ألمانيا وأزمة اللاجئين المتواصلة تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017 في عام 2015، وجدت الحكومة الألمانية نفسها أمام تحدٍ كبير يتمثل في تدفق مئات الآلاف من اللاجئين على أراضيها. ومثلّت أزمةُ اللاجئين هذه الاضطرابَ الأعظم الذي واجهته ألمانيا منذ إعادة توحيد شطريها بعد انتهاء الحرب الباردة، بل إن تداعياتها امتدت إلى خارج حدود البلاد، حيث كان لقرار ألمانيا استقبال نحو مليون طالب لجوء، خلال الفترة بين صيف 2015 وربيع 2016، تأثيرٌ على نتيجة الاستفتاء في بريطانيا حول عضوية البقاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى الدعم الشعبي لزعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبين، بل وحتى على نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية. الكاتب والصحفي الألماني روبن ألكسندر يحاول في كتابه الجديد «المدفوعون»، إعادة تركيب هذه الأحداث والرد الحكومي عليها، مركزاً على القرارات التي اتخذتها المستشارة أنجيلا ميركل ومستشاروها في وقت كانوا يكافحون فيه من أجل السيطرة على تدفق اللاجئين. وبالنسبة للمؤلف، فإن اللحظة الفاصلة أتت خلال عطلة نهاية الأسبوع من 12 إلى 13 سبتمبر 2015، عندما كان آلاف اللاجئين في النمسا في طريقهم إلى ألمانيا. كانت الشرطة قد أعدت العدة لإغلاق الحدود تبعاً للأوامر التي أُعطيت لها، حيث نشرت قواتها ومعداتها على مقربة من الحدود. لكن الإشارة لم تعط لها أبداً للتصدي لموجات القادمين، كما يكتب ألكسندر. يرسم ألكسندر صورة غير مشرقة لحكومة مقيَّدة بـ«المناورات التكتيكية» ولسياسيين حريصين على تفادي اللوم والمسؤولية. ولعل العنوان الذي اختاره لكتابه يعكس موقفه منهم -«المدفوعون» (بالأحداث)- في إشارة إلى ميركل وحلفائها، وهو بكل تأكيد عنوان يخلو من أي إطراء أو تقريظ لأقوى زعيمة في أوروبا. وعلى ما يبدو، فإن ألكسندر لا يرى فائدة كبيرة في تفسيرات دوافع ميركل التي تركز على حرصها على الحدود المفتوحة، والذي ربما يعزى إلى حياتها حين كانت يافعة في ألمانيا الشرقية الشيوعية. كما لا يولي اهتماماً كبيراً لما يقال من أنها ربما تصرفت على النحو الذي تصرفت عليه، انطلاقاً من إيمانها بالمبادئ المسيحية التي تشدد على حب الجار والإحسان إليه. كما لا يعير اهتماماً كبيراً للفكرة التي تقول إن كثيراً من الألمان كانوا يرون في أزمة اللاجئين فرصة أخرى للتكفير عن الفظاعات التي ارتكبها النازيون. ويقول المؤلف في هذا الصدد، إن كتابه «ليس قصة قديسين ولا قصة أشرار». وبالنسبة لألكسندر، فإن الإبقاء على الحدود مفتوحة كان أساساً لتفادي الصور المروعة التي كان يمكن أن تنتج عن اشتباكات عنيفة بين الشرطة واللاجئين، بمن فيهم النساء والأطفال. ويختتم ألكسندر كتابه عندما يتوقف تدفق اللاجئين جرّاء عدد من العوامل التي تشمل الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي المدعوم من برلين من أجل الحؤول دون عبور المهاجرين إلى اليونان، وإغلاق حدود البلقان من قبل النمسا. ويخلص إلى أن ألمانيا نقلت المشكلة إلى حدود أوروبا بـ«ثمن باهظ» يتمثل في تأجيج الروح القومية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ومنح فرصة لعصابات تهريب البشر. إنها صورة قاتمة مغرقة في التشاؤم. فالاتحاد الأوروبي يعمل على تقوية وتحصين حدوده الخارجية من أجل الحفاظ على حريته الداخلية، ويقدم الدعم بشكل متردد لبلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا قصد تقليص تدفق اللاجئين. غير أن التحديات الكبيرة تظل قائمة فيما تواصل أعدادٌ كبيرة من المهاجرين تحركها، لاسيما من أفريقيا إلى أوروبا. ومثلما يقول ألكسندر في جملته الختامية، فإن أزمة اللاجئين لم تنته بعد. محمد وقيف الكتاب: المدفوعون.. ميركل وسياسة اللاجئين المؤلف: روبن ألكسندر الناشر: سيدلر بابليشينغ تاريخ النشر: 2017