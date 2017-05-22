زيارة ترامب الثلاثية

اختار الرئيس الأميركي أن تكون السعودية وجهته الأولى في زياراته الخارجية، على أن يُثني بإسرائيل ويختتم بالفاتيكان، وقد فُهم أن لهذه الزيارة الثلاثية أهدافاً متنوعة، فهي تحمل أولاً معنى التفاهم المطلوب بين الأديان السماوية في عالم مضطرب يتهدده الإرهاب وسياسات التوسع والهيمنة. وهي تنطوي ثانياً على مسعى لتكتيل الجهود في مواجهة الإرهاب، وهي تسعى ثالثاً للتوصل إلى تسوية تاريخية للصراع العربي- الإسرائيلي، وفي القلب منه قضية فلسطين، وهذا المسعى تحديداً هو موضوع المقال، فما هي احتمالات نجاح المسعى؟ يتطلب تحقيق هذا النجاح شروطاً ثلاثة تتعلق بأطراف المسعى وهي الولايات المتحدة، والأطراف العربية وفي القلب منها فلسطين، وأخيراً إسرائيل. وبالنسبة للولايات المتحدة من المعروف أن انحيازها التام لإسرائيل مفروغ منه منذ نشأتها، وطيلة سبعة عقود لم يحدث أن اصطدمت السياسة الأميركية بإسرائيل سوى مرة واحدة في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر في 1956، فقد رفضت الانسحاب من سيناء وغزة فيما أصر الرئيس الأميركي أيزنهاور على انسحابها وقد كان. ولا توجد بعد ذلك سابقة مماثلة، وحتى هذه السابقة يمكن أن تُفهم في إطار الظروف الدولية آنذاك، وهي أن الولايات المتحدة كانت تستكمل مقومات صعودها إلى مرتبة القيادة العالمية، ولم تكن مستعدة للتسامح مع من يتحدى سياستها الجديدة في المنطقة. غير أن الرهان ينصب الآن على القيادة الأميركية الجديدة على أساس أنها تتسم بالجرأة والحسم والتفكير من خارج الصندوق.
أما الطرف العربي وفي القلب منه الفلسطيني، فهو مطالب من وجهتي النظر الأميركية والإسرائيلية بمزيد من المرونة لتسهيل التوصل إلى «الصفقة التاريخية».
وسنفترض لتسهيل التحليل أن الرئيس الأميركي سيطرح أفكاراً تحقق مكسباً ما للعرب والفلسطينيين على رغم صعوبة هذا الافتراض سواء بسبب قوة اللوبي الصهيوني الأميركي خاصة في ظل المعارك الداخلية التي يواجهها الرئيس الأميركي والتي يشير البعض إلى أنها لن تقل ضراوة عن معركة نيكسون في فضيحة «ووترجيت»! وسنفترض كذلك أن العرب والفلسطينيين سيبدون مزيداً من المرونة كما ذكر بعض التقارير على الرغم من صعوبة ذلك؛ لأن «المرونات» العربية والفلسطينية السابقة قد تماست مع الخطوط الحمراء فلم يبق هامش لمزيد من التنازلات، وبهذين الافتراضين السابقين تصبح الكرة في ملعب إسرائيل. والسؤال هنا: هل يمكن لإسرائيل أن تقبل تنازلاً يسوغ للعرب الانخراط في المسعى الحالي للرئيس الأميركي؟ الإجابة بالنفي بالتأكيد، وذلك في إطار السياسات بالغة التشدد للحكومة اليمينية الراهنة وسيناريو التفكك الأكيد الذي سيصيب هذه الحكومة إن هي قبلت تنازلاً ذا معنى سيكون هو الثمن المطلوب كي يقدِم العرب والفلسطينيون على الدخول في مخاطرة جديدة تنطوي على إبداء مزيد من المرونة في المواقف العربية والفلسطينية كما في قبول الانخراط في تطبيع جزئي مع إسرائيل قبل التسوية النهائية على سبيل المثال. وحتى لو أقدمت إسرائيل على تقديم مثل هذا التنازل الذي لن يكون جوهرياً بالضرورة فقد عودتنا على النكوص عن التزاماتها بشتى الطرق والحيل سواء كانت التذرع بتغير الظروف أو بعدم التزام حكومة جديدة بما تعهدت به سابقتها. ومعنى ذلك أن ترامب قد ينجح في وضع علاقات بلاده مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على الطريق الصحيح، وقد ينجح في حشد دول إسلامية عديدة في الحرب على الإرهاب، ولكن نجاحه في التوصل إلى تسوية للصراع العربي- الإسرائيلي، أو على الأقل للقضية الفلسطينية هو أمر جد مختلف، لأنه يتطلب أولاً أن يأتي ترامب بتصور مقنع للطرف العربي الفلسطيني. وهذا في حد ذاته يعني بمفهوم المخالفة أنه سيكون مرفوضاً من إسرائيل التي يمر الحكم فيها بأكثر مراحله تشدداً. ولذلك فستطلق عليه اللوبي الصهيوني في وقت مواجهة شرسة يخوضها ترامب في الداخل. وعلى أي حال فلا بأس بالانخراط في التجربة على أن نكون واعين بحدودها.