المشككون الجدد تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017 رحم الله الفيلسوف الدكتور عبدالرحمن بدوي الذي ندم في أواخر حياته على مخاصمته للدين طوال أكثر من نصف قرن، بعد أن درس الإسلام بصورة واسعة وعميقة، من مصادره الأصلية، وأخذ معارفه عنه من متخصصين ذوي ثقة، وليس من مستشرقين أو أشخاص مغرضين، فتخلى عن كل ما سبق أن كتبه من آراء تتصادم مع العقيدة الإسلامية، بل جنّد نفسه لخدمة الدين الإسلامي والدفاع عن القرآن الكريم. وهذا ما فعله أيضاً كثير ممن درسوا الإسلام فزالت عن عيونهم الصورة المشوهة حوله، وانخرطوا في خدمته والدفاع عنه. والظاهرة التي نلاحظها اليوم في العالم العربي أن بعض المثقفين والمفكرين من أبناء التيارات والأيديولوجيات المختلفة، عندما يجدون أنفسهم غير قادرين على الإبداع والتجديد في مجالاتهم، وأنهم أصبحوا في زوايا النسيان، غالباً ما يتجهون إلى الدين باحثين عن معارف ومصادر وأشخاص يشوهونه من خلالها، وافتعال ضجة من خلال آراء وتصريحات شاذة، على أساس أن ذلك يمثل تجديداً في الخطاب الديني.. بيد أن الهدف الأساسي هو لفت الأنظار إليهم. وهم غالباً ما يقومون بذلك لعدم علمهم بحقيقة المكانة السامية التي يمثلها رموز التاريخ الإسلامي، من علماء ومجتهدين ومفكرين وقادة.. فيسارعون إلى الكتابة والتصريح ضد هؤلاء بغية الإساءة والإثارة. والحقيقة أن جهلهم بهؤلاء، وبحقيقة الإسلام وتاريخه ككل، دفعهم للوصول إلى مثل هذه المرحلة من استهداف علماء الإسلام وأبطاله، وحتى بعض معتقدات أهله. وهذا النيل لم يأت عفوياً أو من فراغ، بل جاء نتيجة التأثر بما كتبته أو قالته أجيال من المستشرقين ظلت تحاول دفع المجتمعات المسلمة إلى اعتناق مركب الشك في الدين. لكن بعض «التأصيلات» تجانب الصواب حين تطلع بها عقول مسيسة تفتقر لفهم الدين ومقاصده الكبرى.. وهذا هو سبب اتساع مثل هذه الظاهرة الخطيرة.