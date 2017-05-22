تصحيح مسار «الإسلام المعتدل»! تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017 الإشكالية الأزلية في الإسلام كدين أن البنية التحتية للهدم المنظم له وُضعت من مئات السنين. والنتيجة الحتمية له كانت تفرق الأمة إلى فرقٍ وشُعب، وتفشي أمراض جمود العقل بين المسلمين، ولا نستطيع حذف الآيات التي تدعو للقتال والقتل في القرآن وأحاديث السنة النبوية. والمشكلة برأيي تكمن هنا في التضليل الممنهج للعقل المسلم، بدلاً من مواجهة التحديات في فهم وتفسير صميم نصوص الموروث في الدين الإسلامي. فعندما تهيمن السجالات التقليدية، وتسود فوضي العاطفة الدينية لعقود من الزمن، يتناقش شيوخ الدين فيها إذا ما كان القرآن كلام الله القديم أم هو مخلوق، فما الجدوى من الخوض في ذلك غير التعميم الأزلي لبعض النصوص التي نزلت وكانت ملزمة للزمان والمكان وفق حوادث تاريخية معينة، وبعضها يمتد ويصبح صالحاً لوقت ومكان آخر في المستقبل، وقد يفهم بطرق مختلفة وفق الزمان والمكان، ولا أعلم ما جدوى الخلط بين صفة التكلُّم التي هي من صفات الذات الإلهية، وبين كلام الله الذي هو من الصفات الفعلية، وتلك مسائل حوّلت وجه التاريخ الإسلامي، وتسببت في ويلات كثيرة نعاني منها ليومنا هذا. ومن يقول ويقر طوعاً وبكامل قواه العقلية أن هناك «إسلاماً معتدلاً»، فذلك يعني أن هناك في المقابل «إسلاماً غير معتدل»، ووضع البصمة، ومن ثم الوصمة، في علة التوصيف وتجزئة الإسلام إلى عالمين، وبالتالي منح المسلم الفرصة لكي يختار بين إسلامين، وهي الخديعة الكبرى التي أوقع فيها المسلمون من قوى خارجية لا تريد بهم خيراً وأخرى داخلية من مصلحتها أن يصنف لدواعي نسخة الإسلام، التي يريد أن يفرضها من يعتقد أنه مفوض من رب العباد، وهو وحده المختص بالنقاء الديني وأسباب أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية..الخ. وتباعاً استفاد الانتهازيون من كل معسكر من التخبط الحاصل في منظومة الإسلام المعدلة «تعديلاً جينياً» أثبت ضرره بجسد الأمة الإسلامية ككل، ما أخضع منظومة الدين لدوائر الشك والتناقض، وهل هو إنساني أو غير إنساني وصولاً إلى تساؤل مؤداه: هل هو كلام مقدس؟ ناهيك عن محاولة إثبات ما يخالف العقل فيه بعد إخضاعه لمعايير العقل البشري وقيمه، والذي يصب بدوره في بوتقة مقولة إن الإسلام ليس له مكان في العالم المعاصر، وهو مخالف لشريعة إنسان المستقبل، وأن لا مصالحة بين الإسلام والحداثة. ويبدو لي أن ذلك التسلسل الذي أتبع لمحاربة الإسلام وصولاً إلى الإرهاب والتطرف العنيف والتعصب الذي يسود العقل المسلم في الغالب لم يكن بغرض أو بهدف إضعاف المسلمين فقط وسلبهم ثرواتهم وتموقعهم الاستراتيجي في العالم من بعض الأطراف، ولكن كذلك استرجاع ما يعتقد بأنه حق تاريخي للبعض الآخر، ولربما متوشحاً عباءة الدين أو القومية العرقية أو التفوق الحضاري أو المعرفي، وهو موقن تماماً أن المسلمين في سبات عميق. فمسلمو العالم ليس لهم خيار غير التضامن والتعاون وفق قوانين واتفاقيات لا تخالف المعاهدات الدولية، وتوظيف الدبلوماسية الناعمة توظيفاً شاملاً لخدمة الإسلام، ورفض تشويه الدين الحنيف والوقوف صفاً واحداً ضد تلك التيارات الجارفة، وأن نعلنها صراحةً بأن الإسلام دين السلام في جوهره. وبالنص الإلهي هو دين واحد، ليس له نسخ، ولا يوجد إسلام معتدل، وآخر غير معتدل، وإنما مسلمون معتدلون وآخرون هم ليسوا كذلك، كما هو الحال في كل الديانات والمذاهب والأيديولوجيات والمدارس الفكرية والروحية في العالم.