بالأمل نصنع.. العمل الأمثل تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017 عندما تعم أجواء الإنسانية الصرفة هذا الكون نرى نتائج الأعمال البشرية مختلفة عما اعتاد عليه الناس، وخاصة عندما تحل الأزمات الطاحنة مكان السلام الآمن. بعد أن تحللت عرى الاتحاد السوفييتي، وتحول هذا الاتحاد إلى أثر بعد عين رفعت مظلة الحرج عن الدول التي استقلت عن هذا النظام السياسي الذي ظل يحافظ على قوة الدفع العالمي فيه قرابة سبعة عقود لم يصمد أمام الحرب الباردة حتى استسلم للواقع السياسي الذي يُعد المتغير فيه هو الثابت والمتحول. فتوافدت المنظمات الإنسانية للمساهمة في إنقاذ هؤلاء من بطش جبابرة الحروب القاضية على بصيص من الأمل في حياة آمنة مستدامة، فجاءت القوافل الإنسانية إلى حيث تدور رحى المعارك من كل جانب فلم يجدوا شيشانياً واحداً يطلب العون أو نوعاً من المساعدة، فكانت المفاجأة الخلاقة والأمل الواعد في الجيرة المأمونة من الدول المسلمة التي أحاطت بالشيشان من كل مكان حسب الجغرافيا البشرية، فأصدرت الشعوب المسلمة في تلك الدول قراراً إنسانياً ليس له في كون الإنسان مثيل، حيث كان فحواه أن كل أسرة مسلمة تؤوي إليها مؤمناً شيشانياً واحداً في أضعف الإيمان، ولكن التنفيذ كان مذهلاً، فقد احتضن بعض الأسر العشرات حتى لم يبق شيشاني واحد محتاجاً لأحد، لا للأمم المتحدة ولا لأي دولة أرادت أن تثبت إنسانيتها بعد فوات الأوان. وما إن وضعت الحرب القذرة أوزارها وانطفأت نيرانها، حتى عاد كل فرد إلى مكانه الصحيح في وطنه الأم الحانية، وجاء اليوم الذي حل رئيسهم الجديد ضيفاً على دولة الإمارات منذ فترة قصيرة مشاركاً في بعض أفراحها ومشيداً بحكمة ورشادة قياداتها التي احتفلت بالأمس القريب واحتفت بصناع الأمل على مستوى العالم في مبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل أشهر قليلة. وقد هب قرابة 65 ألف مشارك لإظهار علامة الإنسانية الفارقة على وجه هذا الوجود الذي يشكو من كوارث وأزمات متتابعة، إلا أنها في صورتها المشرقة أظهرت أفضل ما لدى الإنسان من طاقات خلاقة في قلب الِمحن التي كادت تودي بإنسانية الإنسان وتصيبها في مقتل، لولا فسحة الأمل الذي صنع رجاله ونساءه رجل في مقام بوراشد، الذي أثبت إنسانية عالمية بشكل قل له نظير عندما عامل الإنسانيين الفائزين الخمسة على أساس الأوائل حتى لا يظن أحد منهم أنه أقل مقداراً من الآخر، فيما قدم لفتة أبهرت الحضور المتميز والجمهور المتابع عبر كل وسائل الإعلام التي أبرزت حقيقة دولة الإمارات في جانبها الإنساني المجرد عن كل حمولات الدين أو العرق أو الجنس، فهذه المساحة من السماحة والسعادة بهذا الإنجاز الإنساني الفريد هي العلامة الفارقة في ركب الحضارات التي تضع هذا البعد الإنساني في العطاء على رأس إنجازاتها الكونية. فاعتلت معالي العسعوسي منصة التكريم لعلو نفسها في الخير، وهشام الذهبي لصقل قلبه بعودة المشردين إلى مكانهم اللائق، وتريزا العرب أثبتت أن مصر العروبة بألف خير، أصحاب الخوذة البيضاء، بيضوا وجوه العالم بسمو فعالهم لا السوريين وحدهم، فالنوبل قليل في حقهم، وماما نوال أعطت ركاب الموت أمل الحياة، ألا يكفي العالم فخراً بأن أرض الإمارات تنبت صناع الأمل لخدمة الإنسانية التي يُراد لها المذلة والهوان وضياع الحال.