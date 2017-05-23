الكوليرا في زمن الحرب تاريخ النشر: الخميس 25 مايو 2017 في رائعته الكلاسيكية «الحب في زمن الكوليرا» استعرض الكاتب الكولومبي «جابرايل جارسيا»، والحاصل على جائزة نوبل للآداب عام 1982، فيضاً من المشاعر الإنسانية، وتدفقات هائلة من العواطف البشرية، خلال خمسة عقود سبقت وتلت تفشي وباء لمرض الكوليرا في إحدى المدن الساحلية غير المعروفة حتى الآن، في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وربما كان «جارسيا» هو الكاتب الأول -أو الوحيد- الذي يضع مرض كالكوليرا في عنوان رواية رومانسية. هذا المرض، أو الكوليرا، والذي لازم الجنس البشري خلال مراحل مختلفة من تاريخه، عاد ليطل مؤخراً برأسه القبيح. فحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الدولية منذ بداية الشهر الجاري، ينتشر وباء من الكوليرا حالياً في اليمن، وخصوصاً في العاصمة صنعاء، مما أدى إلى وفاة 250 شخصاً، خلال الشهر الحالي فقط. وأعربت المنظمات الدولية الخيرية العاملة في اليمن، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة أطباء بلا حدود، عن قلقها الشديد من أن يخرج الوضع عن السيطرة بشكل تام، ليحصد ساعتها الميكروب المسبب للمرض أرواح الآلاف من اليمنيين -أو ربما حتى عشرات الآلاف- في غضون أسابيع وشهور قليلة، وخصوصاً بين الأطفال الذين يعاني مليونان منهم حالياً بالفعل من سوء تغذية شديد وتأخر في النمو بسبب المجاعة. وعلى عكس ما يعتقد كثيرون، لا يمكن اعتبار الكوليرا مرضاً تاريخياً من أمراض العصور الوسطى، بل هو مرض حي يرزق يوجد بيننا حالياً، ما زال البشر يدفعون ثمنه فادحاً حتى يومنا هذا، حيث تظهر الإحصائيات الحديثة إصابة ما بين ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين شخص حول العالم بميكروب الكوليرا كل عام، يلقى منهم 120 ألفاً تقريباً حتفهم. وعلى الرغم من أن استخدام تقنيات تنقية مياه الشرب، وخصوصاً إضافة مادة الكولورين، قد نجح بشكل هائل في خفض معدلات الإصابة، خصوصاً في الدول الغنية والمتقدمة، فإن الظاهرة الحديثة لعولمة الأمراض لا زالت تسمح لميكروب الكوليرا بالبقاء والوجود، حتى في أغنى الدول وأكثرها تقدماً. وترتبط الكوليرا بشكل وثيق بالحروب والصراعات المسلحة، كما هو واضح من الوباء اليمني الحالي، ومن قبله في عدد من الحروب التي نتج عنها انهيار نظم الصرف الصحي، وانعدام توفر مياه الشرب النظيفة الصالحة للاستهلاك الآدمي. وتكتسي الكوليرا خطورة خاصة في المنطقتين العربية والإسلامية، ولعدة أسباب، منها أن هاتين المنطقتين توجد فيهما بعض من أكثر الدول تعرضاً لدمار وخراب البنية التحتية، بما في ذلك شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مثل الصومال، وأفغانستان، والعراق، ومؤخراً اليمن، وسوريا، وليبيا. هذا بالإضافة إلى أن هاتين المنطقتين تشهدان عدداً من الصراعات والنزاعات المسلحة، كما هو الحال في جنوب السودان، وإقليم دارفور، وقطاع غزة بالطبع، الذي شهد عدة حوادث من انهيار نظم ومحطات الصرف الصحي، وغرق جزء كبير من سكانه في بحر من المخلفات البشرية. وأيضاً نتيجة لطبيعة المنطقة برمتها، من حيث كونها منطقة صحراوية تندر فيها الأمطار ومياه الشرب النظيفة، وكثيراً ما يلجأ سكان المناطق الفقيرة منها للاعتماد على مصادر مياه شحيحة، وملوثة في الكثير من الأحيان. ويعتمد علاج الكوليرا بشكل أساسي على إحلال ما يفقده الجسم من سوائل، وبكميات كبيرة، وبسرعة. ويمكن اللجوء لاستخدام المضادات الحيوية ليومين أو ثلاثة، وهو ما من شأنه أن يقصر فترة المرض، وأن يخفف من حدة أعراضه، وخصوصاً في الحالات الشديدة. كما تنص التوصيات الطبية على ضرورة الاستمرار في تناول الطعام خلال فترة المرض، لغرض استعادة الأمعاء لوظائفها الطبيعية، وهي التوصية التي تحتل في طياتها قدراً من المفارقة، في ظل حقيقة أن معظم مرضى الكوليرا يسقطون ضحايا لمرضهم هذا، نتيجة عدم تمكنهم أساساً من الحصول على شربة ماء نظيفة. د.أكمل عبدالحكيم