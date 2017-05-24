ملامح الصحافة الأميركية تاريخ النشر: الأربعاء 24 مايو 2017 ترامب نقيض أوباما في الشرق الأوسط.. وخطوات صينية- هندية ضد التغير المناخي «واشنطن تايمز» "نيويورك تايمز" تحت عنوان "خطوات كبيرة تتخذها الصين والهند في مكافحة التغير المناخي"، نشرت "نيويورك تايمز" أول أمس، افتتاحية، استهلتها بالقول إنه حتى وقت قريب كان يتم ذكر الهند والصين ضمن العقبات التي تحول دون مواجهة التغير المناخي. الآن تسير الأمور في الاتجاه المعاكس، وتتبدد السمعة السيئة التي التصقت بالبلدين في هذا المجال. فكلا البلدين يسرعان خطى الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ويقلصان من اعتمادهما على الوقود الأحفوري. وحسب دراسة تم الكشف عنها خلال اجتماع الأمم المتحدة حول المناخ، والذي انعقد في ألمانيا، فإن الصين والهند سيحققان بسهولة الأهداف التي وضعاها ضمن اتفاقية باريس الخاصة بالمناخ والتي وقع عليها أكثر من 190 بلداً عام 2015. الصين خفّضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بوتيرة أسرع من تلك التي تعهدت بها الحكومة الصينية. ومن المتوقع أن تنتج الهند بحلول عام 2022 قرابة 40 في المئة من الطاقة الكهربائية التي تستهلكها من مصادر غير أحفورية، أي قبل 8 سنوات من الموعد الذي حددته لنفسها وفق اتفاقية باريس. صحيح أنه يتعين على كلد دولة عضو في اتفاقية باريس للمناخ أن تخفض من حجم الانبعاثات الملوثة للبيئة وأن تحد من تداعيات الاحتباس الحراري، التي يأتي من بينها الجفاف وذوبان ثلوج القطبين وارتفاع مناسيب مياه البحار، لكن التطورات الملموسة في الصين- كأكبر بلد ينتج الغازات المسببة للاحتباس الحراري- والهند التي تحتل المرتبة الثالثة كأكبر بلد ينتج هذا النوع من الغازات، أمر مثير للدهشة ويستحق الاحتفال. "يو إس إيه توداي" خصص"جاريت إم جراف" مقاله المشور، أول أمس في "يو إس إيه توداي" لرصد التصعيد الكوري الشمالي وكيفية احتوائه، فتحت عنوان "كيف يتفادي ترامب حرباً نووية مع كوريا الشمالية"، أوضح الكاتب كيف أن جيليْن من الأميركيين والسوفييت تفادوا خوض حرب نووية إبان حقبة الحرب الباردة، وهو ما يراه الكاتب انجازاً يقترب من "المعجزة"، . لكن ما هي الدروس التي يمكن الخروج بها من تلك الحقبة، والتي بمقدور إدارة ترامب الاستفادة منها؟ أولاً: اتخاذ القرارات بهدوء وتروٍ، فالرئيس جون كيندي لم يكن قلقلاً مطلع الستينيات من امكانية استخدام الصواريخ النووية السوفييتية المتمركزة في كوبا ضد الولايات المتحدة، بل كان مكمن قلقه الانزلاق في حرب غير مقصودة. ثانياً: التصريحات مهمة، لذا ينبغي التواصل بوضوح، وهذا ما حدث إبان أزمة الصواريخ الكوبية، حيث ساهم التواصل بين طرفي الأزمة في تخفيض درجة التصعيد، وبعد انفراج الأزمة دشنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي أول خط ساخن بينهما. ثالثاً: إدراك أن سوء التفاهم هو القاهدة وليس الاستثناء. رابعاً: التحلي بالحذر وضبط النفس. الاهتمام بدقة المعلومات، على سبيل المثال كان جون كيندي يتصور أن هدف الصواريخ النووية السوفييتية في كوبا هو ضرب الولايات المتحدة، وليس كما أراد نيكيتا خورتشوف أن يحمي بها نظام كاسترو في هافانا. وبالمثل أشارت وسائل إعلام، خلال الآونة الأخيرة، إلى أن واشنطن سيرت حاملة طائرلت صوب كوريا الشمالية، لكن في الواقع لم يحدث ذلك. الدرس السادس أن تحقيق السلام هو المهمة الأصعب للجميع، فالسلام - على حد قول الرئيس الأميركي الأسبق دويت آيزنهاور- يتطلب قراراً يومياً، وفي معظم الأوقات غالباً ما يكون خيار الحرب هو الأسهل. إعداد: طه حسيب