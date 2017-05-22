منصة إبداع وابتكار لصياغة مستقبل البشرية تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017 لقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالأساس ترجمةً لفكر وحدوي نهضوي استثنائي امتلكه الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي استطاع أن يوحد قلوب وصفوف أبناء الإمارات وبناتها جميعاً خلف راية المصير المشترك والمستقبل الواعد الذي ينتظرهم، فنجح بمساندة إخوانه من جيل المؤسسين والتفاف الشعب الإماراتي حوله في إنشاء دولة فتية أبهرت العالم، وخلال وقت قياسي، بإنجازاتها الرائدة في مجالات التنمية كافة؛ البشرية منها والحضارية، مقدماً إلى العالم قصة نجاح سرعان ما أصبحت حديث الشرق والغرب. فهذه التجربة الإماراتية الفريدة استطاعت أن تبرهن بأنها كانت وما زالت نتاج رؤية عبقرية عنوانها الأول والأخير إيجاد المستقبل الأفضل لشعب الإمارات الذي أراد له الوالد زايد - رحمه الله- أن يرتقي قمم العلم والإنجاز والريادة والرخاء والسعادة على امتداد الأجيال الإماراتية المتعاقبة. واليوم، فإن قيادتنا الرشيدة ممثلةً بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تسير على الخطى السديدة ذاتها بما تبذله من عظيم الجهود في وضع الخطط والرؤى المستقبلية التي من شأنها رسم ملامح الغد المشرق لأجيالنا القادمة. وليس من دليل أبلغ على ذلك من «رؤية الإمارات 2021»، الهادفة إلى تتويج الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم في المجالات كافة بحلول ذاك التاريخ، وما تلاها من رؤية لا تقلّ ألقاً، ألا وهي رؤية «مئوية الإمارات 2071» الرامية إلى تتويج الإمارات كأفضل دولة في العالم وأكثرها تقدماً، بحلول الذكرى المئوية للاتحاد، وهي الرؤية المستمدة من المحاضرة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في ختام فعاليات «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، والتي وضعت الخطوط العريضة لإمارات المستقبل. وبينما ترسخ تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متانة «بيتنا الإماراتي المتوحد» واستثنائية التلاحم داخل أركانه ليس بين القيادة والشعب فقط، بل كذلك في صفوف القيادة ذاتها، فإنها تعكس كذلك أن الطموح المتقد الذي تمتلكه قيادتنا الرشيدة لا يقف عند حدود الغد الأفضل لشعب الإمارات وحسب، بل إن روح الخير والعطاء التي تتحلى بها تدفعها إلى الإصرار على أن تكون الإمارات منصة عالمية للعمل والإلهام والإبداع والابتكار بغية رسم ملامح المستقبل الواعد للبشرية جمعاء. إن قيادتنا الرشيدة وهي تعدّ شبابنا لمواصلة مسيرة الاتحاد المباركة، وصون مكتسبات الوطن، ومواصلة الإنجازات الرائدة بما يواكب مرحلة ما بعد النفط واقتصاد المعرفة، تضع نصب أعينها تحقيق الانتقال الآمن بالأجيال القادمة نحو الغد المشرق الذي ينتظرها، بما يضمن لها أعلى مستويات السعادة المستدامة. فقيادتنا لا تكتفي بما تحقق لشعب الإمارات حتى الآن بأنه بات واحداً من أسعد شعوب المعمورة، بل إنها ترنو لتتويجه كأسعدها على الإطلاق، وضمن هذا السياق، جاء قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن: «منطقة 2071 تأتي توافقاً مع رؤية مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى أن تعيش أجيال المستقبل في الإمارات حياة أسعد في بيئة أفضل ومع فرص أكبر وتواصل أقوى وأكثر تأثيراً مع العالم، وجميع المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والعقول المبتكرة مرحب بها لتكون شريكاً ومحفزاً أساسياً في هذا المشروع الضخم الذي يدر الخير لكل العالم، ويرسم مستقبلاً أكثر إشراقاً للمنطقة». عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية