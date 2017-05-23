استثنائية البعد الإنساني في التكوين الإماراتي

في الوقت الذي يستعد فيه العالم الإسلامي لاستقبال شهر رمضان المبارك وما يزخر به من أجواء روحانية خاصة تمتزج فيها سكينة الإيمان والعبادات، بعظيم القيم والمثل الإنسانية الحميدة كالتراحم والتسامح والتآلف، فإن الشهر الفضيل الذي يحظى بخصوصية كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ستكتسب أجواؤه الاستثنائية مزيداً من الألق هذا العام، كيف لا؟ فهذا العام هو «عام الخير» الذي كان قد أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمبادرة كريمة من سموه مع بداية عام 2017. فدولة الإمارات التي لطالما امتلكت منذ تأسيسها سجلاً مشرفاً في ميدان العمل الإنساني والإغاثي والتنموي، بفضل العقيدة الإنسانية الخالصة التي رسختها القيادة الرشيدة منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتحاد وروح العطاء المتأصلة في الشعب الإماراتي عبر أجياله المتلاحقة، والتي باتت اليوم عاصمة عالمية للعمل الإنساني والتنموي وبشهادة المؤشرات الدولية، تشهد خلال العام الجاري حراكاً إنسانياً متزايداً ينشر السعادة داخل الدولة وخارجها، ويعزز من صورة الدولة المشرقة على الخريطة العالمية كواحة للخير ينعم كل من تحتضنه أرضها الطيبة بالأمن والسلام والعيش الكريم، ونقطة مضيئة يمتد نورها إلى محيطها الإقليمي والدولي بما تقدمه من مشروعات ومبادرات ضخمة كماً ونوعاً لا تبتغي من ورائها الإمارات قيادةً وشعباً سوى تلبية نداء الواجب الإنساني والأخلاقي عبر الإسهام بدور فاعل في تحسين حياة البشرية جمعاء، من خلال الارتقاء بمستويات التعليم والصحة والبنى التحتية وسائر مقومات العيش الكريم للشعوب الفقيرة والمعوزة من جهة، وإغاثة الشعوب المنكوبة في المناطق الملتهبة بالصراعات والأزمات والكوارث وإحياء الأمل لديها بالمستقبل الأفضل من جهة أخرى.
لا شكّ في أن أجواء شهر رمضان المبارك في «عام الخير» ستشهد طابعاً خاصاً وزخماً متزايداً في مبادرات نشر الخير والعطاء والسعادة داخل المجتمع الإماراتي وخارجه في ظل التوجيهات السديدة والرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تحرص كل الحرص على اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز روح السعادة والأمل والإيجابية التي يزخر بها الشهر الفضيل. وضمن هذا الإطار جاء قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بالإفراج عن 977 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، حيث تكفّل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه المكرمة الإنسانية الجديدة لتضاف إلى قائمة تطول من المكرمات المماثلة التي دأبت القيادة الرشيدة على إطلاقها في المناسبات الوطنية والدينية في تجسيد حقيقي لحرص القيادة على تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي في دولة الإمارات، فمن شأن هذه المكرمة منح المحكوم عليهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة سوية وقويمة من جهة، وإدخال البهجة والسرور على أسرهم وذويهم من جهة أخرى. وهو الأمر الذي يعكس فيما يعكسه مدى صدق وعمق النهج الإنساني الفريد الذي تتشبث به قيادتنا الرشيدة والذي يحتضن بعطائه وخيراته جميع شرائح وفئات المجتمع الإماراتي من دون استثناء. إضافة إلى روح التسامح والتراحم الإنساني والاجتماعي التي تتحلى بها قيادتنا الرشيدة والتي تسعى إلى تكريسها ثقافةً إماراتية راسخة عبر الأجيال.
وفيما يمثل الشهر الكريم مناسبة جليلة وفرصة حقيقية لتعزيز القيم الإماراتية النبيلة المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات العربية الأصيلة، فإن المجتمع الإماراتي يتحول خلال هذا إلى خلية عمل وتنافس، يتسابق فيها الجميع لفعل الخير، وتكثف فيها المؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية الأهلية من مشروعاتها الإنسانية داخل الدولة وخارجها، بما يدلل على استثنائية البعد الإنساني في التكوين الإماراتي قيادة وشعباً، ويؤكد أن الإمارات تمتلك قيادة إنسانية قلّ نظيرها في العالم. وضمن هذا السياق، جاء إعلان «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية» مؤخراً، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تنفيذها 75 مشروعاً داخل الدولة وخارجها خلال شهر رمضان المبارك بكلفة تقدر بـ 73 مليون درهم، منها 51 مليوناً محلياً.
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عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.