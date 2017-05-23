«المركزية» تهزم التطرف تاريخ النشر: الخميس 25 مايو 2017 أصبحنا نعيش في عصر بات معه النقاش السياسي مترافقاً مع استخدام الكثير من الرموز المعقدة والعبارات المبهمة القصيرة التي يتطلبها التعامل مع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. وقد كُتب لبعض تلك الجمل القصيرة التي تدعى «المناشير»، والتي غالباً ما يتناقلها الشبان صغار السن من معتنقي الأفكار المتطرفة، أن اكتسبت صفاتها الأيديولوجية الخاصة بها. ومن الكلمات التي يكثر تداولها الآن مصطلح «الليبرالية المحدثة» التي لم يتم التوصل إلى تعريف جامع مانع لها. فهي تشير إلى الأفكار المتداولة عند الحديث عن اقتصاد السوق الحرة، وبحيث تقترن تلك الأفكار بمعانٍ أخرى مثل المقاربات التكنوقراطية الرامية لتحديد أسباب فشل الأسواق وتحقيق التوزيع العادل للثروات. لكن مفكرين كثيرين ينتقدون هذا المصطلح لانطوائه على كثير من الغموض، وإن بدأ يسجل نجاحه تدريجياً. والناس الذين يمثلون اليسار الاشتراكي، وخاصة في المملكة المتحدة، يلومون الفكر الليبرالي الحديث بسبب الصعاب التي خلقها في العالم المعاصر. وفي الوقت ذاته، وفي أوساط اليمين، سرعان ما استبدلت الأطروحات الحمائية المعادية للأجانب بتلك الأفكار الداعية لتحرير الأسواق. وأصبح «المركز الليبرالي الحديث» يتعرض لهجوم كاسح من اليسار واليمين المتطرفين. وجلبت الدعوات إلى «الليبرالية المحدثة» ضرباً من ضروب التسلية المتعة لكل من أنصار اليسار الاشتراكي واليمين الشعبوي. فقد دافع هؤلاء بكل افتخار عن الخطاب التعبوي الهجومي إبان الحملة الانتخابية، وسخروا من الساسة ذوي الميول اليسارية، مثل البريطاني جيريمي كوربين والأميركي بيرني ساندرز. ووصفوا القادة «المركزيين» أو «الوسطيين» من أمثال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو.. ليس باعتبارهم أصحاب قضية محاصرين، بل باعتبارهم المخلّصين الذين يعملون على إعادة المنحرفين إلى جادة الصواب! وهذه الدَفعة الجديدة إلى الوراء التي واجهها متطرفو اليمين واليسار جاءت متأخرة جداً. وكان الناس في الدول الغربية سريعين جداً في نبذ التكنوقراطية المركزية. ورغم الجروح العميقة التي تسبب فيها الركود العظيم وأزمة عام 2008 المالية، فإن الدول المتقدمة لم تشهد حالة الانهيار الاقتصادي الشامل، وها هي تتعافى استعداداً للعودة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة. لكن ليس من الواضح الآن ما إذا كانت اقتصادات الدول المتطورة التي تقوم على «الفكر الليبرالي الحديث» قد عانت من أحد أنواع الانهيار المنظم الذي أمكن تجاوزه بصعوبة. وهذا يعني بكلمة أخرى أن النظام الاقتصادي الذي يعود بناؤه إلى أواخر القرن العشرين، لا يزال قائماً. وعلى أولئك الراديكاليين صغار السن المنتشرين في أقصى اليمن وأقصى اليسار، الإنصات إلى تحذيرات التاريخ. ويمكنهم أن يتذكروا أنه عندما حدث «الركود العظيم» قبل أقل من قرن (بدأ عام 1929)، فلقد دفع بالعديد من الدول للتحول عن مقارباتها الخاصة واعتناق فلسفات سياسية واقتصادية جديدة ومتطرفة، مثل الشيوعية في الاتحاد السوفييتي، والفاشية في إيطاليا، أو «عسكرة الدول» بشكل عام. وفي النهاية، كانت الدولة التي خرجت من تلك الأوضاع سليمة معافاة هي الولايات المتحدة التي كان يقودها الرئيس فرانكلن روزفلت، وهو التكنوقراطي الخبير المنتمي إلى وسط اليسار. وكانت القرارات التي اتخذها لحل المشاكل الاقتصادية قد ووجهت بانتقادات عنيفة من دعاة الأسواق الحرة خلال العقود الماضية، لكنها كانت في حقيقة الأمر تمثل الحلول الوحيدة التي تحتاجها الولايات المتحدة للخروج من الأزمة وتجنب الأطروحات التي كان يرفعها المتطرفون، والتي كان يمكن أن تؤدي إلى الدمار الذاتي للولايات المتحدة. وذلك يعني أنه حتى بعد أن استعاد «الليبراليون المحدثون» الثقة بأنفسهم وأصواتهم، فينبغي لهم الإبقاء على الحذر. وقد اتضح خلال العقود الأخيرة أن الأفكار التي يطرحها «المركزيون» تحتاج إعادة قراءة حتى يمكنها احتواء خطر التطرف على المدى البعيد. وعلى سبيل المثال، وجد الاقتصاديون بأن العمال الذين ينصرفون من الخدمة بسبب الاتفاقيات التجارية، أو يتم استبدالهم بالأنظمة التكنولوجية، يلاقون صعوبات أكبر في العثور على عمل جديد. ويأتي حل هذه المشكلة من الأطروحات التي يقدمها «الفكر الليبرالي المحدث». ومن أمثلة ذلك أنه يمكن للحكومة تعويض أولئك الذين يفقدون وظائفهم لتلك الأسباب المذكورة عن طريق إعادة تدريبهم، لكنها الطريقة أثبتت فشلها. أما الطريقة الأفضل فهي حماية العمال من صدمات تحرمهم من وظائفهم. ويتعلق الموضوع الآخر بعدم المساواة في توزيع الثروة. ورغم أن علماء أوروبيين من أمثال الاقتصادي «توماس بيكيتي» قد حذروا من المشكلة، فإن نظراءهم الأميركيين والبريطانيين أظهروا اهتماماً أضعف بها. ومن جهة أخرى، بات واضحاً حجم التباين في مستوى الحصول على الرعاية الصحية يزداد اتساعاً. وأرى أنه بدلاً من أن يزعم «الليبرتاليون المحدثون» أن هذه التفرقة لا تمثل مشكلة، فمن الأجدر بهم أن يبحثوا لها عن حلول سريعة. ------------------- *أستاذ التمويل المساعد في جامعة «ستوني بروك» في نيويورك ------------------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»