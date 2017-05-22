«صناع الأمل».. صناع الحياة تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017 شهدت الإمارات أحداثاً عدّة ومهمة في الأسابيع الفائتة، غمرت العالم خلالها بفيوضات إنسانية جمّة، نوعيّة ومختلفة، لا حدود لها على مستوى المعنى والحياة. من بينها الأقوى فعالية (صنّاع الأمل). وهل الحياة غير عطاء يعزّز الأمل ؟ لا يمكن لأحدنا أن يفهم العطاء والأمل غير أن يكونا تجليات التضحية الشجاعة بالوقت والجهد والمال، لصناعة أسباب الحياة وضمان استمرارها. نتحدث هنا عما كان يوم الخميس، أمسية (صنّاع الأمل) التي حفرت ذكراها في العيون والقلوب، وجاءت لتؤكد أن الإمارات وبمثل هذه المبادرة السامية التي انطلقت في دبي ليكون حدودها حواف الدنيا.. أنها سائرة بجد وصدقيّة نحو بعث الروح القديمة/الجديدة، في الحضارة العربية المتعثرة، وبما يتعدى الراهن العربي الخرب، الذي لا يمكنه إلا أن يكون مؤقتاً وطارئاً. صنّاع الأمل، حدثٌ جعل أحدنا ينظر طويلاً إلى نفسه، يراجعها ويتأملها، ويُسائلها: ما الذي قدمته للإنسانية حتى الآن؟ ما الذي كانت تستطيع تقديمه ولم تفعله؟ ما الذي جعلها تحجم وتنتظر كل هذا الوقت، وقد فاتها من العمر ما فات؟ لم يكن أحدٌ يتصوّر أنه كان مساء الخميس الماضي، على موعد مع المفاجأة حد الدهشة، ومع الدهشة حد البكاء؛ لم يكن بكاؤنا على مضمون اللقطات المصورة التي تركزت على كيفية إنقاذ الحياة من وسط الهلاك، وصناعة الفرح، بل كان بكاؤنا على أنفسنا في تقصيرها الوصول إلى مثل هذه المستويات الإنسانية العليا، التي تجلت بها تلك الثلة من صنّاع الأمل: كم نحن مدينونَ لهؤلاء البشر غير العاديين. زارعو البهجة. إنهم فعلاً صنّاع حياة، فهم لم ينقذوا فقط طفلاً مشرداً فتكت بآدميته ليالي الشوارع، أو طفلاً يهلك تحت الركام، أو طفلاً نفد الهواء في صدره وسط الأمواج، أو امرأة أو رجلاً من أنياب الجوع والمرض. هؤلاء إنما انقذوا الحياة نفسها بما هي مستقبلنا يصنعه أطفال اليوم. وأحيوا الناس جميعاً. هكذا رددوا بأنفسهم على المسرح (.. فمن أحياها فقد أحيا الناس جميعاً).