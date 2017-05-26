شهادة دولية جديدة على قوة الاقتصاد الإماراتي تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017 في شهادة دولية جديدة على نجاح الرؤية التنموية الشاملة التي جعلت الاقتصاد الوطني واحداً من أنجح النماذج الاقتصادية على مستوى العالم، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشرات التنمية الرئيسة، بحسب تقرير السياق الاقتصادي الجديد للوطن العربي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انعقد خلال الفترة من 19-21 مايو الجاري في البحر الميت بالأردن. وتصدرت الإمارات المراكز الأولى عربياً، ضمن مؤشرات التنافسية العالمية بـ 6.26 نقطة، وفي جاهزية الشبكة العنكبوتية محققة 6.27 نقطة، وفي التمكين التجاري بـ6.23 نقطة، وفي تسهيل إقامة الأعمال بـ76.80 نقطة، وفي الوقت نفسه حققت الدولة المرتبة 25 عالمياً في الابتكار. كما أشاد التقرير بقدرة الإمارات على التأقلم مع عواقب ونتائج التقلبات الاقتصادية العالمية، فقد استطاعت بنجاح أن تطبق إصلاحات وتستثمرها في تحقيق التنوع والمرونة الاقتصادية، والتغلب على صدمات أسعار النفط العالمية المتقلبة. هذه المؤشرات المتقدمة تبرهن على أن دولة الإمارات العربية المتحدة غدت نموذجاً تنموياً ناجحاً، يمتلك القدرة على النمو المتواصل، فمنذ قيام اتحادها بدأت الإمارات في سرد قصة نجاح وتميز تفوقت بها على نفسها، كانت في بادئ الأمر مجرد طموحات كبيرة، واليوم أصبحت إنجازات عملاقة ملموسة على أرض الواقع، ويستمر الطموح الذي لا سقف له وتستمر معه قصة النجاح المبهر. ويكمن سر النهضة التي تشهدها دولة الإمارات في إيمان قيادتها الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن التنوع الاقتصادي هو أساس تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إذ لم تعتمد الإمارات في مسيرتها التنموية على مصدر واحد للدخل، ولم تركز استثماراتها على القطاع النفطي على الرغم من كونها دولة نفطية لها ثقلها في هذا المجال، بل حرصت الدولة على أن تشمل مسيرتها التنموية شتى القطاعات والمجالات، لذا سخّرت إمكاناتها كافة في خدمة رؤاها الاستراتيجية، وسارت على نهج اقتصادي متنوع قادر على تخطي التحديات، وتحقيق الخطط التنموية التي تضعها الدولة والهادفة إلى تعزيز مكانتها وتنافسيتها على الساحتين الإقليمية والدولية؛ ولقد كان دعم المناخ الاستثماري وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات هما السبيل إلى ذلك، ولذا عكفت الدولة على خلق بيئة استثمارية محفزة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وحرصت على استقدام أحدث التكنولوجيات والبنى التحتية، مع توفير بيئة تشريعية وقانونية متطورة وتقديم تسهيلات جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي وحرية الاستثمار والسياسات المالية والنقدية المرنة التي من شأنها زيادة التنافسية، وقد استطاعت الإمارات بفضل تلك الرؤية التي تبنّتها أن تؤسس قاعدة صلبة لمنظومة اقتصادية شاملة ناجحة، قادرة على تحقيق النمو بما يرسخ خطوات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية