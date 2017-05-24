لماذا يتشدد اليسار؟

تاريخ النشر: الأربعاء 24 مايو 2017

باتت أحزاب اليسار عبر العالم الغربي تميل مؤخراً إلى اختيار زعماء يساريين شعبويين. ففي أوروبا، أخذت الأحزاب اليسارية تستسلم لهذا الإغراء تباعاً، وإنْ كان يضر بفرصها الانتخابية. ويبدو هذا الأمر غير منطقي، لكنه قد يأتي بنتيجة إيجابية في النهاية.

وتلك أيضاً هي قصة زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن، ومرشح الحزب الاشتراكي الفرنسي للانتخابات الفرنسية بونوا آمون. وكان من الممكن أن يحدث ذلك في الولايات المتحدة أيضا، عندما خلق بيرني ساندرز تحدياً أكبر مما كان متوقعاً خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي؛ لكن هذا الأخير استطاع إخماد التمرد باسم التصدي للتهديد الشعبوي.

كوربن قد يخسر الانتخابات العامة الشهر المقبل بفارق كبير؛ وآمون حصل على 6.5٪ من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الشهر الماضي، فيما دعم معظم الناخبين الاشتراكيين يسارياً متشدداً آخر هو جون ليك ميلينشون، الذي انشق عن الحزب سابقاً. لكن ميلينشون خسر أيضاً في الانتخابات. أما سانشيز، فسبق أن قاد الحزب الاشتراكي من قبل؛ ومع توليه زعامة الحزب، خسر هذا الأخير الانتخابات بهامش 10 نقاط مئوية أمام حزب رئيس الوزراء ماريانو راخوي، «الحزب الشعبي»، قبل عام، ثم مني بهزائم مؤلمة في الانتخابات الإقليمية.

لكن، لماذا يختار الاشتراكيون دائما هؤلاء الفاشلين؟ ألا يتطلعون لحكم البلاد مطلقاً؟ الواقع أنه يبدو أحياناً كما لو أنهم لا يتطلعون لذلك بالفعل، ومثال ذلك عندما أدرج كوربن ضمن البرنامج السياسي لحزبه تعهدا بحماية النحل، أو عندما ترشح آمون للانتخابات الرئاسية ببرنامج انتخابي لأقصى اليسار يتضمن أشياء من قبيل إقرار دخل أساسي مضمون وترخيص الموت الرحيم. لكن ميل يسار الوسط التقليدي للتشدد هو، على الأرجح، نتيجة تضافر الضرورة والنظر أبعد إلى المستقبل مما تفعل أحزاب يسار الوسط.

لقد أخذت الاقتصادات الأوروبية تنمو وتتحسن تدريجياً. فسنة 2014 باتت وراءنا عندما كان بوسع حزب يساري أن يحقق مكاسب من خلال شعارات معارضة للتقشف. والناخبون باتوا اليوم يميلون أكثر إلى برامج تركز على النمو، وقلقون بشأن النظام والقانون في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية وموجة من اللاجئين الوافدين من الشرق الأوسط. والأحزاب اليسارية غير مؤهلة لمواجهة هذه التحديات، ولا تستطيع استعارة أجزاء من الأجندة التي تدفع بها أحزاب يمينية متطرفة، على غرار ما باتت تفعله أحزاب يمين الوسط في بريطانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا. وعليه، فالخيارات باتت قليلة بالنسبة ليسار الوسط.

----------------------

*محلل سياسي روسي مقيم في برلين

------------------------------

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»