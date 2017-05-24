معضلة الإنتاجية

تاريخ النشر: الأربعاء 24 مايو 2017

عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية، فهناك أمران لا مراء فيهما: أن معدل الإنتاجية الرسمي في الولايات المتحدة توقف عن النمو منذ عام 2007 على الأقل، بعد أن بدأ بالتباطئ قبل ذلك، وأنه لا يوجد إجماع على سبب ذلك والخطوات اللازمة لاستعادة نمو الإنتاجية.

بيد أن هناك تفسيراً مألوفاً، وإن واجه شكوكاً بين خبراء الاقتصاد وصنّاع السياسات ألا وهو: أن المشكلة لا تتعلق بنمو الإنتاجية بقدر ما تتعلق بقياس تأثير الثورة الرقمية والمعلوماتية الراهنة التي أعادت تعريف الاقتصاد الأميركي. وباختصار، ثمة فجوة متزايدة بين ما يحققه نظامنا الاقتصادي وما يمكن للأرقام قياسه.

ولنأخذ محرك البحث «جوجل» مثلاً، والذي يتم استخدامه مليارات المرات يومياً. وجميعها مجاناً، وقد ينطبق ذلك على خدمة تلو الأخرى، مثل «خرائط جوجل» وغيرها، والتي تكون أيضاً مجانية للمستخدم.

ورغم أن ما تقدمه تلك الخدمات لا يضيف كثيراً للإنتاج الاقتصادي مباشرة، فإن نسبة كبيرة من الخدمات تُضيف بصورة غير مباشرة، فتطبيق الملاحة يُقلّص الوقت المهدر على الطريق، ويؤدي إلى تفادي الزحام المروري، ومن المحتمل أن يقلص كميات البنزين المستخدمة، ويوفر الوقت والمال.

وقبل بضعة أعوام، حاول «إريك برينجولفسون»، الخبير الاقتصادي لدى «معهد ماسوشستس للتكنولوجيا»، قياس ما تضيفه تلك الخدمات المجانية عبر الإنترنت إلى إجمالي الناتج المحلي. وكانت أساليبه مبتكرة، إذ حاول قياس القيمة التي يمنحها الناس لوقتهم، ومن ثم مضاعفتها بالوقت الذي يقضونه في استخدام جوجل والخدمات المماثلة. وقدر أنه بحلول 2012، ستضيف تلك «السلع المجانية» زهاء 300 مليار دولار لإجمالي الناتج المحلي، وتزيد بمعدل 40 مليار دولار سنوياً، لتصل 500 مليار دولار بحلول 2017. وبالطبع تلك الأرقام كبيرة جداً، لكنها كانت خطوات مبدئية في عملية معقدة.

زخاري كارابيل*

*كاتب ومحلل سياسي أميركي

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يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»