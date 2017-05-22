زيارة ترامب الثلاثية تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017 اختار الرئيس الأميركي أن تكون السعودية وجهته الأولى في زياراته الخارجية، على أن يُثني بإسرائيل ويختتم بالفاتيكان، وقد فُهم أن لهذه الزيارة الثلاثية أهدافاً متنوعة، فهي تحمل أولاً معنى التفاهم المطلوب بين الأديان السماوية في عالم مضطرب يتهدده الإرهاب وسياسات التوسع والهيمنة. وهي تنطوي ثانياً على مسعى لتكتيل الجهود في مواجهة الإرهاب، وهي تسعى ثالثاً للتوصل إلى تسوية تاريخية للصراع العربي- الإسرائيلي، وفي القلب منه قضية فلسطين، وهذا المسعى تحديداً هو موضوع المقال، فما هي احتمالات نجاح المسعى؟ يتطلب تحقيق هذا النجاح شروطاً ثلاثة تتعلق بأطراف المسعى وهي الولايات المتحدة، والأطراف العربية وفي القلب منها فلسطين، وأخيراً إسرائيل. وبالنسبة للولايات المتحدة من المعروف أن انحيازها التام لإسرائيل مفروغ منه منذ نشأتها، وطيلة سبعة عقود لم يحدث أن اصطدمت السياسة الأميركية بإسرائيل سوى مرة واحدة في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر في 1956، فقد رفضت الانسحاب من سيناء وغزة فيما أصر الرئيس الأميركي أيزنهاور على انسحابها وقد كان. ولا توجد بعد ذلك سابقة مماثلة، وحتى هذه السابقة يمكن أن تُفهم في إطار الظروف الدولية آنذاك، وهي أن الولايات المتحدة كانت تستكمل مقومات صعودها إلى مرتبة القيادة العالمية، ولم تكن مستعدة للتسامح مع من يتحدى سياستها الجديدة في المنطقة. غير أن الرهان ينصب الآن على القيادة الأميركية الجديدة على أساس أنها تتسم بالجرأة والحسم والتفكير من خارج الصندوق. أما الطرف العربي وفي القلب منه الفلسطيني، فهو مطالب من وجهتي النظر الأميركية والإسرائيلية بمزيد من المرونة لتسهيل التوصل إلى «الصفقة التاريخية».