الاتحاد الأوروبي ومرحلة الأسئلة تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017 كيف يمكن للاتحاد الأوروبي مواجهة تحدي ما بعد الخروج البريطاني «البريكسيت»، وتفاقم دور وحضور الحركات الشعبوية المناهضة للاتحاد والساعية لترويج نزعات انعزالية، مع كل ما يترتب على ذلك اليوم من تحديات وتهديدات للديمقراطية؟ وكيف يمكن تجاوز التعثر المالي المزمن الذي رزحت فيه منطقة اليورو طيلة السنوات الماضية، دون أن تجد طريقة فعالة لتجاوزه كما كان الحال مع مشكلات اقتصادية ومالية أخرى سابقة عرف التكتل القاري كيف يستجيب لتحدياتها بطريقة فعالة؟ وهل يمكن أن تستمر سياسات التقشف الراهنة الرامية لتخفيف الأعباء المالية على الخزينة العامة في كثير من دول الاتحاد، واحتواء آثار الأزمة المالية، دون أن تتكشف في النهاية عن أزمة اجتماعية أخطر بتفاقم أعداد جيوش العاطلين عن العمل، وتراجع القوة الشرائية للشرائح الشعبية الأقل دخلاً في دول الاتحاد؟ وقبل هذا وذاك، كيف يصبح الاتحاد الأوروبي نفسه، ومن ثم سياساته، معبرين في النهاية عن نبض الشارع الأوروبي، وقادرين على استشعار هموم وآلام وآمال الإنسان الأوروبي العادي؟ لعل مثل هذه الأسئلة الصعبة هي ما يحاول مؤلفو كتاب: «من أجل معاهدة لدمقرطة أوروبا» اقتراح أو اجتراح إجابات عليه من زوايا مختلفة بحكم اختلاف تخصصاتهم كأكاديميين وأساتذة في الجامعات الفرنسية، وهم على التوالي: ستيفاني هينيت الأكاديمية في مجال القانون العام، وتوماس بيكيتي الأكاديمي وعالم الاقتصاد، وغيوم ساكريست أستاذ العلوم السياسية بالسوربون، وأنطوان فوشيه مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي. ويقدم مؤلفو هذا الكتاب، كل من زاوية نظره التخصصية، وجهات نظرهم في تشخيص أسباب وخلفيات الاختناقات التي يكابدها المشروع الأوروبي، وخاصة لجهة مآزقه الاقتصادية المستفحلة، مشيرين في هذا الصدد إلى أنه على رغم تعددية وجدية محاولات إيجاد حلول اقتصادية ومالية لهذه المآزق والمشكلات فإن سبب عدم فاعليتها، أو على الأقل محدودية هذه الفاعلية، هو عدم ترافق الحلول الاقتصادية الجزئية، والمسكّنات المالية الموضعية، مع حلول سياسية أوسع وأشمل، وأكثر قابلية للاستدامة والعموم في جميع أنحاء القارة، وفي المقدمة طبعاً من تلك الحلول السياسية زيادة الجرعة الديمقراطية في آلية اتخاذ القرار الأوروبي على المستوى القاري. وليس خافياً هنا أن كثيراً من الدعاية الشعبوية ضد الاتحاد الأوروبي إنما يتغذى أصلاً مما يوجه لبيروقراطية بروكسل من تنفذ زائد عن الحد، حيث إن قراراتها سارية على مختلف قطاعات الاقتصاد، وتوجيهاتها شبه المركزية تبدو أحياناً، بحسب المنتقدين، كما لو كانت نوعاً من نظام الحكم الاقتصادي الشمولي الذي لا يراعي خصوصيات الدول الأعضاء، ولا تطلعات الشرائح الشعبية في الكثير من المجتمعات المحلية الأوروبية. وفوق هذا هنالك أيضاً ازدواجية سياسية وتشريعية أخرى هي وجود برلمان أوروبي، وحكومة أوروبية ممثلة في أجهزة المفوضية والمجلس الأوروبي، وفي الوقت نفسه حكومات وطنية وبرلمانات وطنية في كل دولة عضو على حدة، ومن هنا فمهما كانت فاعلية التنسيق وتعميق التخطيط والتشاور بين كل هذه الأجهزة المعنية باتخاذ القرار وإصدار التشريعات على المستوى الوطني والقاري، فمن الطبيعي أن توجد تعارضات مصالح وتناقضات في الأولويات بين 27 دولة أعضاء، وخاصة مع وجود فوارق جوهرية بين الدول الأعضاء من حيث القوة الاقتصادية والقدرة التنافسية، ما جعل اقتصادات الاتحاد تسير بسرعات مختلفة، وجعل مواطنيه يجدون أنفسهم في مواجهة حالة من عدم القدرة على استيعاب قواعد اللعبة لشدة كثرتها وتعقدها وتعدد الخطوط المنتجة لها في بروكسل، ومقرات الأجهزة الاتحادية، وفي العواصم الوطنية أيضاً. حسن ولد المختار الكتاب: من أجل معاهدة لدمقرطة أوروبا المؤلفون: مجموعة مؤلفين الناشر: سوي تاريخ النشر: 2017