إيران ما بعد خامنئي تاريخ النشر: الأربعاء 24 مايو 2017 أما وقد انتهت إيران من الانتخابات الرئاسية، والتي تمخضت عن إعادة انتخاب حسن روحاني، فعلى صنّاع السياسات الأميركيين توجيه انتباههم الآن إلى مرحلة انتقالية أكثر أهمية تلوح في الأفق؛ ذلك أن المرشد علي خامنئي (77 عاماً)، يعاني من وضع صحي متدهور. وإذا ما غاب عن المشهد، فسيتعين على جيل جديد من النخبة الإيرانية اتخاذ قرار بشأن من سيخلفه، وهي عملية ستكون معقدة بدرجة كبيرة. وقد تزايدت وتيرة نظام السيطرة الاجتماعية ذاك بدرجة أكبر تأثيراً في ظل التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وهو ما فاقم المخاوف الأمنية والاقتصادية لدى الإيرانيين بدرجة ألقت بظلالها على الأشواق الديمقراطية. فمن جانب تم تصوير تنظيم «داعش» الإرهابي في إيران على أنه كيان وحشي تدعمه القوى الغربية ضد إيران وحلفائها الإقليميين. وفي هذه الأثناء، يساور الإيرانيين قلق من أن أي اضطراب شعبي من شأنه أن يسفر عن نتيجة مرهقة مماثلة للتجارب الكثيرة التي عانت منها دول المنطقة إبان «الربيع العربي». وقد أدى انتصار روحاني في الانتخابات الرئاسية عام 2013 إلى توجه جديد من قبل الطبقة المتوسطة، التي سعت إلى إحداث تغييرات طفيفة من خلال الآلية التي يوفرها النظام، ألا وهي: الانتخابات. وبالنسبة لتلك الشريحة من المجتمع، تعتبر الانتخابات هي المتنفس الوحيد للحيلولة دون تدهور الأوضاع بدرجة أكبر، حتى إذا كان هؤلاء الناخبون يدركون تمام الإدراك أن الحكومة تحكم قبضتها على الإجراءات الانتخابية. ويعاني النظام من إفلاس أيديولوجي، ولذلك يعتمد بشكل كبير على الجيش، والأجهزة الأمنية ووكالات المخابرات. وقد أفضى ذلك المزيج من الإخفاق الأيديولوجي وتكريس القوة إلى مزاج جمعي متناقض، فحتى لو لم يحب الناس النظام، فإن كثيراً منهم يرونه الضامن الموثوق الوحيد في مواجهة حالة انعدام اليقين في منطقة تعج بالاضطرابات. وفي الوقت ذاته، يستمتع الإيرانيون العاديون بحرية نسبية في حياتهم الشخصية بفضل السوق السوداء واسعة الانتشار والسراديب الثقافية، حيث يمكن أن توجد أية خدمة أو سلعة محظورة. فمثلا من المحظور امتلاك أجهزة استقبال الأقمار الصناعية الخاصة بالتلفزيون، لكن أكثر من نصف عدد السكان البالغ عددهم 75 مليون نسمة، يشاهدون القنوات الفضائية في منازلهم. وهو ما يعني أن الحياة العادية ممكنة، وأي شيء قد يعوقها يجعل الناس تعزف عن الرغبة في تغيير النظام. لكن رغم ذلك، تتكشف هشاشة النظام السياسي في أوقات الأزمة. وكانت الاحتجاجات الضخمة في عام 2009 مفاجأة كبيرة. وستكون أكثر لحظة حرجة في تاريخ إيران عندما يترك خامنئي المشهد. ومنذ عام 1989، عندما مات سلفه «الخميني»، فقد المجتمع إيمانه بالقيم الأيديولوجية. وفي الوقت ذاته، أضحى النظام الحاكم بيروقراطية ضخمة بمؤسسات متداخلة، ما يعني أنه سيستحيل على أي عدد صغير من كبار المسؤولين تعيين خلف له سراً. وأثناء سنواته، حكم خامنئي إيران وفق مبدأ فرّق تسد، عبر إنشاء مؤسسات كثيرة متوازية لها التفويضات ذاتها، ومن ثم منع أي منها من تولي السيطرة الكاملة في نطاق بعينه، وهو ما يعني بقاءه حكماً وحيداً. وثمة سيناريوهين لمرحلة ما بعد خامنئي: أحدهما أن يتمكن الحرس الثوري من تولي زمام الأمور وتحديد من سيخلفه، والثاني هو أن تخفق فصائل الحرس الثوري في التوصل إلى اتفاق، وفي هذه الحالة ستظهر الخلافات بينها إلى العنف، فتكون النتيجة فوضى تشل قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الجوهرية. مهدي خلجي* *زميل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ----------------------------- يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»