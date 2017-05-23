الصحافة البريطانية تاريخ النشر: الخميس 25 مايو 2017 مواجهة الإرهاب في بريطانيا.. وعجز إيران عن الإصلاح «فاينانشيال تايمز» «ديلي تليجراف» اعتبرت صحيفة «ديلي تليجراف» في افتتاحيتها أمس الأول، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب محق في تشككه حيال إيران، إذ تبدو عاجزة عن الإصلاح، لافتة إلى أنه رغم تخلي ترامب عن بعض تصريحاته التي أدلى بها أثناء الحملة الانتخابية، مثل عدم اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعزمه حضور اجتماع «الناتو» المقبل بعد أن وصف التحالف سابقاً بأنه «عفَّى عليه الزمن»، إلا أن موقفه تجاه إيران لم يتزعزع. وأضافت: «بل إن لهجته تجاه إيران أضحت أكثر شدة، عقب لقاءاته في الشرق الأوسط». وتابعت: «إن ترامب أعلن أن إيران حصلت على (اتفاق خيالي) من أوباما، لكن ردها كان رعاية الإرهاب في أنحاء المنطقة». وذكرت أن الرئيس الأميركي محق في تشككه تجاه إيران، بينما لا تزال السلطة الحقيقية بأيدي المتعصبين هناك، خصوصاً أن كثيراً من السياسات الخارجية الإيرانية يتم تنفيذها من خلال وكيلها «حزب الله». «الجارديان» اعتبرت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها أمس الأول أن الشعب البرازيلي يستحق صوتاً يدافع عنه في وجه الفساد، موضحة أنه بعد ثلاثة أعوام من الاضطراب السياسي والغضب الشعبي، تتعرض تحقيقات الفساد المعروفة بـ«غسل السيارة»، والتي كشفت تورط بعض أكبر الشركات البرازيلية وعدد مرعب من السياسيين، لضغوط متزايدة. وأضافت: «إن شعبية الرئيس ميشيل تامر تراجعت إلى ما دون العشرة في المئة، حتى قبل انتشار مزاعم تصويره بينما كان يناقش تقديم رشوة للسكوت عن فساد»، منوّهة إلى أن المدعي العام وجه له الآن بالفعل اتهاماً بالتآمر لإسكات شهود وعرقلة تحقيقات الفساد. وتابعت: «إن تامر ينكر ارتكاب أي خطأ، مصراً على أنه تم التلاعب في التسجيل، وأن تنحيه عن منصبه يعني إقراراً بالذنب»، مشيرة إلى أن هناك اعتبارات أخرى بلا شك في عقل تامر، لا سيما خسارته الحماية القانونية. وقالت الصحيفة: «إن المدعي العام رودريجو جانوت أظهر أنه لا يمكن إسكاته، وقد وضع حداً لمزاعم أن (غسل السيارة) كانت متحيزة سياسياً»، مؤكدة أنه عندما تنتهي ولاية «جانوت» الخريف المقبل، فأياً كان من يشغل منصب الرئيس البرازيلي في ذلك الوقت، فعليه أن يلتزم بنتيجة اقتراع المدعين العموميين، وعدم تسييس المنافسة على منصب المدعي العام. «الإندبندنت» وصفت صحيفة «الإندبندنت» نجاة مؤسس موقع التسريبات «ويكيليكس» «جوليان أسانج» من الملاحقة بتهمة الاغتصاب في السويد، بأنها «مشينة»، لافتة إلى أنه رغم أن «أسانج» يظل بريئاً إلى أن تثبت إدانته، إلا أن رفضه الامتثال للقضاء في حد ذاته لم يكن في صالحه، ومن المؤسف أنه تمكن من تفادي الإجراءات القضائية. وقالت الصحيفة: «إنه انتهك حكم القانون في بريطانيا، وأساء استخدام قانونها بسبب الحصانة الدبلوماسية»، لكنها اعتبرت أنه عانى من «العدالة القاسية» بسجن نفسه خمسة أعوام في سفارة الإكوادور التي لجأ إليها. إعداد: وائل بدران