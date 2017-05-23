استثنائية البعد الإنساني في التكوين الإماراتي تاريخ النشر: الخميس 25 مايو 2017 في الوقت الذي يستعد فيه العالم الإسلامي لاستقبال شهر رمضان المبارك وما يزخر به من أجواء روحانية خاصة تمتزج فيها سكينة الإيمان والعبادات، بعظيم القيم والمثل الإنسانية الحميدة كالتراحم والتسامح والتآلف، فإن الشهر الفضيل الذي يحظى بخصوصية كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ستكتسب أجواؤه الاستثنائية مزيداً من الألق هذا العام، كيف لا؟ فهذا العام هو «عام الخير» الذي كان قد أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمبادرة كريمة من سموه مع بداية عام 2017. فدولة الإمارات التي لطالما امتلكت منذ تأسيسها سجلاً مشرفاً في ميدان العمل الإنساني والإغاثي والتنموي، بفضل العقيدة الإنسانية الخالصة التي رسختها القيادة الرشيدة منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتحاد وروح العطاء المتأصلة في الشعب الإماراتي عبر أجياله المتلاحقة، والتي باتت اليوم عاصمة عالمية للعمل الإنساني والتنموي وبشهادة المؤشرات الدولية، تشهد خلال العام الجاري حراكاً إنسانياً متزايداً ينشر السعادة داخل الدولة وخارجها، ويعزز من صورة الدولة المشرقة على الخريطة العالمية كواحة للخير ينعم كل من تحتضنه أرضها الطيبة بالأمن والسلام والعيش الكريم، ونقطة مضيئة يمتد نورها إلى محيطها الإقليمي والدولي بما تقدمه من مشروعات ومبادرات ضخمة كماً ونوعاً لا تبتغي من ورائها الإمارات قيادةً وشعباً سوى تلبية نداء الواجب الإنساني والأخلاقي عبر الإسهام بدور فاعل في تحسين حياة البشرية جمعاء، من خلال الارتقاء بمستويات التعليم والصحة والبنى التحتية وسائر مقومات العيش الكريم للشعوب الفقيرة والمعوزة من جهة، وإغاثة الشعوب المنكوبة في المناطق الملتهبة بالصراعات والأزمات والكوارث وإحياء الأمل لديها بالمستقبل الأفضل من جهة أخرى. وفيما يمثل الشهر الكريم مناسبة جليلة وفرصة حقيقية لتعزيز القيم الإماراتية النبيلة المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات العربية الأصيلة، فإن المجتمع الإماراتي يتحول خلال هذا إلى خلية عمل وتنافس، يتسابق فيها الجميع لفعل الخير، وتكثف فيها المؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية الأهلية من مشروعاتها الإنسانية داخل الدولة وخارجها، بما يدلل على استثنائية البعد الإنساني في التكوين الإماراتي قيادة وشعباً، ويؤكد أن الإمارات تمتلك قيادة إنسانية قلّ نظيرها في العالم. وضمن هذا السياق، جاء إعلان «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية» مؤخراً، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تنفيذها 75 مشروعاً داخل الدولة وخارجها خلال شهر رمضان المبارك بكلفة تقدر بـ 73 مليون درهم، منها 51 مليوناً محلياً. ـ ـ ـ ـ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.