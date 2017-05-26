زيارة ترامب لإسرائيل تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017 يمكننا أن نستخلص الحصاد السياسي لزيارة الرئيس ترامب إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالقول إن ترامب فضل الاحتفاظ برؤيته لعملية السلام دون إعلانها، كما فضل أن تكون زيارته للطرفين زيارة ودية لا تثير مشكلات مع أي طرف، وأن تركز على إجراءات لبناء الثقة والتشاور في الاجتماعات المغلقة مع نتنياهو وعباس على طريقة دفع عملية المفاوضات. تعمد الرئيس الأميركي التأكيد في كل الكلمات التي ألقاها علناً على ثقته في إمكانية تحقيق السلام ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل مع الدول العربية أيضاً، واهتم بتأكيد أنه لمس لدى كل من نتنياهو وعباس رغبة في السلام الذي يحتاج قرارات صعبة من الطرفين. لقد تجنب ترامب عقد اجتماع يضم نتنياهو وعباس وأرجأ ذلك إلى مرحلة مقبلة، كذلك تجنب إغضاب العرب بعدم تنفيذ وعده الانتخابي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وأيضاً تجنب إغضاب اليمين الإسرائيلي بعدم الحديث عن حل الدولتين وعدم الاعتراض العلني على الاستيطان. غادر ترامب إسرائيل بعد أن وعدها بالحماية الكاملة من التهديدات الإيرانية، وبعد أن أكد للإسرائيليين أنه لمس لدى العرب أثناء وجوده بالسعودية رغبة حقيقية لتحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، وبعد أن أرضى زعماء اليمين بالحديث التاريخي العام عن ارتباط اليهود بالقدس دون أن يتحدث عن مستقبلها السياسي، مع اهتمامه بتأكيد ارتباط الأديان السماوية الثلاثة بالمدينة. غير أن الأمر العملي ذي الدلالة أنه صمم على عدم اصطحاب نتنياهو في زيارته إلى حائط البراق، على أساس أن منطقة الحائط جزء من الضفة الغربية، وهو ما يمثل حرصاً على عدم إغضاب العرب وعدم وضع أية عراقيل أمام المفاوضات المقبلة. من المهم فيما يتصل بالعمل السياسي الفعلي أن نلاحظ ما يلي: إن اهتمامنا في المرحلة المقبلة سيتركز على مراقبة التأثيرات التي تركها القادة العرب والمسلمين على رؤية ترامب، فكما نعلم أن هذه الرؤية خلت في مؤتمره الصحفي مع نتنياهو من الالتزام بحل الدولتين في فبراير الماضي. منذ ذلك الوقت استمع ترامب إلى شروح متعددة من الزعماء العرب الذين زاروه في واشنطن، فتنبهه إلى أهمية حل الدولتين، باعتباره الحل الذي يضع نهاية للصراع بإرضاء التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني. هذه الشروح العربية تكررت على أسماع ترامب في القمم الثلاث بالسعودية، ولا شك أنها رسخت عنده ضرورة هذا الحل.