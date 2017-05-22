الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017 نظام «ثاد» يقلق الصين.. ومكاسب روسية مؤقتة من الحرب السورية تحت عنوان «صراعات حول ثاد»، نشرت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية، أمس، افتتاحية، استهلتها بالقول إنه عندما تتطرق إلى النزاع مع الصين حول نشر نظام «ثاد» الدفاعي المضاد للصواريخ البالستية، نجد أن كوريا الجنوبية ليس لديها الكثير من هوامش المناورة. سيؤول أرسلت يوم الجمعة الماضي مبعوثاً خاصاً إلى بكين، والذي أبدى رغبته في إيجاد حل لهذا النزاع، يستند إلى الثقة المتبادلة بين الطرفين. الرئيس الصيني لم يصرح بشيء يعكس رفضه أو معارضته لنشر نظام «ثاد» داخل الأراضي الكورية الجنوبية، ولا أيضاً رفضه للتصعيد الاقتصادي بين الطرفين، وترى الصحيفة أن هناك مؤشرات على أن ردود فعل الصين على نشر كوريا الجنوبية نظام «ثاد» الصاروخي، باتت أقل حدة منذ وصول الرئيس الكوري الجنوبي الجديد «مون جاي إن» إلى سدة الحكم، وهو ما تراه الصحيفة مؤشراً إيجابياً، لكنه يعكس رغبة بكين في أن تقوم سيؤول بتغيير موقفها تجاه صواريخ «ثاد». لكن يتعين على الصين الاعتراف بالواقع الأمني الذي تعيشه كوريا الجنوبية وحتمية نشر صواريخ «ثاد». هذا النوع من الصواريخ الدفاعية لا غنى عنه بالنسبة لسيؤول، خاصة في ظل التهديدات الكورية الشمالية المتصاعدة. فبيونج يانج تطلق بين الفينة والأخرى صواريخ بالستية، كان آخرها، صاروخ أطلقته، يوم الأحد الماضي، وقبله كانت قد أطلقت صاروخاً بالستياً متوسط المدى، وهو الصاروخ الثامن منذ مطلع العام الجاري، ومداه 500 كيلو متر.. بعض الخبراء يرون أنه أصبح من الصعب اعتراض الصواريخ الكورية الشمالية، حتى مع وجود نظام «ثاد» الدفاعي، ذلك لأن بيونج يانج تقوم بتطوير صواريخها. وحسب الصحيفة، فإن الاختيار ما بين العلاقة مع الصين ونشر نظام «ثاد» سيؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي تعقيد المشكلة. والحل لا يمكن في إقرار خيار من بين اثنين، بل في إيجاد خيار ثالث، ألا وهو التوصل إلى توافق يهدئ من مخاوف بكين التي ترى في نظام «ثاد» تهديداً لأمنها. ومن الناحية التقنية، يمكن التحكم في النطاق أو المدى الذي تعمل من خلاله أجهزة الرادار الخاصة بنظام «ثاد»، لأن الصين اعتبرت أن مدى الرادار الخاص بالنظام بعيد بحيث يصبح بمقدوره التجسس على الأراضي الصينية. وتختم الصحيفة افتتاحيتها بالقول، إن نظام «ثاد» يتطلب من كوريا الجنوبية التفكير في عوامل عدة، تتضمن: أهمية وجدوى النظام، والتهديدات الكورية الشمالية، والتحالف مع الولايات المتحدة والعلاقات مع الصين، ومن أجل تطبيع العلاقات بين سيؤول وبكين، يتعين على حكومة «مون» التركيز على حل توافقي يراعي هذه الجوانب المهمة. «جابان تايمز» في مقاله المنشور بـ «جابان تايمز» أول أمس، وتحت عنوان «وداعاً للعولمة وأهلاً بالنزعة التجارية»، رأى «تاكميتسو ساوا» الأستاذ بجامعة «شيغا» اليابانية، أن تصويت البريطانيين في يونيو الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وما ترتب عليه، من فوز معسكر «الخروج» على حساب مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي، يعكس اتجاهاً لدى عامة البريطانيين برفض حرية انتقال الناس وفق القوانين التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، وانتقال المهاجرين بين دول الاتحاد، أجج استياء شعبياً وقلقاً على الاقتصاد والأمن الوطني والسلامة العامة. وحسب الكاتب، فإن تدفق المهاجرين من شرق أوروبا، حرم العمال البريطانيين غير المهرة من الحصول على وظائف، أو تسبب في تخفيض أجورهم، وزاد من نسبة البطالة في صفوف البريطانيين، كل هذا جعل عامة البريطانيين يصوتون لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولعقود طويلة تلت الحرب العالمية الثانية، هيمن «المحافظون» و«الليبراليون» على المشهد السياسي البريطاني، وباتت المنافسة الحزبية محصورة بين «العمال» و«المحافظين» كحزبين عادة ما يشكل أحدهما الحكومة البريطانية، الأمر لم يقتصر فقط على بريطانيا، بل تنطبق هذه الثنائية الحزبية على الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وألمانيا. الآن أصيب غالبية الناخبين في الغرب بالملل من المنافسة القائمة بين الأحزاب الكبرى، وبدأوا يميلون إلى الشعبوية التي تتسبب في مواجهة بين عامة الناس والنخبة. والأحزاب الكبرى في الديمقراطيات الغربية، تنحاز إلى العولمة، بما فيها من ديمقراطية ونزعة فردية وليبرالية، وحرية تجارة وتسامح مع المهاجرين. الشعبوية- كما يراها الكاتب- تكتيكاً سياسياً يؤدي إلى تأجيج غضب العامة من العولمة، وجعلهم يفتقرون إلى الأمان من أجل حشد تأييدهم لزعيم سياسي جديد، وهذا ما حدث مع مارين لوبان زعيمة «اليمين المتطرف» في فرنسا، والتي فازت في الجولة من الانتخابات الفرنسية، وخسرت الجولة الثانية لمصلحة إيمانويل ماكرون. وبدلاً من التنافس بين «محافظين» و«ليبراليين»، أصبحت المنافسة قائمة بين النخب والعامة. وحسب الكاتب، فإنه من غير المؤكد القول إن العولمة التي تفاعلت منذ 25 عاماً اقتربت من نهايتها، ومن غير المؤكد أيضاً أن قيماً مثل الديمقراطية والليبرالية والنزعة الفردية قد فقدت بريقها..لكن ما يبعث على القلق، وينذر بإمكانية العودة إلى الوراء إلى ما قبل 250 عاماً أي لمرحلة تسودها النزعة التجارية، هو أن وزراء مالية مجموعة العشرين، قد رضخوا للضغوط الأميركية، وحذفوا من بيانهم المشترك في مارس الماضي فقرة تندد بالحمائية. «ذي موسكو تايمز» تحت عنوان «مخاطر متنامية جراء التدخل العسكري الروسي في سوريا»، كتب إدوارد ووكر، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة «كاليفورنيا -بيركلي»، مقالاً بـ «ذي موسكو تايمز» يوم الأحد الماضي، استنتج خلاله أن الكريملن وجد أنه قادر على استخدام القوة العسكرية خارج حدود روسيا وبعيداً عن جوارها الإقليمي، وهذا ما حدث في الأزمة السورية، حيث أدى التدخل العسكري الروسي إلى تعقيد مهمة الولايات المتحدة على الصعيد العسكري، وعقّد من مهمة حلفاء واشنطن داخل سوريا، وزاد من الضغوط التي تتعرض لها أوروبا، لكون استمرار الأزمة السورية يدفع بتدفقات جديدة من اللاجئين السوريين صوب الدول الأوروبية. التدخل الروسي في سوريا، جعل من موسكو لاعباً جيوسياسياً في الشرق الأوسط، وأدى إلى زيادة عمق الصدع بين تركيا وحلفائها في «الناتو»، وفي النهاية أدى الدور العسكري الروسي في سوريا إلى زيادة شعبية فلاديمير بوتين في الداخل. ويقول الكاتب: إذا استثنينا تعديل تركيا لتوجهاتها الجيوسياسة، فإن ما يراه البعض مكاسب روسية جراء التدخل في سوريا، ليس إلا مكاسب مؤقتة.. فالحرب السورية مدمرة، وباتت موسكو كفيلاً لدولة ضعيفة وغير مستقرة تعاني فقراً مدقعاً، دولة بعيداً عن المصالح الأوراسية. إعداد: طه حسيب