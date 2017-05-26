زيارة ترامب لإسرائيل

يمكننا أن نستخلص الحصاد السياسي لزيارة الرئيس ترامب إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالقول إن ترامب فضل الاحتفاظ برؤيته لعملية السلام دون إعلانها، كما فضل أن تكون زيارته للطرفين زيارة ودية لا تثير مشكلات مع أي طرف، وأن تركز على إجراءات لبناء الثقة والتشاور في الاجتماعات المغلقة مع نتنياهو وعباس على طريقة دفع عملية المفاوضات. تعمد الرئيس الأميركي التأكيد في كل الكلمات التي ألقاها علناً على ثقته في إمكانية تحقيق السلام ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل مع الدول العربية أيضاً، واهتم بتأكيد أنه لمس لدى كل من نتنياهو وعباس رغبة في السلام الذي يحتاج قرارات صعبة من الطرفين. لقد تجنب ترامب عقد اجتماع يضم نتنياهو وعباس وأرجأ ذلك إلى مرحلة مقبلة، كذلك تجنب إغضاب العرب بعدم تنفيذ وعده الانتخابي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وأيضاً تجنب إغضاب اليمين الإسرائيلي بعدم الحديث عن حل الدولتين وعدم الاعتراض العلني على الاستيطان. غادر ترامب إسرائيل بعد أن وعدها بالحماية الكاملة من التهديدات الإيرانية، وبعد أن أكد للإسرائيليين أنه لمس لدى العرب أثناء وجوده بالسعودية رغبة حقيقية لتحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، وبعد أن أرضى زعماء اليمين بالحديث التاريخي العام عن ارتباط اليهود بالقدس دون أن يتحدث عن مستقبلها السياسي، مع اهتمامه بتأكيد ارتباط الأديان السماوية الثلاثة بالمدينة. غير أن الأمر العملي ذي الدلالة أنه صمم على عدم اصطحاب نتنياهو في زيارته إلى حائط البراق، على أساس أن منطقة الحائط جزء من الضفة الغربية، وهو ما يمثل حرصاً على عدم إغضاب العرب وعدم وضع أية عراقيل أمام المفاوضات المقبلة.
من المهم فيما يتصل بالعمل السياسي الفعلي أن نلاحظ ما يلي:
أولاً: أن هناك أنباء تفيد بأن جيسون جرينبلات، مبعوث ترامب الخاص، سيصل إلى إسرائيل والمنطقة قريباً لترجمة الأجواء الودية التي تركها ترامب لدى العرب والإسرائيليين إلى برنامج عمل سياسي يدفع المفاوضات. ثانياً: هناك أنباء بالصحافة الإسرائيلية تشير إلى أن ترامب سيعلن رؤيته لتحقيق السلام خلال شهر واحد. ثالثاً: هناك احتمال لقمة قد تعقد في شرم الشيخ أو واشنطن بحضور عربي لإطلاق المفاوضات. من ناحية الشكل البروتوكولي كان أحد الجوانب التي أبرزتها الصحف الإسرائيلية في الزيارة يتمثل في حالة الفوضى التي أحدثها حول الرئيس ترامب عند نزوله إلى مطار بن جوريون عدد من أعضاء الكنيست المنتمين لحزب «الليكود» الحاكم، وبعض كبار الموظفين ونواب الوزراء الذين خالفوا النظام المحدد واقتحموا عنوة المكان المخصص لترامب وكبار المستقبلين الإسرائيليين، بغية مصافحة الرئيس الأميركي. لقد وصف رجال الخارجية الإسرائيلية ما حدث من فوضى -حسب «يديعوت أحرونوت»- بأنه فضيحة واستهانة بالتقاليد ومدعاة للخجل. وكان الطاقم الأميركي المسؤول عن تنظيم الزيارة قد طلب من نظيره الإسرائيلي ألا يتضمن برنامج استقبال ترامب في المطار مصافحة للوزراء الإسرائيليين، وذلك لعدم تحمل الرئيس حرارة الجو، غير أن الوزراء الإسرائيليين ثاروا على نتنياهو وأعلن بعضهم أنه لن يذهب إلى المطار ما لم يحظ بمصافحة ترامب، وبعد أخذٍ وردٍ وافق الأميركيون على مسألة المصافحة للوزراء في آخر وقت، وهذا ما فتح الباب للهرج والتصرفات الهوجائية والفوضى كما تقول الصحف الإسرائيلية.
إن اهتمامنا في المرحلة المقبلة سيتركز على مراقبة التأثيرات التي تركها القادة العرب والمسلمين على رؤية ترامب، فكما نعلم أن هذه الرؤية خلت في مؤتمره الصحفي مع نتنياهو من الالتزام بحل الدولتين في فبراير الماضي. منذ ذلك الوقت استمع ترامب إلى شروح متعددة من الزعماء العرب الذين زاروه في واشنطن، فتنبهه إلى أهمية حل الدولتين، باعتباره الحل الذي يضع نهاية للصراع بإرضاء التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني. هذه الشروح العربية تكررت على أسماع ترامب في القمم الثلاث بالسعودية، ولا شك أنها رسخت عنده ضرورة هذا الحل.