترفع مستوى التهديد الرسمي إلا عندما حصلت الشرطة على معلومات قوية تفيد بأن منفذ هجوم مانشستر ربما كان يعمل مع شركاء، وأن هجوماً آخر قد يكون في طريقه إلى التنفيذ. تشاينا دايلي وحول الموضوع نفسه كتبت صحيفة «تشاينا دايلي» الصينية مركزة على الشق المتعلق بالتعاون الأمني والاستخباراتي كسبيل لمحاربة الإرهاب. وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إن على المجتمع الدولي أن يجترح طرقاً أكثر فعالية لمعالجة التهديدات المباشرة التي يطرحها الإرهابيون، بالتوازي مع إزالة التربة الخصبة التي تساعد على تفريخ الإيديولوجيات الإرهابية والمتطرفة. وتابعت تقول إنه في السنوات الأخيرة، ولاسيما مع تفاقم خطر تنظيم «داعش»، كان ثمة تعاون دولي في الحرب على الإرهاب، سواء داخل المنطقة أو خارجها، غير أن ما تم تحقيقه ليس كثيراً مقارنة مع الهدف المتمثل في استئصال الإرهاب من الأساس. ووفق الصحيفة، فإن بعض البلدان التي تحارب تنظيم «داعش» في الشرق الأوسط لا تستطيع الاتفاق مع بعضها بعضاً بخصوص أهداف الحرب على الإرهاب، وغياب التنسيق والأهداف المشتركة هذا هو الذي يمنح الإرهابيين مجالاً للتنفس، كما تقول. وعلاوة على ذلك، فإن بعض البلدان تتلكأ أيضاً بشأن تقاسم المعلومات الاستخباراتية وقطع قنوات تمويل التنظيمات الإرهابية. هذا ناهيك عن أنه لم يتحقق سوى القليل على صعيد معالجة الأسباب الحقيقية للإرهاب والتطرف الدوليين مثل تفشي الفقر والصراعات الاجتماعية والتفاوت. وتقول الصحيفة إن انتشار الإيديولوجيا المتطرفة والإرهابية عبر العالم، وتكرار الهجمات الإرهابية في بعض البلدان الأوروبية، ينبغي أن يشكل نداء تنبيهٍ إلى أن التعاون الدولي يحتاج بشكل عاجل إلى تقويته من أجل معالجة الأعراض وأسباب المرض. وإذا كانت الحرب على الإرهاب تمثل معركة صعبة، فإن «على البلدان عبر العالم ألا تفقد الثقة، ولا تتهاون في الجهود الرامية لمحاربة هذه المعضلة بشكل مشترك، وذلك من أجل بناء عالم جديد خال من تهديد الإرهاب في أقرب وقت ممكن». حرييت دايلي نيوز المحلل السياسي التركي مراد يتكن كتب في عدد أمس الخميس من صحيفة «حرييت دايلي نيوز» التركية حول قمة حلف «الناتو» التي عقدت أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي شكلت مناسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتباحث مع نظرائه في الحلف -وخاصة الأوروبيين- بعد الغيوم التي لبدت سماء العلاقات بين الجانبين. وحسب يتكن، فإن وجود الرئيس التركي في بروكسل يحقق هدفين اثنين، أولهما المشاركة في قمة «الناتو» التي ناقشت المشاكل الأمنية التي يواجهها التحالف الغربي، وتميزت بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيها لأول مرة. وثانيهما هو التقاء أردوغان مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي جون كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، ودونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك بعد أشهر من المد والجزر في العلاقات الثنائية. أردوغان وترامب كانا قد التقيا في البيت الأبيض قبل نحو عشرة أيام حيث ناقشا مشكلتين رئيسيتين تعكران صفو العلاقات بين البلدين ولكن من دون إحراز أي تقدم، إحداهما هي الشراكة الأميركية مع «وحدات حماية الشعب» الكردية ضد تنظيم «داعش» في سوريا. ذلك أن تركيا تعارض هذه الشراكة لأن «الوحدات» الكردية هي الامتداد السوري لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور، الذي يقاتل تركيا منذ عقود، ويصنف منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة أيضاً. أما المشكلة الثانية مع الولايات المتحدة، فهي قضية فتح الله جولن، رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة، ويُتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في يوليو 2016. الكاتب قال إن ثمة إمكانية لعقد لقاء بين ترامب وأردوغان، وإن هذا الأخير قد يثير موضوع جولن الذي تطالب أنقرة واشنطن بتسليمه إياها. ويقول الكاتب إن حضور ترامب اجتماعات «الناتو» مهم لجهة التباحث بشأن ملفات من قبيل تحفيز مساهمة «الناتو» في محاربة الإرهاب، والموقف في سوريا والعراق، والعلاقات مع روسيا، مضيفاً أن تركيا ترغب في رؤية «الناتو» يقوم بدور نشط ضمن جهود مكافحة الإرهاب، ولكن «من دون التمييز بين الإرهابيين»، أي من خلال عدم قصر المعركة على «داعش» وإنما توسيعها لتشمل «حزب العمال الكردستاني» وامتداداته أيضاً. إعداد: محمد وقيف