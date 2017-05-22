تهمة روسية

تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017

أتم حزب «روسيا الموحدة»، وهو حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء «ديمتري ميدفيديف»، تقريراً عن قيام منافذ إعلامية أميركية بمحاولة التأثير على الانتخابات الإقليمية الروسية والتي أجريت في شهر سبتمبر من عام 2016. ويزعم التقرير أن ثلاثة منافذ - وهي تحديداً «إذاعة سفوبودا» (الخدمة الروسية لإذاعة أوروبا الحرة)، وراديو «صوت أميركا» (فويس أوف أميركا) وشبكة «سي. إن. إن» - حاولت التأثير على السياسة الداخلية لروسيا. وذكر التقرير أن التغطية الإيجابية كانت لا تقدم إلا لأحزاب المعارضة، عندما تكون هناك تغطية على الإطلاق؛ وحسب «ليونيد ليفين»، رئيس لجنة سياسة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان الروسي (الدوما)، فإن 2 في المئة فقط من التغطية السياسية من الممكن اعتبارها إيجابية.

ووجد «ليفين» أن التغطية الإعلامية كانت جزءاً من «نظام أميركي كبير للتأثير على الأحزاب الداخلية في روسيا». أما «فلاديمير جيرينوفسكى»، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، فهو يدعو إلى عقد اجتماع مغلق بشأن هذه المسألة مع رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي).

وكما ذكر الصحفي «أليكسي كوفاليف» على تويتر، فإن «سي. إن. إن» لا تبث حتى في روسيا وأن الوصول لـ«راديو صوت أميركا» ضعيف للغاية - كما هو الحال مع شركة «روسيا توداي» أو «أر تي» (روسيا اليوم) في الولايات المتحدة. التقرير من الممكن ببساطة اعتباره رداً على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للتحقيق مع «روسيا توداي»، المنفذ الدعائي الذي يدعمه الكرملين. في شهر مارس، قدم السيناتور الديمقراطي مشروع قانون يقضي بـ«التحقيق مع (أر. تي نيوز) باعتبارها عميلاً أجنبياً).

إيميلي تامكين: محللة سياسية أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»