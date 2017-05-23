الكُولِيرا في اليمن.. من المسؤول؟ تاريخ النشر: الخميس 25 مايو 2017 بإعلان وزارة الصحة اليمنية العامة- الخاضعة لسيطرة «الحوثيين»- حالة الطوارئ في العاصمة اليمنية صنعاء، واعتبارها مدينة «منكوبة» بسبب انتشار وباء الكوليرا فيها، وإقرار منظمة الصحة العالمية تفشي الوباء وانتشاره بشكل غير مسبوق، بلغ في آخر إحصاء عند كتابة هذا المقال «352 حالة وفاة، والاشتباه بإصابة 32 ألف حالة منذ 27 أبريل الماضي (الاثنين 22 مايو الجاري)، كما تتوقع المنظمة إحصاء نحو 250 ألف إصابة خلال ستة أشهر.. فإن كل هذا يتطلب نجدة عربية ودولية لإنقاذ الشعب اليمني، ولكن كيف يتم ذلك؟ ومن المسؤول عن الحالة التي وصل إليها اليمن؟ عليهم أن يُدْركوا أن انتشار الكوليرا في اليمن اليوم، يخرجه من العصر، ويُعِيدُه إلى القرن التاسع عشر حين انطلقت الكوليرا من مستودعها الأصلي في دلتا نهر الغانج بالهند إلى جميع أنحاء العالم، وظهرت بعد ذلك ست جوائح من المرض حصدت أرواح الملايين من البشر عبر القارات كُلّها، وأن الجائحة السابعة اندلعت بجنوب آسيا عام 1961، ووصلت إلى أفريقيا عام 1971 ومن ثم إلى الأميركيتين في عام 1991، ولا نريد لليمن أن يتعرض لجائحة، أو يكون مصيره مثل هاييتي، التي تفشّى فيها وباء الكوليرا، وتوفّت بسببه عام 2010 ما يزيد على 9 آلاف شخص، وأصيب نحو 800 ألف شخص. هناك عوامل كثيرة أسهمت في تفشِّي مرض الكوليرا في اليمن، منها: تضرر ودمار المنشآت الصحية التي لم تعد قادرة على استيعاب المرضى، وتراكم أكوام القمامة في شوارع العاصمة صنعاء لدرجة اضطر فيها السكان إلى ارتداء الأقنعة بسبب الروائح الناجمة عن النفايات، ونقص الأدوية، ونقص الكادر الطبي.. وكل هذه العوامل هي نتاج القوى المتحكمة في مصير صنعاء. وهناك عوامل أخرى هي من نتاج الحرب، منها على سبيل المثال: استيلاء الجماعات المسلحة المرتبطة بـ«القاعدة وداعش» على حاضنات مزارع جرثومية تابعة لمستشفى الدرن في محافظة تعز، كما تحدثت عن ذلك بعض المصادر اليمنية، وكذلك عدم مبالاة منظمات الأمم المتحدة، وهو ما أشارت إليه مصادر إعلامية يمنية: على سبيل المثال ضبط السلطات الأمنية والصحية في محافظة تعز في الثاني من مايو الجاري شاحنات تتبع لمنظمة الصحة العالمية، وهي تقل شحنات أدوية منتهية الصلاحية في طريقها للتوزيع على عدد من المستشفيات، وقد طالبت وزارة الصحة اليمنية المنظمة بإجراء تحقيق شفاف، وأيضاً اكتشاف وصول سفينة مساعدات تتبع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وعلى متنها شحنات قمح فاسد. بعد هذا يمكن القول: إن الحالة الكارثية في اليمن تتطلب موقفاً دولياً حاسماً، حيث لم يعد الأمر يتعلق بمسألة إعادة الشرعية وحدها، وإنما بالوجود، ومع أن الوضع المأساوي أكبر من أن يشغلنا في البحث عن المسؤول، لأنه معروف، حتى لو خالطه الشك والجنون، إلا أنه من الضروري الإشارة إليه، حتى يمكن توقيفه من أجل أن لا تذهب اليمن نحو مزيد من الغرق.. تُرى هل أدرك من يرهنون صنعاء أنهم يغرقونها في مزيد من الوحل، وأنهم هُمْ والشعب أمام الكوليرا سواء. * كاتب وصحفي جزائري