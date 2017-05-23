تقنيات المزارعين تاريخ النشر: الخميس 25 مايو 2017 تدخل التقنيات الجديدة وتتغلغل في ثنايا الحياة اليومية لأكثر الناس حالياً، بما في ذلك سكان القرى الزراعية في أعماق الأرياف البعيدة، في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وفي هذه الصورة نلاحظ قرويين في بلدة «بويانغ» بمقاطعة «جيانغشي» بوسط الصين، يجهزون طائرة من دون طيار لإرسالها في مهمة، بينما تظهر في الجو رفيقتها وهي عائدة من مهمة مماثلة، ألا وهي رش الحقول والمزارع بالمبيدات اللازمة لحمايتها من الآفات، والتي غالباً ما تهدد المحاصيل في مراحل متأخرة قبل الحصاد! هؤلاء المزارعون أصبحوا على دراية بالتقنيات الجديدة وبإمكانية توظيفها لصالح مزروعاتهم! (أ ف ب)