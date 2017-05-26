هجوم مانشستر

تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017

الهجوم الإرهابي الذي استهدف مانشستر مساء الاثنين الماضي، كان الأكثر دمويةً منذ الهجمات التي استهدفت مترو أنفاق لندن في يوليو 2005 وإحدى أكثر الهجمات إثارة للصدمة في بريطانيا، ولا شك أنه سيتسبب في كثير من الألم والمعاناة عبر البلاد، بينما بدأت العائلات تقف على فظاعة هذا العمل الجنوني الذي استهدف على الخصوص مراهقات قدمن للاستمتاع بحفل موسيقي، وإذا كان تنظيم «داعش» هو الذي يقف وراءه، تشجيعاً أو تنفيذاً، فإنه لن يؤدي إلا إلى زيادة عزم وتصميم الشعب البريطاني الذي يرغب في رؤية التنظيم المتطرف منهزماً، وقد سبق لمانشستر أن عانت إرهاباً مرتبطاً بالتنظيمات الإيرلندية العنيفة في الماضي، وسيُظهر سكانها للعالم مجدداً مدى قوتها وجلدها.

والآن، من المرجح أن تواجه وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية (ال«إم آي 5»)، ووحدات محاربة الإرهاب في الشرطة، ضغطاً كبيراً في وقت تواجه فيه أسئلة تتعلق بأسباب عدم منعها متطرفاً آخر «معروفاً» من تنفيذ عمله الإرهابي وإسقاط كل هذا العدد من القتلى.

إن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي زاد التطرف قوة وانتشاراً، حيث وفّرت وسيلةً لنشر الخطابات المتطرفة عبر العالم ولتواصل الأشخاص من ذوي الأيديولوجيات المتشابهة. ولا شك أن ثمة المزيد مما ينبغي فعله لمكافحة هذه التأثيرات (غير المقصودة) التي تدفع إلى التطرف. وكل البلدان بحاجة الآن إلى استراتيجيات شاملة لمحاربة الإرهاب تشمل تحديد كل أشكال التطرف والتعاطي معها.

ريتشارد والتون

رئيس سابق لقيادة محاربة الإرهاب في شرطة لندن

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»